Ощадбанк меняет тарифы для украинцев с 10 декабря: за что теперь придется платить

С 10 декабря Ощадбанк будет взимать 1% за платежи, связанные с азартными играми в Украине, и 2% за аналогичные операции за границей, если используются собственные средства. Также банк готовит доставку карт почтой за 80-1000 грн в зависимости от направления, но до 30 июня 2027 года пересылка будет бесплатной.

Об изменениях сообщила пресс-служба финучреждения. Новые условия будут касаться обслуживания текущих счетов с использованием платежных карт и будут применяться к определенным тарифным пакетам.

Ощадбанк вводит новую комиссию за платежи

Одно из основных нововведений – введение комиссии за операции с кодом MCC 7995. Он используется для обозначения платежей, связанных с игорным бизнесом. К этой категории относятся расчеты с букмекерскими компаниями, казино и другими игорными заведениями, в частности теми, что работают в интернете.

Также под действие тарифа попадает покупка лотерейных билетов и другие операции, классифицируемые соответствующим кодом торговца. То есть размер комиссии будет зависеть не только от того, где находится клиент, но и от того, как именно банк-эквайер или платежная система определяет назначение платежа. Согласно новым условиям, для таких операций установят разные ставки в зависимости от места проведения расчета:

в Украине – 1% от суммы операции при использовании собственных средств клиента;

за границей – 2% от суммы операции при использовании собственных средств.

В то же время проводить такие расчеты за счет кредитных средств не предусмотрено. В тарифах Ощадбанка для соответствующих операций указано, что использование кредитных средств не предоставляется.

Таким образом, если клиент совершит платеж на 1000 грн в игорном заведении или на соответствующей онлайн-площадке в Украине, дополнительная комиссия составит 10 грн. Если аналогичную операцию на такую же сумму провести за границей, комиссия составит 20 грн.

Важно, что нововведение касается именно операций, которые проходят с кодом MCC 7995. Поэтому определяющим является не только фактическое назначение платежа, но и код категории торговца, по которому он обрабатывается. Новые тарифы на такие операции начнут действовать с 10 декабря 2026 года.

Сколько будет стоить доставка карт Ощадбанка

Еще одно изменение касается клиентов, которые хотят получать платежные карты без необходимости лично посещать банковское отделение. Ощадбанк сообщил о подготовке к запуску сервиса доставки мгновенных карт через сеть почтового оператора.

Для этого финучреждение внесло изменения в тарифные пакеты MORE, "Мій рахунок", "Моя картка" и "Зарплатний". Согласно утвержденным условиям, стоимость услуги будет зависеть от страны, в которую нужно отправить карту. В частности, предусмотрены такие тарифы:

80 грн – доставка по территории Украины;

500 грн – доставка в страны, где работает сеть соответствующего почтового оператора;

1000 грн – доставка в другие страны.

Указанные суммы уже включают налог на добавленную стоимость (НДС). Комиссию будут списывать со счета клиента однократно после оформления заказа.

В то же время банк предусмотрел льготный период для пользователей новой услуги. До 30 июня 2027 года доставку карт будут осуществлять бесплатно. Таким образом, клиенты, которые воспользуются сервисом в этот период, не будут платить установленную стоимость пересылки.

При этом в Ощадбанке уточнили, что о техническом запуске доставки и порядке ее оформления сообщат отдельно. Соответствующая информация появится на официальном сайте банка и в мобильном приложении.

Когда начнут действовать новые тарифы Ощадбанка

Оба нововведения предусмотрены изменениями к тарифам на обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт. Они утверждены в соответствии с решением продуктового комитета банка и касаются действующих условий комплексного банковского обслуживания физических лиц.

Дата вступления в силу новых тарифов – 10 декабря 2026 года. С этого дня начнут взимать комиссию за операции с кодом MCC 7995, а также будут действовать утвержденные тарифы на почтовую доставку карт, хотя сама услуга заработает после отдельного технического запуска.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Ощадбанк начал списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Нововведение вступило в силу с 1 ноября. Впрочем, коснется оно не всех.