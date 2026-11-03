Аренда квартиры съедает у украинцев почти всю зарплату: какие профессии оказались в самом сложном положении

В сентябре 2026 года аренда однокомнатной квартиры в Украине обходилась в медианном размере 12 500 грн в месяц, что составляло от 15% зарплаты штукатуров до 81% дохода поваров. Сложнее всего покрывать расходы на жилье кассирам, пекарям, автомойщикам и поварам, которым после оплаты аренды остается лишь несколько тысяч гривен на все остальные нужды.

Согласно данным OLX Нерухомість, в сентябре 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составляла 12 500 грн в месяц. Аналитики сопоставили эту сумму с медианными зарплатами работников разных профессий, чтобы определить, какую часть дохода приходится тратить на жилье.

Кто из украинцев тратит на а... Источник: OLX Развернуть

Результаты показывают значительную разницу в финансовых возможностях украинцев. Для специалистов с высокими заработками аренда может составлять лишь 15-25% зарплаты. В то же время для работников сферы обслуживания, торговли и ресторанного бизнеса расходы на квартиру нередко превышают половину ежемесячного дохода.

Для каких профессий аренда жилья меньше всего влияет на бюджет

Наименьшая финансовая нагрузка от аренды однокомнатной квартиры приходится на работников с высокими медианными зарплатами. Прежде всего это представители рабочих и технических специальностей, которые могут получать значительно больше среднего заработка в низкооплачиваемых сферах.

Сколько средств украинцы тра... Источник: OLX Развернуть

В частности, для штукатуров с медианной зарплатой 85 тыс. грн ежемесячная аренда квартиры за 12 500 грн составляет около 15% дохода. Отмечается, что это самый низкий показатель среди перечисленных профессий. Также относительно невелика доля расходов на жилье у фасадчиков, технологов и стоматологов. При медианном заработке на уровне 70 тыс. грн представителям этих профессий придется направлять на аренду примерно 18% зарплаты.

Каменщики, плиточники и дальнобойщики, которые в сентябре 2026 года имели медианный заработок около 65 тыс. грн, будут тратить на аренду однокомнатной квартиры примерно 19% дохода. Для разнорабочих на производстве, прорабов, автомаляров, электриков и сантехников ситуация несколько иная. При медианной зарплате 50 тыс. грн расходы на жилье составят около 25%.

В то же время для сварщиков и монтажников аренда уже отнимает более ощутимую часть заработка. При медианных зарплатах в пределах 45-48 тыс. грн показатель составляет от 26% до 28%. Таким образом, даже среди представителей рабочих профессий есть существенная разница в соотношении доходов и расходов на жилье.

Кто тратит на аренду от 30% до 60% зарплаты

Для части украинцев аренда однокомнатной квартиры составляет примерно треть или половину ежемесячного дохода. В эту категорию попадают работники сферы образования, торговли, обслуживания и некоторых других направлений. Например, учителя с медианной зарплатой 32 тыс. грн будут тратить на аренду около 39% заработка. После оплаты жилья у них будет оставаться примерно 19,5 тыс. грн на покрытие других расходов.

Для продавцов-консультантов и официантов ситуация еще сложнее. При медианном заработке 30 тыс. грн арендная плата составит примерно 42% дохода. То есть на другие нужды будет оставаться около 17,5 тыс. грн. Меньшую нагрузку испытывают менеджеры по продажам и торговые представители. Для них расходы на аренду составляют около 31% зарплаты.

Такой же показатель зафиксирован для курьеров, репетиторов, фармацевтов и шиномонтажников. Медианный заработок представителей этих профессий составляет примерно 40 тыс. грн. В то же время для продавцов с медианной зарплатой 24,3 тыс. грн аренда квартиры забирает уже около 52% дохода. Таким работникам после оплаты жилья остается примерно 11,8 тыс. грн.

Еще выше нагрузка на грузчиков и слесарей. При медианном заработке 23 тыс. грн они будут тратить на аренду примерно 54% зарплаты. Таким образом, на все остальные нужды после оплаты квартиры остается около 10,5 тыс. грн.

Аренда забирает почти всю зарплату: наиболее уязвимые профессии

Самая сложная ситуация наблюдается среди работников, медианные зарплаты которых не достигают 20 тыс. грн. Для них аренда однокомнатной квартиры за 12 500 грн может стать самой крупной статьей ежемесячных расходов. По данным OLX Робота, бариста с медианной зарплатой 19 тыс. грн будут тратить на жилье около 66% дохода. После оплаты квартиры будет оставаться только 6,5 тыс. грн.

Для пекарей и автомойщиков ситуация еще более напряженная. Их медианный заработок составляет 16,8 тыс. грн, а доля расходов на аренду достигает соответственно 74% и 75%. После оплаты жилья представителям этих профессий остается примерно 4,3 тыс. грн. Таких средств может быть недостаточно для покрытия всех остальных регулярных расходов, особенно если у человека нет дополнительного дохода.

Еще большую часть зарплаты на жилье направляют кассиры. При медианном заработке 15,7 тыс. грн аренда составляет около 79% дохода. После оплаты квартиры им остается примерно 3,2 тыс. грн. Самый высокий показатель среди приведенных профессий зафиксирован у поваров. При медианной зарплате 15,4 тыс. грн аренда однокомнатной квартиры забирает около 81% заработка.

Фактически после оплаты жилья поварам остается только 2,9 тыс. грн в месяц. Это деньги, из которых нужно оплачивать питание, транспорт, коммунальные услуги, мобильную связь и другие необходимые расходы.

Такое соотношение доходов и стоимости жилья показывает, насколько сложно работникам с низкими зарплатами самостоятельно обеспечивать себя арендованной квартирой. Даже при стабильной занятости значительная часть заработка фактически тратится на базовую потребность – проживание.

Как соотношение зарплаты и аренды влияет на бюджет украинцев

Результаты исследования показывают, что доступность арендуемого жилья в Украине существенно зависит от профессии и уровня доходов. Если для штукатуров аренда составляет около 15% медианной зарплаты, то для поваров этот показатель достигает 81%.

Разница в финансовой нагрузке превышает пять раз. При этом в обоих случаях речь идет об одной и той же медианной стоимости аренды однокомнатной квартиры – 12 500 грн в месяц. В то же время такие расчеты не означают, что все работники соответствующих профессий получают именно указанные суммы. Медианная зарплата отражает центральное значение среди заработков и не учитывает индивидуальных особенностей оплаты труда, опыта, региона или условий работы.

Так же медианная стоимость аренды по Украине не одинакова для всех городов. В крупных населенных пунктах и отдельных районах цены могут быть значительно выше, тогда как в небольших городах жилье может стоить дешевле. Кроме того, приведенные расчеты касаются только аренды однокомнатной квартиры. Они не учитывают коммунальные платежи, расходы на питание, транспорт, лечение и другие потребности.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине обновили предельную стоимость квадратного метра жилья по государственной программе еОселя. Самый высокий лимит установили в Киеве – 65 200 грн, а самый низкий в Кировоградской области – 47 414 грн. В других регионах показатели колеблются от 48 428 грн на Закарпатье до 58 636 грн на Харьковщине, а приобрести жилье можно на 10% дороже установленного предела, если покупатель самостоятельно покроет разницу.