Более 20 тыс. украинских беженцев "сбежали" из трех стран ЕС: куда они едут чаще всего

В Европейском союзе (ЕС) продолжает расти число украинцев, получивших временную защиту — в августе 2026 года их число увеличилось на 0,1%. В то же время десятки тысяч украинцев в Польше, Финляндии и Франции лишились этого статуса, тогда как в Германии, Румынии и Чехии число беженцев продолжало расти.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Евростата. По состоянию на 31 августа 2026 года граждане Украины составляли более 98,5% всех лиц, пользующихся механизмом временной защиты в ЕС.

Число беженцев из Украины в странах ЕС. Источник: Евростат

Где больше всего беженцев

По состоянию на 31 августа 2026 года временную защиту в странах Евросоюза получили 4,43 млн граждан стран, не входящих в ЕС, которые выехали из Украины в результате полномасштабной российской агрессии. По сравнению с концом июля их число выросло на 3290 человек (или на 0,1 %).

Странами, предоставляющими убежище наибольшему количеству беженцев из Украины, остаются Германия, Польша и Чехия. На эти три государства приходится более половины всех лиц, получивших временную защиту в Евросоюзе:

Германия — 1 294 555 человек (29,2 % от общего числа в ЕС);

— 1 294 555 человек (29,2 % от общего числа в ЕС); Польша – 939 395 человек (21,2%);

– 939 395 человек (21,2%); Чехия – 398 360 человек (9,0 %).

Динамика перемещений и нагрузка на страны

В августе 2026 года количество людей, находящихся под временной защитой, выросло в 24 из 27 стран Евросоюза. Наибольший абсолютный рост зафиксирован в Германии (+4330 человек; +0,3%), Румынии (+3440; +1,6%) и Чехии (+3135; +0,8%).

В то же время в ряде стран количество лиц с этим статусом сократилось. Наибольшее сокращение зафиксировано в:

Польше – минус 13 665 человек (-1,4%);

– минус 13 665 человек (-1,4%); Финляндии – минус 6260 человек (-8,6%);

– минус 6260 человек (-8,6%); Франция – минус 2125 человек (-4,3%).

Следует отметить, что сокращение числа лиц, пользующихся временной защитой, включает как тех, кто выехал за пределы страны, так и тех, кто перешел на другие юридические основания для легального пребывания. В то же время, если оценивать количество беженцев относительно численности населения, то средний показатель по ЕС составляет 9,8 человека на тысячу населения, а наибольшую нагрузку несут следующие страны:

Чехия — 36,5 человека;

36,5 человека; Словакия – 27,7;

27,7; Кипр – 27,0.

Демографический состав беженцев

Взрослые женщины – 43,6 %.

Дети и подростки (несовершеннолетние) – 29,1%.

Взрослые мужчины – 27,3%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Чехии предлагает сократить бюджетную поддержку украинских беженцев на 4 млрд крон, то есть примерно на треть. Такие поправки правящая коалиция закладывает в бюджет на 2027 год с целью сокращения дефицита.