Пенсия по инвалидности для III группы с 1 ноября: какая гарантированная сумма начисления

Какой будет пенсия для лиц с...

В ноябре 2026 года в Украине не планируют пересматривать размер пенсии для лиц с III группой инвалидности – она останется на уровне 50% от начисленной пенсии по возрасту. И если для лиц с инвалидностью вследствие войны минимальная гарантированная выплата составит 10 625 гривен, для остальных категорий итоговая сумма будет зависеть от конкретных оснований назначения и соответствующих государственных льгот.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Там подчеркивают, что пенсии по инвалидности начисляют на основании действующего законодательства об общеобязательном государственном пенсионном страховании, но для отдельных групп граждан (в частности, военнослужащих, участников боевых действий и лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы) применяются специальные алгоритмы расчета и действуют отдельные финансовые гарантии.

Какой размер пенсии предусмотрен для III группы инвалидности

Размер базовой пенсии для лиц с III группой инвалидности составляет 50% от размера пенсии по возрасту, которая рассчитывается на основе накопленного страхового стажа и официального дохода. Итоговые выплаты у граждан с одинаковой группой инвалидности могут заметно отличаться, поскольку учитывается ряд параметров:

размер заработной платы , с которой уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ);

, с которой уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ); общая продолжительность трудового стажа.

Если гражданин не трудоустроен и не получает доходов, с которых уплачивается ЕСВ, государство обеспечивает ему минимальный уровень поддержки. В подобных ситуациях назначается ежемесячная доплата, которая доводит общий размер выплаты до 3406 гривен.

Это гарантированный государством минимум для тех лиц, чей базовый расчет пенсии оказался ниже этого порога. А при отсутствии необходимого страхового стажа выплачивается государственная социальная помощь, которая не является классической пенсией по инвалидности.

Какая гарантированная сумма для людей с III группой инвалидности

Размер минимальных выплат определяется не только самой группой инвалидности, но и правовым статусом получателя и обстоятельствами ее наступления. Четко зафиксированные суммы действуют для специальных категорий, среди которых:

люди с III группой инвалидности вследствие войны – 10 625 гривен;

военнослужащие с III группой инвалидности – от 6761 до 7100 гривен (зависит от условий прохождения службы);

(зависит от условий прохождения службы); пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы – 6813 гривен.

Указанные суммы касаются отдельных льготных категорий, поэтому их нельзя обобщать для всех получателей III группы. Следующий этап планового перерасчета и ежегодная индексация выплат ожидаются в марте 2027 года.

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Как начисляют пенсии военнослужащим

Пенсионное обеспечение по инвалидности для военных формируется по специальному механизму. В частности, выплата назначается в случаях, когда инвалидность была установлена:

во время исполнения служебных обязанностей ;

; в течение трех месяцев после демобилизации или позже;

если диагностировано заболевание, приобретенное во время службы.

В таких обстоятельствах продолжительность страхового стажа не играет решающей роли. Итоговая сумма рассчитывается исходя из причин и факторов наступления инвалидности. Для лиц, инвалидность которых наступила вследствие боевых действий (вследствие войны), предусмотрены такие процентные ставки от денежного обеспечения:

I группа – 100%;

II группа – 80%;

III группа – 60%.

Если инвалидность военнослужащего связана с другими обстоятельствами прохождения службы, размеры выплат составляют:

I группа – 70% от денежного довольствия;

II группа – 60%;

III группа – 40%.

Итак, при расчете пенсии для военнослужащих критически важен не только сам факт наличия той или иной группы инвалидности, но и официально зафиксированная связь с защитой Родины. Именно это юридическое основание определяет процент от денежного довольствия, который ложится в основу итоговой выплаты.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, до 31 декабря 2026 года отдельные пенсионеры и получатели страховых выплат должны пройти физическую идентификацию в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Если проигнорировать это требование, выплату пенсии могут приостановить до подтверждения личности.