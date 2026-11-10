Аренда жилья в Украине удивила новыми ценами: где придется платить более 34 тыс. грн

В Закарпатье однокомнатные квартиры подорожали до 34 тыс. грн в месяц, а в столице аренда упала до 26 тыс. грн, хотя в обоих случаях количество объявлений сократилось на 20-27%. В то же время острее всего конкуренция за жилье наблюдается не в Киеве, а на западе страны: во Львовской области на одно предложение приходится 15 потенциальных арендаторов, а в Ровенской – 14.

Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску недвижимости. Статистика за октябрь показывает, что единого сценария развития рынка недвижимости в Украине нет, динамика предложения, спроса и стоимости жилья существенно отличается в зависимости от региона.

Аренда жилья в Украине дорожает неравномерно. Источник: Dim.Ria.

Где стало больше квартир для аренды, а где предложение сократилось

В октябре количество объявлений о сдаче жилья в аренду менялось неравномерно. В некоторых областях владельцы активнее выставляли квартиры на рынок, тогда как в других доступных вариантов становилось меньше. Отмечается, что это свидетельствует об отсутствии общенациональной тенденции к увеличению или сокращению предложения.

Наибольший рост количества объявлений за месяц зафиксировали в Кировоградской области – на 32%. Почти такими же высокими темпами предложение увеличивалось на Житомирщине, где показатель вырос на 30%. Также заметная положительная динамика была на Волыни (+25%) и в Запорожской области (+24%).

В то же время в ряде регионов выбор жилья для арендаторов сократился. Наиболее заметно это проявилось на Закарпатье, где количество предложений уменьшилось на 27%. В Сумской области снижение составило 22%, в Полтавской – 21%. Еще на 20% сократилось количество объявлений в Киевской области и непосредственно в столице.

Таким образом, Закарпатье оказалось среди регионов, где одновременно сокращалось количество доступных квартир и росла их стоимость. В Киеве ситуация была иной: предложение также сократилось, но медианная цена аренды пошла вниз.

Где аренда подорожала больше всего: Закарпатье опередило Киев

Самое заметное изменение стоимости аренды однокомнатных квартир в октябре произошло в Закарпатье. Медианная цена здесь выросла на 17% за месяц и достигла 34 тыс. грн, это один из самых высоких показателей среди украинских регионов. В Киеве, напротив, зафиксировали противоположную тенденцию.

Аренда однокомнатной квартиры подешевела на 21% – до 26 тыс. грн в месяц. То есть столица, которая традиционно остается одним из самых дорогих рынков арендного жилья, в октябре продемонстрировала заметное снижение цен.

В то же время высокие ставки аренды сохраняются и в других областях. Более 20 тыс. грн в месяц за однокомнатную квартиру в октябре нужно было заплатить еще в нескольких регионах:

Ивано-Франковская область – 25,3 тыс. грн, за месяц цена выросла на 12%, а за год – на 48%;

Винницкая область – 22 тыс. грн, за месяц стоимость не изменилась, однако годовой рост составляет 47%;

Днепропетровская область – 22 тыс. грн, месячная динамика осталась нулевой, а за год аренда подорожала на 47%;

Львовская область – 21 тыс. грн, за месяц цена выросла на 3%, за год – на 24%;

Тернопольская область – 20,7 тыс. грн, месячное подорожание составило 15%, а годовое – 81%.

Особенно выделяется Тернопольщина: несмотря на то что по абсолютной стоимости аренды она уступает Закарпатской и Ивано-Франковской областям, именно здесь зафиксировали наибольший годовой рост среди указанных регионов. За 12 месяцев медианная цена однокомнатной квартиры увеличилась на 81%.

Высокая стоимость аренды характерна не только для крупнейших городов или традиционно популярных туристических направлений. В некоторых регионах жилье дорожает значительно быстрее, чем меняется его текущая цена, что особенно заметно при сравнении месячной и годовой статистики.

Сколько стоит аренда квартиры в разных районах Киева

Несмотря на общее снижение медианной стоимости аренды однокомнатного жилья в столице, цены внутри города существенно различаются. Самым дорогим остается Печерский район, где средняя месячная аренда такой квартиры составляет 36,8 тыс. грн.

В то же время самые низкие цены зафиксированы на другом берегу столицы – в Деснянском районе. Здесь снять однокомнатное жилье в среднем можно за 12 тыс. грн в месяц. Разница между этими двумя районами составляет 24,8 тыс. грн ежемесячно. То есть аренда квартиры на Печерске обходится более чем втрое дороже, чем в Деснянском районе.

Еще одна важная тенденция октября – снижение спроса на аренду жилья. По данным DIM.RIA, он сокращался во всех регионах страны. Наибольшее падение зафиксировали в Херсонской области – на 28%. Также существенно снизилась активность потенциальных арендаторов на Волыни и Николаевщине – в обоих регионах на 27%. В Сумской области спрос сократился на 23%, а в Кировоградской – на 22%.

Однако общее снижение спроса не означает, что арендаторам стало одинаково легко найти жилье во всех областях. В некоторых регионах число людей, которые ищут квартиру, значительно превышает количество доступных объявлений.

Наибольший дисбаланс между спросом и предложением наблюдается на западе Украины. В частности, во Львовской области на одно объявление об аренде приходится 15 потенциальных арендаторов. В Ровенской области этот показатель составляет 14 человек, в Тернопольской – 13, а в Винницкой – 12.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве подешевели 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За год снижение стоимости составило 1% – до 66 500 долларов (здесь и далее – медианная цена. То есть половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).