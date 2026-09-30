Единоразовая выплата 19 400 грн на зиму: как узнать, дадут деньги или откажут

Украинцам, которые подали заявление на единовременную помощь19 400 грн по программе "Зимняя поддержка", не нужно повторно обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) или ЦНАП, чтобы узнать результат. После рассмотрения заявления ПФУ сообщит о назначении выплаты или отказе способом, который заявитель указал при обращении.

Если канал связи не указали, информацию направят письменно или разместят в личном кабинете на веб-портале ПФУ. Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда.

Речь идет о единовременной помощи на отопительный сезон 2026-2027 года для жителей определенных прифронтовых общин. Программой планируют охватить более380 тысяч домохозяйств, в которых проживает около 1 млн человек. Заявления принимают до 30 октября 2026 года.

Сколько ПФУ рассматривает заявление

Согласно информационной карточке услуги, рассмотрение заявления может длиться до 30 календарных дней со дня его подачи. После проверки Пенсионный фонд решает, назначать ли помощь и включать ли заявителя в перечень получателей либо отказать в выплате.

Если документы подавали через ЦНАП, Пенсионный фонд также сообщает этому центру о решении. Такое уведомление поступает в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. Повторно приходить в ЦНАП, чтобы узнать результат, заявителю не нужно.

Что делать, если в заявлении обнаружили ошибку

Для случаев, когда во время проверки обнаруживают неточности или данные, требующие уточнения, действует отдельный порядок:

о необходимости исправить ошибку или предоставить дополнительные подтверждения заявителя должны уведомить в течение трех рабочих дней с момента выявления неточности ;

; окончательный срок для уточнения данных – 4 ноября 2026 года.

Эту дату не следует путать с конечным сроком подачи заявления. Новые заявления на "Зимнюю поддержку" принимают только до 30 октября, а 4 ноября – крайний день для исправления ошибок в уже поданных документах.

Кто может получить 19 400 грн

Помощь назначают один раз на домохозяйство, а не каждому его члену. Если в одной семье несколько человек одновременно относятся к определенным категориям, каждый из них не получит по 19 400 грн.

Среди получателей – домохозяйства, в которых есть люди с инвалидностью или получатели пенсии по инвалидности, получатели жилищной субсидии, внутренне перемещенные лица с помощью на проживание, многодетные семьи, одинокие матери, семьи с детьми с инвалидностью, приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи патронатных воспитателей.

Право на помощь могут иметь и люди, которые не получают ни одной из перечисленных выплат. В частности, это лица с установленной инвалидностью, многодетные семьи и одинокие нетрудоспособные люди пенсионного возраста – при условии документального подтверждения соответствующего статуса.

Обязательное условие – фактически проживать на дату обращения в одной из определенных программой территориальных общин. На временно оккупированные территории выплата не распространяется.

Куда подавали заявление на "Зимнюю поддержку"

Оформить эту выплату онлайн нельзя. Заявления принимают в сервисных центрах ПФУ, ЦНАПах или соответствующих органах местного самоуправления – в зависимости от того, к какому перечню общин относится населенный пункт.

После проверки решение принимает Пенсионный фонд. Средства могут перечислить на банковский счет или выплатить наличными через "Укрпочту".

Для программы предусмотрено два порядка финансирования, но сумма одинаковая – 19 400 грн на домохозяйство. Подавать заявления по обоим порядкам не нужно: данные сверяют, и одна семья не получит повторную выплату.

Средства на программу уже зарезервировали. Минсоцполитики сообщало, что после проверки заявлений их будут передавать на выплату по мере готовности документов, без формирования длительных списков ожидания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026 году гражданам, которые находятся на полном государственном обеспечении в соответствующих учреждениях, могут сократить выплату пенсии до 25% от назначенной суммы. При этом пенсионеру могут выплачивать и больше, если размер его пенсии превышает фактическую стоимость содержания в учреждении.