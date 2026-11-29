Пенсионерам доплатят больше уже с января: сколько гривен накинут за каждый год стажа

С 1 января 2027 года максимальная доплата за каждый полный год сверхнормативного страхового стажа в Украине вырастет с 25,95 до 28,78 грн, а за 10 дополнительных лет пенсионер сможет получать до 287,80 грн в месяц. Перерасчет проведут автоматически, а вместе с изменением прожиточного минимума вырастут также минимальная и максимальная пенсии.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Повышение предусмотрено с начала нового года и произойдет до традиционной мартовской индексации пенсий. То есть некоторые украинцы смогут получать больше уже с января, не дожидаясь весеннего пересмотра выплат.

На сколько вырастет доплата за сверхнормативный стаж

Размер доплаты за сверхнормативный страховой стаж зависит от количества полных лет, которые человек отработал сверх нормы, установленной законодательством. За каждый такой год пенсия увеличивается на 1% от основного размера пенсии, однако эта сумма не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

С 1 января 2027 года прожиточный минимум для этой категории населения, согласно приведенным бюджетным показателям, должен вырасти с 2595 до 2878 грн. Соответственно, увеличится и максимальная доплата за один год сверхнормативного стажа.

Если сейчас максимальная надбавка за один дополнительный год составляет 25,95 грн, то с нового года она вырастет до 28,78 грн. Таким образом, за каждый полный год стажа сверх нормы пенсионеры смогут получать на 2,83 грн больше ежемесячно.

Для людей, у которых значительное количество сверхнормативных лет, изменение будет заметнее в общей сумме выплаты. Например, за 10 лет стажа сверх нормы максимальная доплата увеличится с 259,50 до 287,80 грн в месяц. Разница составит 28,30 грн ежемесячно.

При этом максимальные суммы будут получать не все. Если основной размер пенсии человека ниже прожиточного минимума, надбавку будут рассчитывать исходя из его пенсии, поэтому фактическая доплата за каждый дополнительный год может быть меньше.

Кто имеет право на доплату за сверхнормативный стаж

Надбавку за сверхнормативный страховой стаж получают пенсионеры, у которых больше лет официально подтвержденного страхового стажа, чем предусмотрено для назначения пенсии по возрасту. При этом нормы зависят от даты выхода на пенсию и соответствующих правил, по которым назначали или пересчитывали выплату. Для пенсионеров, которым пенсию назначили после 1 октября 2011 года, установлены такие нормативы:

мужчины – 35 лет страхового стажа;

женщины – 30 лет страхового стажа.

Доплата начисляется за каждый полный год, отработанный сверх этих показателей. Для граждан, вышедших на пенсию до 1 октября 2011 года, действуют другие нормы. В частности, надбавка предусмотрена за каждый полный год стажа свыше 25 лет для мужчин и свыше 20 лет для женщин. В то же время есть исключения для тех, кому после этой даты пересчитывали пенсию с учетом зарплаты и стажа, приобретенных после назначения выплаты.

Важно, что учитываются только полные годы сверхнормативного стажа. Если у человека есть, например, дополнительные 5 лет и 8 месяцев, доплату установят за пять полных лет, а неполные месяцы не увеличат ее размер.

Как будут рассчитывать надбавку в 2027 году

Механизм расчета доплаты за сверхнормативный стаж не меняется. Пенсия увеличивается на 1% от основного размера выплаты за каждый полный год сверх нормы, но не более чем на 1% минимальной пенсии по возрасту.

Именно поэтому повышение прожиточного минимума влияет на максимальную сумму доплаты. Если основная пенсия позволяет применить максимальное значение, за каждый дополнительный год стажа с января 2027 года будут учитывать 28,78 грн вместо 25,95 грн. Размер доплаты в зависимости от количества сверхнормативных лет может составить:

Сверхнормативный стаж Доплата до 2027 года Доплата с 1 января 2027 года 1 год 25,95 грн 28,78 грн 5 лет 129,75 грн 143,90 грн 10 лет 259,50 грн 287,80 грн 15 лет 389,25 грн 431,70 грн 20 лет 519 грн 575,60 грн 25 лет 648,75 грн 719,50 грн

Расчет приведен по максимальной ставке 1% прожиточного минимума за каждый полный год сверхнормативного стажа. Таким образом, чем больше лет стажа человек накопил сверх установленной нормы, тем выше будет его ежемесячная доплата. Однако на практике размер надбавки может отличаться в зависимости от основной пенсии.

Что будет с пенсиями работающих пенсионеров

Отдельные правила предусмотрены для украинцев, которые после выхода на пенсию продолжают работать или занимаются деятельностью, с которой уплачивают единый социальный взнос. Для таких граждан перерасчет доплаты с учетом нового прожиточного минимума проводят после увольнения с работы или прекращения соответствующей деятельности.

То есть работающим пенсионерам не стоит рассчитывать, что новый размер доплаты за сверхнормативный стаж обязательно отразится на выплатах уже в январе. Дата перерасчета будет зависеть от прекращения трудовой деятельности и соответствующих условий пенсионного законодательства.

При этом сам сверхнормативный страховой стаж человека не ограничивается. Все имеющиеся полные годы сверх установленной нормы учитываются при определении доплаты, а право на такую надбавку зависит от подтвержденного страхового стажа.

Какие еще пенсионные выплаты вырастут с 1 января

Изменение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц повлияет не только на доплату за сверхнормативный стаж, но и на другие показатели пенсионного обеспечения, привязанные к этому социальному стандарту. Согласно приведенным показателям на 2027 год, минимальная пенсия по возрасту должна вырасти с 2595 до 2878 грн, это означает повышение на 283 грн.

Также изменится максимальная пенсия, поскольку ее предельный размер составляет десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Если показатель вырастет до 2878 грн, максимальная пенсионная выплата увеличится с 25 950 до 28 780 грн. Разница составит 2830 грн. Таким образом, январское повышение повлияет на разные категории пенсионеров, хотя конкретная сумма роста будет зависеть от вида выплаты, имеющегося стажа и размера назначенной пенсии.

Нужно ли подавать заявление для перерасчета

Пенсионерам не нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд Украины, чтобы получить повышенную доплату за сверхнормативный стаж в связи с изменением прожиточного минимума. Перерасчет предусмотрен автоматически на основании данных пенсионных дел. При этом пенсионерам, которые хотят проверить правильность начисления или имеют вопросы о своем страховом стаже, стоит обратиться в Пенсионный фонд и уточнить, какие именно годы учтены при расчете надбавки.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине за десять лет количество пенсионеров сократилось более чем на 2 млн. Если в начале 2016 года на учете Пенсионного фонда было 12,3 млн пенсионеров, то в начале 2026-го – 10,17 млн. По состоянию на 1 октября 2026 года их осталось 10 млн 3 тыс., из них 7 млн 227 тыс. получали пенсию по возрасту.