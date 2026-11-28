Пенсия украинца, который всю жизнь работал, может быть такой же, как и у человека без стажа: почему так происходит

В Украине человек, который десятилетиями работал и уже оформил пенсию по возрасту, и человек без страхового стажа могут получать одинаковую выплату – 2 595 грн в месяц. Такое совпадение возможно, если пенсионер продолжает работать, имеет неполный страховой стаж и ему начислили низкую пенсию, а человеку без стажа назначили государственную социальную помощь.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В 2026 году для пенсии по возрасту в 65 лет необходимо не менее 15 лет страхового стажа. Если стажа меньше или его вообще нет, малообеспеченный человек может обратиться за государственной социальной помощью, которую часто называют "социальной пенсией". При ее назначении учитывают среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного ее члена.

Базовый размер помощи для этой категории – 30% прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году это 778,50 грн. Как объясняет Пенсионный фонд, с доплатой ежемесячная выплата достигает 2 595 грн.

Когда пенсия по возрасту может быть такой же

Предположим, 65-летний мужчина имеет 34 года страхового стажа и продолжает работать. Полный стаж для определения минимальной пенсии мужчины – 35 лет. Если из-за низкого официального заработка его пенсия вместе с другими доплатами не достигает 2 595 грн, адресная помощь покроет разницу. Поэтому он может получать те же 2 595 грн, что и человек без стажа, которому назначили социальную помощь.

После увольнения при тех же условиях мужчина сможет получать не менее 3 406 грн. Такой минимум с 1 марта 2026 года действует для неработающих пенсионеров, которые не подпадают под более высокие гарантии. Для неработающих людей от 65 лет с полным страховым стажем – от 35 лет у мужчин и от 30 у женщин – правительство установило минимум в 4 213 грн.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 января 2027 года планируют повысить минимальную пенсию с 2595 до 2878 грн, а максимальную – с 25 950 до 28 780 грн. Кроме того, части пенсионеров увеличат доплаты за сверхнормативный страховой стаж. Перерасчет связан с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.