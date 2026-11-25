Популярная крупа дорожает быстрее, чем ожидалось: сколько теперь стоит и что будет дальше

В ноябре гречка в Украине подорожала еще на 4,71%, а в отдельных супермаркетах ее стоимость уже составляет 89,90-99 грн за килограмм, что подтверждает предыдущий прогноз о росте цен до более чем 85 грн. Дальнейшего удешевления в ближайшее время не ожидают из-за сокращения посевных площадей, высоких закупочных цен на зерно и затрат на переработку, энергию и логистику.

О соответствующем подорожании ранее сообщал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии СМИ. Сейчас ситуация на рынке демонстрирует, что этот прогноз был не безосновательным.

После осенней уборки урожая ожидаемого сезонного снижения цен не произошло, а крупа продолжает дорожать. При этом темпы роста несколько замедлились: если в октябре гречка прибавила в цене 7,72%, то в ноябре подорожание составило 4,71%.

Прогноз о гречке по 85 грн уже сбывается

В конце августа эксперты предупреждали, что гречка в Украине может подорожать примерно на 10-15%. При максимальном сценарии средняя стоимость килограмма крупы должна была превысить 85 грн. Тогда среднюю цену оценивали в 75,17 грн/кг, а повышение на 15% означало бы рост до 86,45 грн.

В частности, Гопка объяснял, что на цену будут влиять расходы на переработку, электроэнергию, топливо и упаковку. В то же время эксперты не прогнозировали дефицита, поскольку нового урожая, как ожидалось, должно было хватить для обеспечения внутреннего рынка.

Теперь ценовая ситуация демонстрирует реализацию этого сценария. В крупных торговых сетях гречка уже стоит дороже прогнозируемой отметки в 85 грн, а в некоторых магазинах цена приближается к 100 грн за килограмм и даже превышает ее. Важно, что прогноз касался возможного среднего уровня цен, а не стоимости в каждом отдельном супермаркете.

Почему гречка дорожает даже после сбора урожая

Обычно после завершения уборки урожая покупатели ожидают сезонного снижения цен на продукты. Однако с гречкой в этом году ситуация сложилась иначе. Даже после осенней уборки урожая ее стоимость продолжает расти, а причины связаны как с производством, так и с ситуацией на внутреннем рынке.

Одним из главных факторов стало сокращение площадей, отведенных под выращивание гречки. В 2026 году украинские аграрии засеяли ею около 48,6 тыс. гектаров, это примерно на 17% меньше, чем годом ранее. Часть фермеров отдает предпочтение другим культурам, которые могут обеспечить более высокую прибыльность, в частности подсолнечнику, сое и кукурузе.

Из-за сокращения посевов предложение гречки на рынке остается ограниченным, а возможности для формирования значительных запасов сокращаются.

Урожая хватает, но рынок остается уязвимым

По прогнозам, в 2026 году Украина должна была собрать около 83 тыс. тонн гречки. В то же время внутреннее потребление оценивают примерно в 75 тыс. тонн в год. То есть ожидаемый объем производства лишь немного превышает потребности страны.

В таких условиях рынок фактически находится на грани баланса между производством и потреблением. Даже если общего объема зерна достаточно, возможности для накопления значительных переходящих запасов остаются небольшими.

Любые изменения в производстве, закупочных ценах, переработке или логистике могут быстро влиять на конечную стоимость крупы. Именно поэтому наличие нового урожая не стало гарантией удешевления гречки в магазинах.

Дополнительное давление на розничные цены создает подорожание сырья. Осенью закупочные цены на зерно гречки у производителей поднялись до 38-41 тыс. грн за тонну. Согласно приведенным данным, это примерно вдвое больше, чем в прошлом году.

Переработчики вынуждены закупать сырье дороже, а затем учитывать эти расходы в стоимости готовой крупы. Помимо закупочной цены, на себестоимость продукции влияют электроэнергия, топливо, работа оборудования, упаковка и доставка в торговые сети.

В результате подорожание происходит на нескольких этапах производственной цепочки. И даже если стоимость зерна стабилизируется, другие расходы могут продолжать давить на ценники в супермаркетах.

Сколько сейчас стоит гречка в Украине

В то же время, по данным "Минфина", 25 ноября крупные сети супермаркетов продают гречку в среднем по 75,20 грн/кг. В целом отдельные сети выставили цены на уровне 89,9-93,1 грн/кг. В частности:

"АТБ" – 89,90 грн/кг;

Сколько стоит гречка в супермаркетах. Источник: АТБ

"Varus" – 80,90 грн/кг;

Сколько стоит гречка в Украине. Источник: "Varus"

"Сильпо" – 93,99 грн/кг.

Почему стоимость может вырасти. Источник: "Сильпо"

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине не прогнозируют дефицита подсолнечного масла, однако из-за остановки части крупных заводов его стоимость при пессимистичном сценарии может вырасти на 15-20% в ближайшее время, а при длительных перебоях в производстве – на 30% и более. Помимо подорожания, украинцы могут столкнуться с изменением ассортимента в магазинах, ведь долю известных брендов способны занять другие производители.