Пенсии военных в 2027 году могут вырасти: проведут ли индексацию и на какие суммы рассчитывать

В 2027 году военные пенсионеры могут рассчитывать на перерасчет выплат в случае повышения денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих, однако утвержденного процента индексации и конкретной суммы будущего роста пенсий пока нет. Бывшие защитники также имеют право требовать необходимые справки для перерасчета, получать задолженность за прошлые периоды и, при наличии необходимого возраста и страхового стажа, оформлять досрочную пенсию как участники боевых действий.

Право на пенсионное обеспечение после увольнения с военной службы определяет Закон Украины № 2262-XII. Он предусматривает несколько видов выплат, в частности пенсию за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Однако назначенная сумма не обязательно остается неизменной на протяжении всего периода получения пенсии. Важную роль играет денежное обеспечение действующих военнослужащих соответствующих категорий. Если оно повышается, у бывших военных может возникнуть право на перерасчет пенсий. и

Вопрос индексации пенсий традиционно остается одним из самых важных для украинских пенсионеров. Военные пенсии имеют особый порядок назначения и перерасчета, поэтому механизмы увеличения таких выплат не стоит автоматически отождествлять с правилами для всех остальных категорий пенсионеров.

Для бывших военнослужащих одним из ключевых механизмов повышения пенсий является перерасчет в связи с увеличением денежного обеспечения соответствующих категорий военных. То есть основанием для пересмотра выплаты может стать изменение должностных окладов, окладов по воинским званиям, надбавок и других составляющих денежного обеспечения, которые учитываются при расчете пенсии.

В то же время по состоянию на дату публикации в приведенных разъяснениях нет утвержденного процента индексации военных пенсий на 2027 год. Поэтому называть конкретную сумму, на которую вырастут выплаты, преждевременно. Окончательные параметры возможного повышения будут зависеть от решений и нормативных документов, принятых государством.

Кому из военных положено право на перерасчет пенсии

Закон № 2262-XII предусматривает право на пенсионное обеспечение для лиц, уволенных с военной службы, а также других категорий, на которые распространяется его действие. Основные виды военных пенсий:

за выслугу лет – назначается военнослужащим, имеющим необходимую продолжительность службы и выполнившим предусмотренные законом условия;

по инвалидности – выплачивается при наличии установленных законом оснований, связанных с получением инвалидности;

в связи с потерей кормильца – назначается нетрудоспособным членам семьи умершего военнослужащего или пенсионера на условиях, определенных законодательством.

Если для соответствующей категории действующих военнослужащих повышается денежное довольствие, это может стать основанием для перерасчета ранее назначенных пенсий. При этом для определения нового размера выплаты необходимо учесть полагающиеся составляющие денежного довольствия.

Общее правило предусматривает, что пересчитанную пенсию выплачивают с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право на повышение. Таким образом, дата фактического обращения пенсионера не всегда совпадает с датой, с которой должен быть произведен перерасчет.

Почему военным пенсионерам могут отказывать в перерасчете

На практике реализация права на повышение пенсии не всегда происходит быстро. Одной из основных проблем становится получение обновленной справки о денежном обеспечении. Такой документ необходим Пенсионному фонду для определения нового размера выплаты.

Его выдает уполномоченный орган по месту прохождения военной службы или соответствующее ведомство. В зависимости от обстоятельств это может быть, в частности, Министерство обороны Украины или территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В справке должны быть указаны составляющие денежного обеспечения, учитываемые при перерасчете. Среди них:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

дополнительные ежемесячные надбавки и доплаты;

премии и другие предусмотренные выплаты.

Если уполномоченный орган не выдает необходимую справку или отказывается учитывать определенные составляющие денежного обеспечения, процедура перерасчета может фактически остановиться. В такой ситуации пенсионеру приходится отстаивать свои права, в том числе в судебном порядке.

В то же время само наличие права на перерасчет не означает, что Пенсионный фонд автоматически увеличит выплату без соответствующих документов. Именно поэтому получение надлежащей справки имеет принципиальное значение.

Что решают суды относительно надбавок и премий военнослужащих

В 2026 году судебная практика содержала примеры дел, в которых бывшие военнослужащие оспаривали отказы уполномоченных органов выдавать справки для перерасчета пенсий.

В частности, Полтавский окружной административный суд рассмотрел дело № 440/3928/26. Истец просил подготовить документ для перерасчета пенсии с 1 февраля 2026 года с учетом надбавки за особенности прохождения службы в размере 65% и премии в размере 390%.

Суд обязал уполномоченный орган подготовить соответствующую справку. Аналогичную позицию о необходимости надлежащего оформления документов для перерасчета высказывал и Харьковский окружной административный суд.

Однако такие решения не означают, что каждый военный пенсионер автоматически получит надбавку именно в размере 65% или премию на уровне 390%. Конкретные показатели зависят от документального подтверждения, личного вклада военнослужащего и имеющегося финансирования.

Поэтому при рассмотрении дела суд оценивает не только требования истца, но и законность действий соответствующего органа, а также имеющиеся документы. Решение по одному делу также не гарантирует аналогичного результата во всех остальных случаях, поскольку обстоятельства могут различаться.

Могут ли военные пенсионеры получить задолженность за прошлые годы

Отдельно законодательство защищает право пенсионеров на получение средств, которые должны были быть выплачены после перерасчета, но не были начислены вовремя. Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, если уполномоченные государственные органы задерживают проведение перерасчета, это само по себе не лишает пенсионера права на причитающиеся ему средства.

Задолженность за прошлый период в предусмотренных законом случаях должны выплатить без ограничения срока. Задержка с оформлением документов или проведением перерасчета не должна автоматически приводить к потере причитающихся пенсионеру денег.

Если право на увеличение выплаты подтверждено, вопрос задолженности также может быть предметом обращения в Пенсионный фонд и, при необходимости, судебного разбирательства. В то же время для каждой конкретной ситуации важно установить, когда именно возникло право на перерасчет, какие документы были оформлены и с какой даты соответствующая выплата должна была производиться.

Досрочная пенсия для участников боевых действий

Помимо специальных пенсий по военному законодательству, отдельные категории ветеранов могут воспользоваться правом на досрочное назначение пенсии по возрасту. Такая возможность предусмотрена Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно разъяснению Пенсионного фонда Украины от 8 октября 2026 года, участники боевых действий могут оформить пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. Для этого необходимо выполнить два основных условия:

мужчинам – достичь 55 лет и иметь не менее 25 лет страхового стажа;

женщинам – достичь 50 лет и иметь не менее 20 лет страхового стажа.

Право на такую пенсию распространяется на военнослужащих и другие определенные законом категории лиц, участвовавших в боевых действиях и имеющих соответствующий статус. В частности, речь идет о представителях органов внутренних дел, полицейских, резервистах, военнообязанных и участниках добровольческих формирований территориальных общин, которым предоставлен статус УБД в соответствии с законодательством.

Важно, что досрочную пенсию по возрасту могут назначить независимо от того, продолжает ли человек работать или проходить военную службу. Эта возможность также актуальна для тех, кто не приобрел право на пенсию за выслугу лет по специальному закону.

В то же время есть исключения. Лица, работавшие в воинских частях в качестве вольнонаемных работников, участвовавшие в боевых действиях и получившие статус УБД, имеют предусмотренные для ветеранов льготы, но не получают права на досрочный выход на пенсию по возрасту только на основании такого статуса.

Кто из членов семей погибших военных может выйти на пенсию досрочно

Законодательство предусматривает возможность досрочного назначения пенсии по возрасту не только для самих участников боевых действий, но и для отдельных членов семей погибших защитников. В частности, такое право может распространяться на родителей, жен и мужей погибших участников боевых действий.

Для оформления выплаты необходимо соответствовать установленным законодательством требованиям к возрасту и страховому стажу, а также подтвердить соответствующие обстоятельства документами. Поэтому родственникам погибших военнослужащих стоит обратиться в Пенсионный фонд, чтобы выяснить, имеют ли они право на досрочное пенсионное обеспечение и какие документы нужно подготовить.

Получение пенсии и социальных гарантий предусматривает не только права, но и обязанности. В частности, пенсионеры должны сообщать Пенсионному фонду об обстоятельствах, которые могут влиять на назначение или выплату отдельных видов помощи.

В приведенных разъяснениях отдельно подчеркивается необходимость письменно сообщать Пенсионный фонд об изменении места жительства или состава семьи в течение 30 дней. Несоблюдение этого требования может привести к проблемам с начислением отдельных адресных доплат.

Кроме того, статус участника боевых действий и связанные с ним социальные гарантии могут быть пересмотрены в случае выявления недостоверных сведений, поданных для их получения. Поэтому при оформлении льгот и выплат важно предоставлять правдивую информацию и своевременно сообщать об изменениях, имеющих значение для пенсионного обеспечения.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, миллионы украинских пенсионеров ожидают очередную индексацию выплат, которая происходит только раз в год. И следующее существенное повышение ожидается в марте 2027-го. Размер индексации рассчитают только в феврале, однако уже сейчас можно оценить, о какой сумме идет речь. По расчетам OBOZ.UA, расчетный размер пенсий может увеличиться примерно на 16,5%.