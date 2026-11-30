Пенсии в Украине с 1 декабря: кому и как повысят

С 1 декабря 2026 года в Украине не предусмотрено общего повышения пенсий. В то же время в декабре могут вырасти выплаты украинцев, которым в этом месяце исполнится 70, 75 или 80 лет и которые имеют право на возрастную доплату. Еще одна важная дата – 31 декабря. До этого дня пенсионеры, которые временно живут за границей или проживают на временно оккупированных территориях Украины, должны пройти идентификацию, если еще не сделали этого в 2026 году.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, в декабре составит 2 595 грн. К этому показателю привязан минимальный размер пенсии по возрасту при наличии полного страхового стажа – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. В то же время для отдельных категорий действуют более высокие гарантии, по которым Пенсионный фонд доплачивает до установленной суммы.

В частности, 4 213 грн – минимальная выплата для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным стажем. Такая же гарантия действует для пенсионеров от 80 лет со стажем от 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Для других неработающих пенсионеров, которые не подпадают под более высокие гарантии, правительство предусмотрело доплату до 3 406 грн. Эти суммы действуют с марта, когда состоялась индексация пенсий.

Кому начислят возрастную доплату

Пенсионный фонд устанавливает доплату автоматически со дня, когда пенсионеру исполняется 70, 75 или 80 лет. Максимальные ежемесячные суммы такие:

от 70 до 74 лет – 300 грн;

от 75 до 79 лет – 456 грн;

для людей от 80 лет – 570 грн.

Например, если пенсионер уже получал 456 грн, то после 80-летия его доплата вырастет на 114 грн и составит 570 грн за полный месяц. Доплату начисляют, если пенсионная выплата меньше 10 340,35 грн. Если до этой границы не хватает меньше, чем предусмотрено для соответствующего возраста, доплатят только разницу. Право на возрастную доплату не зависит от страхового стажа или от того, работает ли пенсионер. Пенсионный фонд Украины

Пенсии за декабрь будут выплачивать по обычному графику. Выплатной период длится с 4-го по 25-е число месяца, а конкретную дату определяют для каждого получателя. Средства перечисляют на банковский счет или доставляют через почту – в зависимости от выбранного способа получения пенсии. Пенсионный фонд Украины

Кому нужно пройти идентификацию до 31 декабря

Пенсионеры, которые временно живут за границей или проживают на оккупированной территории, должны подтвердить личность до конца года, чтобы сохранить выплаты с января 2027-го. Идентификацию можно пройти с помощью "Дія.Підпису" на веб-портале ПФУ или по видеосвязи с сотрудником фонда. Также можно обратиться в сервисный центр ПФУ или уполномоченный банк, а за границей – в украинское дипломатическое учреждение. Пенсионный фонд Украины

Дату и результат проверки можно посмотреть в разделе "Моя идентификация" в личном кабинете на портале ПФУ или в приложении "Пенсионный фонд". Тем, кто выехал с оккупированной территории, живет на подконтрольной Украине территории и перевел пенсионную выплату по новому месту жительства, ежегодно проходить эту процедуру не нужно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 января 2027 года планируют повысить минимальную пенсию с 2595 до 2878 грн, а максимальную – с 25 950 до 28 780 грн. Кроме того, части пенсионеров увеличат доплаты за сверхнормативный страховой стаж. Перерасчет связан с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.