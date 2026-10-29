Польша усложнит выдачу паспортов гражданам Украины: какие изменения готовят

Правительство Польши планирует усложнить процедуру натурализации граждан из Украины и остальных стран. Чтобы получить польское гражданство, им нужно будет непрерывно проживать в этой стране 8 лет, владеть польским языком на уровне В2 и подписать декларацию о верности Польше.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон о гражданстве, который разработало Министерство внутренних дел и администрации Польши. Ожидается, что правительство примет документ до конца текущего года.

Что изменится

Законопроект предусматривает существенное ужесточение критериев для кандидатов по нескольким направлениям.

Увеличение ценза оседлости

Необходимый срок непрерывного легального проживания в стране увеличится с 3 до 8 лет.

Подтверждение "центра жизненных интересов"

Кандидат должен будет предоставить доказательства того, что Польша является его основным местом проживания: предоставить документы о стабильном источнике дохода, подтвердить законное право собственности на жилье и иметь польское налоговое резидентство.

Повышение языкового барьера и экзамены

Уровень обязательного языкового сертификата повышается с B1 до B2. Кроме того, вводится обязательный тест на знание истории, культуры и современного устройства Польши.

Декларация о лояльности

Обязательным требованием станет подписание официальной декларации о верности Республике Польша.

Расширение оснований для отказа

Причиной для отклонения заявки станут наличие окончательного приговора суда или даже административные штрафы. А подача поддельных документов или предоставление ложных сведений гарантирует автоматический отказ по соображениям безопасности.

Ограничение процедуры восстановления гражданства

Упрощенная процедура для лиц, утративших гражданство до 1 января 1999 года, будет действовать только до конца 2030 года и потребует принесения декларации о верности.

На каком этапе находятся изменения

Заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел и администрации Мацей Дущик сообщил, что проект изменений уже официально внесен в повестку дня правительства. Комментируя внесение документа, Дущик подчеркнул планомерную реализацию объявленной ранее политики:

"Еще один пункт миграционной стратегии в действии!" – написал Дущик на своей странице в соцсети X.

По словам чиновника, ключевым обоснованием таких строгих мер являются соображения внутренней безопасности государства. Министерство под руководством Дущика стремится исключить злоупотребления и гарантировать, что польский паспорт будут получать только полностью интегрированные и лояльные стране люди.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцев в Польше, участвующих в программе "800 Плюс", предупредили о дополнительных проверках. Тем, кто их не пройдет, автоматически отменят выплаты от государства.