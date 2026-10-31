Германия продлила особые правила пребывания для украинских беженцев: для мужчин сделали исключение

Германия продлила действие упрощенных правил въезда и пребывания для граждан Украины. В то же время с 9 октября 2026 года для украинцев, подлежащих воинской обязанности, ввели новые ограничения. Они касаются тех, кто въезжает в страну и не может подтвердить соблюдение требований украинского законодательства о воинской обязанности.

Соответствующие изменения предусмотрены девятым постановлением о внесении изменений в Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung. Документ приняли 30 сентября 2026 года и опубликовали в официальном вестнике законов Германии (Bundesgesetzblatt).

Согласно постановлению, срок льготного пребывания украинцев без необходимости немедленно оформлять вид на жительство продлили с 4 декабря 2026 года до 4 декабря 2027-го. В целом действие временных правил пребывания продлили до 4 марта 2028 года.

В то же время документ предусматривает отдельное ограничение для военнообязанных граждан Украины. Начиная с 9 октября 2026 года упрощенный порядок въезда и пребывания больше не распространяется на украинцев, подлежащих воинской обязанности в соответствии с законодательством Украины.

Исключение предусмотрено для тех, кто может предоставить подтверждение выполнения или соблюдения своих воинских обязанностей согласно украинскому законодательству.

Таким образом, продление безвизового режима не означает, что упрощенные правила автоматически будут распространяться на всех граждан Украины. Для военнообязанных, въезжающих в Германию с 9 октября 2026 года, важно подтвердить соблюдение требований воинского учета.

Придется ли украинцам возвращаться домой?

Официальных решений о массовом или принудительном возвращении украинцев после 4 марта 2028 года нет. Завершение срока действия временной защиты не является автоматическим приказом покинуть территорию ЕС.

В то же время после этой даты пребывание за границей потребует наличия другого законного основания. Европейский комитет регионов призывает разработать переходные правила так, чтобы избежать ситуации, когда срок временной защиты уже истек, а решение о новом миграционном статусе еще не принято.

Параллельно ЕС подчеркивает необходимость поддержки механизмов добровольного и безопасного возвращения в Украину, когда для этого наступят соответствующие условия безопасности.

Важно: Сейчас принятый документ Европейского комитета регионов носит рекомендательный характер. Окончательные миграционные правила, переходные процедуры и требования к документам будут утверждать институты ЕС и правительства отдельных стран на уровне национального законодательства.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за последние 10 лет количество сделок по покупке жилья иностранными гражданами в Польше выросло почти в 5 раз, в 2025 году этот показатель достиг отметки в 17,7 тыс. Более половины всех сделок заключили граждане Украины – они приобрели примерно 9,3 тыс. квартир.