Популярный в Украине овощ может резко подорожать зимой: сколько будет стоить килограмм

В Украине зимой 2026–2027 годов качественный картофель может подорожать до 15–20 гривен за килограмм из-за сокращения урожая, проблем с хранением, нехватки рабочей силы и ограниченных возможностей импорта. Сейчас хозяйства продают качественный картофель примерно по 8–9 гривен за килограмм, тогда как в супермаркетах средняя цена уже составляет около 16,9 гривны, а дальнейшая стоимость будет зависеть от зимних запасов и ситуации на рынке.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. В октябре на украинском рынке сложилась существенная разница между ценами производителей и стоимостью картофеля в розничных торговых сетях.

Согласно приведенным отраслевым оценкам, качественный картофель на уровне хозяйств продается примерно по 8–9 гривен за килограмм. Зато продукция с дефектами, неправильной формой или другими недостатками стоит значительно дешевле – от 3 до 6 гривен за килограмм.

До 20 гривен за килограмм: какими могут быть цены зимой

По прогнозу аналитиков, наибольшее подорожание качественного картофеля возможно в феврале 2027 года, стоимость продукции может достичь 15–20 гривен за килограмм на уровне производителей. Если сравнивать этот прогноз с нынешними ценами хозяйств, разница оказывается существенной.

Сейчас качественный картофель продается примерно по 8–9 грн/кг. Если взять среднюю текущую цену 8,5 гривны, то повышение до 15 гривен будет означать подорожание примерно на 76%. Если же стоимость достигнет 20 гривен, рост по сравнению с нынешним уровнем составит около 135%.

То есть при таком сценарии качественный картофель у производителей может подорожать более чем вдвое. В то же время речь идет именно о прогнозе, а не об уже установленной цене. Реальная ситуация будет зависеть от объемов запасов, темпов их реализации, качества продукции и спроса в течение зимних месяцев.

Почему в Украине может возникнуть дефицит качественного картофеля

Главной проблемой этого сезона является не только количество собранного урожая, но и его качество. По словам экспертов, из-за жаркой погоды урожай картофеля в западных регионах Украины оказался примерно на 30% меньше. Отмечается, что это существенное сокращение для территорий, которые играют важную роль в производстве картофеля.

Однако даже собранный урожай не всегда соответствует требованиям к продукции, которую можно длительно хранить и продавать зимой. Часть клубней имеет повреждения, деформации или другие недостатки. Также производители сообщают о значительном количестве мелкого картофеля и распространении сухой гнили.

В результате на рынке может сложиться ситуация, когда картофель в целом есть в продаже, но качественной продукции, пригодной для длительного хранения, не хватает. Именно такая разница между общим объемом урожая и объемами товарного картофеля может стать одним из ключевых факторов зимнего подорожания.

Одним из факторов, ухудшающих качество картофеля этого года, производители называют сухую гниль. Отмечается, что это заболевание клубней, которое может проявляться во время хранения и приводить к постепенному разрушению тканей картофеля.

Особенно опасна ситуация, когда в хранилище попадает продукция, уже имеющая повреждения или заражение. При неблагоприятных условиях часть запасов может утратить товарный вид и стать непригодной для реализации. Для хозяйств это означает дополнительные убытки, поскольку даже после сбора урожая нет гарантии, что весь картофель сохранится до весны.

Почему зимой картофель может дорожать даже при наличии запасов

После завершения основного периода сбора урожая значительная часть картофеля постепенно переходит с открытого рынка в хранилища. В течение осени хозяйства реализуют часть продукции, а остальную оставляют на зиму. Однако длительное хранение требует дополнительных затрат.

Производители должны поддерживать необходимые условия в помещениях, оплачивать электроэнергию, работу персонала и контролировать состояние запасов. Кроме того, во время хранения картофель естественным образом теряет часть массы, а отдельные клубни могут портиться. Поэтому фактический объем товарной продукции, который останется на продажу в феврале или марте, может оказаться меньше, чем количество картофеля, заложенного на хранение осенью.

Если качественных запасов окажется недостаточно, конкуренция между покупателями за продукцию будет усиливаться. В такой ситуации хозяйства, располагающие современными хранилищами, получат преимущество. Они смогут дольше сохранять картофель в надлежащем состоянии и реализовывать его тогда, когда предложение на рынке сократится.

Импорт может не спасти ситуацию

В годы, когда внутреннего урожая недостаточно, украинский рынок может частично компенсировать дефицит за счет импортной продукции. Однако в этом сезоне возможности для таких поставок могут быть ограниченными.

По оценкам аналитиков, европейские производители также столкнулись с проблемами урожайности. На фоне сокращения предложения европейские страны уже заключили контракты на значительные объемы картофеля из Египта, уборка этого урожая начинается в декабре.

Поэтому украинским импортерам не стоит рассчитывать, что значительные объемы относительно доступного картофеля из Египта обязательно останутся свободными для закупки.

Даже если импортный картофель будет доступен, его ввоз в Украину не всегда окажется экономически выгодным. Одной из главных проблем остаются транспортные расходы. Перевозка крупных партий овощей требует грузового транспорта, топлива, водителей и организации логистики.

В настоящее время рынок сталкивается с нехваткой водителей, подорожанием топлива и другими логистическими трудностями, и все это увеличивает себестоимость импортной продукции. Если закупочная цена картофеля за рубежом и без того высока, то после транспортировки, оформления и доставки в торговые сети она может оказаться еще дороже.

Еще одна проблема производителей – нехватка рабочей силы. После сбора урожая картофель необходимо перебрать, отсортировать по размеру и качеству и подготовить к хранению или продаже. Работа требует значительного количества работников, особенно в хозяйствах, где процессы не полностью автоматизированы.

Однако найти необходимое количество людей становится все сложнее. Из-за острого дефицита персонала оплата труда при сортировке картофеля достигает 800–1000 гривен в день. Для производителей это означает увеличение затрат на подготовку продукции к реализации.

Цены на продукты в супермаркетах

В целом, по данным "Минфина", украинские супермаркеты в настоящее время продают картофель по цене 15,3–16,5 грн/кг. В частности:

Auchan – 15,30 грн/кг;

Как может измениться стоимос... Источник: Auchan Развернуть

АТБ – 14,49 грн/кг;

Почему овощ может резко подорожать. Источник: АТБ

"Сильпо" – 15 грн/кг;

Какова стоимость овоща в супермаркетах. Источник: "Сильпо"

Megamarket – 18,50 грн/кг.

Стоимость картофеля зимой может вырасти. Источник: Megamarket

Как сообщал OBOZ.UA ранее, страны Европейского Союза увеличивают экспорт своих сыров в Украину. В то же время отечественные сыроделы сталкиваются с рядом других проблем, в частности с ростом производственных затрат, логистическими сложностями и новыми перебоями с электроснабжением.