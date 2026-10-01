Один из украинских дата-центров полностью прекратил работу после российских ударов: что известно

Один из крупнейших киевских дата-центров "ПАРКОВЫЙ" в результате серии российских ударов получил критические повреждения и по состоянию на 1 октября полностью прекратил работу — восстановить сервисы на этой площадке уже невозможно. Сотрудники не пострадали, а данные клиентов, по информации компании, развернуты на резервных площадках в Европейском Союзе (ЕС).

Об этом официально сообщили на странице компании. После первого удара работу комплекса приостановили из-за повреждений, а повторная атака нанесла объекту новые разрушения.

В итоге масштабы повреждений оказались такими, что продолжить работу дата-центра на этой физической площадке невозможно. "В результате серии ударов со стороны РФ по состоянию на 01.10.2026 г. площадка дата-центра "ПАРКОВЫЙ" в Киеве получила критические повреждения и полностью прекратила свою работу. Восстановление сервисов на этой площадке невозможно", — сообщили в компании.

В то же время там подчеркнули, что главное – удалось избежать жертв среди персонала. "Главное – наши сотрудники целы, а данные наших клиентов развернуты на резервных площадках в ЕС", – отметили представители дата-центра.

"Парковый" подвергся атаке как минимум дважды

Серьезные проблемы на площадке начались после российских ударов по столице в сентябре. Конгрессно-выставочный центр "Парковый", в здании которого работал дата-центр, подвергся атакам как минимум 23 и 29 сентября 2026 года.

После удара 23 сентября администрация комплекса сообщила о повреждениях здания и вынужденной приостановке работы из-за форс-мажорных обстоятельств. Люди тогда не пострадали — персонал удалось вовремя эвакуировать. Однако уже 29 сентября объект подвергся повторному удару. После него появились новые повреждения, а на кадрах с места происшествия были видны последствия пожара внутри и снаружи помещения.

По состоянию на 1 октября стало ясно, что возобновить работу дата-центра на этой площадке не удастся.

Что случилось с данными клиентов

Одна из главных проблем в случае повреждения дата-центра — риск потери информации и остановки сервисов, которые использовали его инфраструктуру. В случае с "Парковым" в компании заявили, что клиентские данные развернуты на резервных площадках, расположенных в странах ЕС.

Отмечается, что это означает: физическое уничтожение или критическое повреждение конкретной киевской площадки не ведет к автоматической потере информации, которая на ней обслуживалась. Именно для таких ситуаций используется резервирование — копии информации и необходимые системы размещаются в других физических локациях. Если основной объект становится недоступным из-за аварии, атаки или другой чрезвычайной ситуации, работу можно перенести на резервную инфраструктуру.

Под удары попала и другая цифровая инфраструктура

Проблема не ограничивается одним объектом. Во время осенних атак повреждениям подверглась и другая цифровая и телекоммуникационная инфраструктура столицы. В частности, сообщалось о последствиях атак для дата-центров MiroHost, Cosmonova и Data Group, а также инфраструктуры провайдеров "Павутина" и UTELS.

У части жителей Киева это вызывало перебои с доступом к интернету. Атаки на такую инфраструктуру создают особый риск, поскольку современные цифровые услуги зависят не только от каналов связи. Для их работы необходимы серверы, системы хранения информации, сетевое оборудование, дата-центры, электропитание и резервные каналы.

Потеря одного физического объекта при отсутствии надлежащего резервирования потенциально может отразиться сразу на многих информационных ресурсах. Именно поэтому одним из ключевых принципов защиты цифровой инфраструктуры во время войны становится территориальное разнесение основных и резервных систем.

Правительство выделило 518,3 млн грн на резервные системы

На фоне российских атак на дата-центры и другие объекты цифровой инфраструктуры правительство приняло решение дополнительно усилить защиту государственных информационных систем. Из резервного фонда государственного бюджета на эти нужды было направлено 518,3 млн грн.

Средства должны быть направлены сразу на несколько направлений. Прежде всего, предусматривается создание территориально разнесённых резервных сред и площадок для государственных информационных ресурсов. Кроме того, финансирование предусмотрено на развитие облачной инфраструктуры, закупку серверного оборудования и необходимого программного обеспечения.

Отдельное направление — системы резервного копирования и последующего восстановления информации. Логика такого подхода заключается в том, чтобы критически важные государственные информационные ресурсы не зависели от одного физического объекта.

Если основной дата-центр или другая площадка будет повреждена в результате ракетного или дронного удара, аварии или станет недоступной по другим причинам, резервная система должна позволить возобновить работу сервисов в другой локации.

Зачем физически разделять основные и резервные серверы

Сам факт создания резервной копии еще не решает проблему, если основная система и ее резерв физически расположены в одном месте. В случае прямого удара, масштабного пожара, отключения электроэнергии или разрушения здания одновременно могут быть утрачены и основные мощности, и резервное оборудование.

Именно поэтому одно из направлений, на которое государство направляет средства, — территориальное отделение резервной инфраструктуры. Основная и резервная площадки должны быть разнесены таким образом, чтобы повреждение одного объекта не привело к одновременной потере обеих систем.

На практике это должно позволить после атаки быстрее переключить критически важные сервисы на другую инфраструктуру, восстановить информацию из резервных копий и сократить время недоступности государственных ресурсов. В то же время решение о выделении сотен миллионов гривен на резервирование цифровой инфраструктуры не означает, что власти прогнозируют полное отключение интернета в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, при построении системы защиты интернет-инфраструктуры необходимо исходить из наихудшего возможного сценария. При этом государство использует комбинированные и гибкие подходы, чтобы обеспечить бесперебойную работу сетей.