Пенсии с 1 декабря 2026 года изменятся: кто получит специальную надбавку

В декабре 2026 года пенсии в Украине вырастут для тех, кому в этом месяце исполнится 70, 75 или 80 лет и кто имеет право на возрастную надбавку. При условии полной доплаты пенсионеры будут ежемесячно получать на 300-570 грн больше – в зависимости от возраста.

Следует понимать, что общего перерасчета пенсий с 1 декабря не будет. OBOZ.UA разбирался в условиях, при которых выплаты части украинцев все же вырастут.

Сколько добавят после 70, 75 и 80 лет

В 2026 году полная ежемесячная надбавка составляет:

300 грн для пенсионеров в возрасте 70-74 лет;

456 грн – 75-79 лет;

570 грн – от 80 лет и старше.

После перехода в следующую возрастную группу предыдущую сумму заменяет новая, пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Так, если пенсионер получал полную надбавку, после 75-летия выплата фактически вырастет на 156 грн, а после 80-летия – на 114 грн.

В 2026 году пенсия вместе с возрастной надбавкой не может превышать 10 340,35 грн. Если до этой границы осталось меньше, чем составляет полная надбавка, пенсионер получит только разницу. Если выплата уже равна предельной сумме или превышает ее, надбавку не начислят.

Надбавку начисляют со дня достижения соответствующего возраста. Поэтому размер выплаты за первый месяц определяют пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца.

Возрастная доплата к пенсии начисляется автоматически. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно. Право на компенсацию также не зависит от факта трудоустройства.

Минимальные пенсии в декабре: сколько гарантирует государство

Возрастные надбавки начисляются отдельно от гарантированных минимумов. Базовая минимальная пенсия по возрасту в Украине в 2026 году составляет 2 595 грн – это уровень прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

В то же время после мартовской индексации для разных категорий пенсионеров действуют повышенные минимальные выплаты. Так, и неработающим пенсионерам гарантируют страховую пенсию в зависимости от возраста и стажа:

4 213 грн – для лиц от 65 лет с полным стажем (30/35 лет для женщин/мужчин) и от 80 лет (стаж 20/25 лет);

– для лиц от 65 лет с полным стажем (30/35 лет для женщин/мужчин) и от 80 лет (стаж 20/25 лет); 4 050 грн – для пенсионеров в возрасте 70-80 лет с полным стажем;

– для пенсионеров в возрасте 70-80 лет с полным стажем; 3 725 грн – для лиц до 70 лет с полным стажем и для лиц с инвалидностью I группы;

– для лиц до 70 лет с полным стажем и для лиц с инвалидностью I группы; 3 406 грн – для других неработающих пенсионеров.

Напомним, общую индексацию провели 1 марта 2026 года. Тогда выплаты выросли для 9,5 млн человек, а среднее повышение составило 648,93 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году за год страхового стажа сверх нормы к пенсии могут добавить до 25,95 грн. В отличие от возрастной доплаты, которую назначают после достижения 70, 75 или 80 лет, эта надбавка зависит именно от количества лет стажа.