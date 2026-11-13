Пенсионерам из Украины стало проще получить гражданство страны ЕС: какое требование изменили

Во Франции официально изменили требования для получения гражданства иностранными пенсионерами – они будут распространяться и на граждан Украины. Им разрешат иметь в качестве основного дохода именно выплаты из страны происхождения, а главным критерием отныне будет уровень интеграции.

Как сообщила французский сенатор Николь Боннефуа, об этом говорится в официальном ответе министра внутренних дел Лорана Нуньеса. Она подчеркнула, что новые правила существенно смягчат требования к получению гражданства иностранными пенсионерами путем натурализации.

"Пенсионеры, получающие пенсию из-за рубежа, могут рассчитывать на благоприятное рассмотрение их заявлений", – говорится в письме министра.

Новые критерии для иностранных пенсионеров

Декларирование вместо налогообложения

Все иностранные пенсионные доходы должны быть задекларированы во Франции. Это обязательное требование для налоговых резидентов даже в том случае, когда налог уплачивается в другой стране согласно соглашениям об избежании двойного налогообложения.

Подтверждение связи со страной

Происхождение или характер доходов больше не являются самостоятельным препятствием для натурализации, если заявитель докажет наличие "прочных местных корней". В частности, учитываются владение основным жильем во Франции более пяти лет и активное участие в жизни местного сообщества.

Что изменится

Нуньес подчеркивает, что новые инструкции для префектур уже вступили в силу и позволили министерству одобрить ряд заявлений, находившихся на рассмотрении или на этапе апелляции. Это открывает возможность пересмотра решений для лиц, чьи документы ранее отклонили или отложили исключительно из-за иностранного происхождения пенсии.

Поскольку министерство вряд ли будет автоматически открывать уже закрытые дела, заявителям, столкнувшимся с отказом на этом основании, советуют повторно подать документы, сославшись на новые разъяснения МВД как на новое обстоятельство в деле.

Также OBOZ.UA сообщал, что Министерство внутренних дел и администрации Польши разработало поправки к Закону о гражданстве, которые усложнят процедуру натурализации граждан Украины. В частности, им нужно будет непрерывно проживать в этой стране 8 лет, владеть польским языком на уровне В2 и подписать декларацию о верности Польше.