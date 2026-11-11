Пенсионерам будут начислять почти 1 500 грн сверху: кто из украинцев имеет право на доплату

В 2027 году отдельные военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности и содержащие нетрудоспособных родственников, смогут получать около 1439 грн доплаты ежемесячно. Для этого необходимо соответствовать требованиям закона и подтвердить право на выплату документами в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Право на такую выплату имеют не все пенсионеры, а только определенные категории бывших военнослужащих. Как пояснили в ПФУ, надбавку могут назначить тем, кто получает пенсию за выслугу лет или по инвалидности и содержит нетрудоспособных родственников, которые не имеют собственной пенсии или предусмотренных законом социальных выплат.

Порядок начисления средств определяет закон № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Вместе с тем предусмотренная им доплата не распространяется на бывших военнослужащих срочной службы. Оформить дополнительные средства могут бывшие военнослужащие, получающие один из двух видов пенсии:

за выслугу лет – после завершения военной службы;

по инвалидности – если человеку установлена первая, вторая или третья группа инвалидности.

Однако самого факта получения военной пенсии недостаточно. Обязательное условие – наличие нетрудоспособного члена семьи, находящегося на иждивении пенсионера и не получающего других пенсионных или социальных выплат, предусмотренных законодательством. В частности, речь идет о людях, которые не получают пенсию по возрасту, социальную помощь вместо пенсии, выплаты лицам с инвалидностью, помощь людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также отдельные виды социальной помощи на детей.

Если нетрудоспособный родственник одновременно имеет право на пенсию и несколько видов социальной помощи, он должен выбрать один вид выплаты. Именно поэтому при оформлении надбавки Пенсионный фонд проверяет, не получает ли член семьи другие средства, которые исключают возможность назначения этой доплаты.

На сколько вырастет выплата в 2027 году

Сумма надбавки напрямую привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Соответственно, при изменении этого социального стандарта пересчитывают и размер дополнительной выплаты.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено повышение прожиточного минимума для этой категории населения с 2595 до 2878 грн. Поскольку военным пенсионерам, имеющим право на соответствующую надбавку, полагается 50% этого показателя, сумма выплаты также должна вырасти.

Период Прожиточный минимум Ежемесячная доплата Сейчас 2595 грн 1300 грн С 2027 года 2878 грн 1439 грн

Таким образом, если бюджетные показатели утвердят в предложенном виде, ежемесячная надбавка увеличится примерно на 139 грн. За год это даст дополнительно около 1668 грн по сравнению с нынешним размером выплаты.

Важно, что речь идет именно о надбавке за содержание нетрудоспособных членов семьи, а не об общем повышении всех военных пенсий. Поэтому получить ее смогут только те, кто соответствует установленным законом требованиям.

Какие документы нужно подать в Пенсионный фонд

Для назначения доплаты военному пенсионеру необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подтвердить как право на соответствующий вид пенсии, так и обстоятельства содержания нетрудоспособного родственника. В частности, для оформления могут понадобиться:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы, подтверждающие родственные связи, например свидетельство о браке;

подтверждение совместного проживания и ведения общего хозяйства по одному адресу;

документ, подтверждающий отсутствие работы или предпринимательской деятельности.

После получения заявления и документов Пенсионный фонд проверит обстоятельства и определит, имеет ли человек право на надбавку. Если все условия выполнены, выплату назначат в установленном порядке.

В то же время будущее увеличение суммы зависит от окончательного принятия Государственного бюджета на 2027 год. Поэтому 1439 грн – это ожидаемый размер доплаты при условии утверждения предложенного прожиточного минимума, а не уже гарантированная сумма для всех военных пенсионеров.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет украинцам понадобится не менее 34 лет страхового стажа. В то же время средний стаж тех, кому назначают пенсию по возрасту, составляет всего 33 года 2 месяца – на 10 месяцев меньше будущего требования.