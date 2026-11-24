Даже за границей придется платить: кому из украинцев могут начислить почти 50 тыс. грн долга

Украинский ФОП (физическое лицо-предприниматель) первой или второй группы может продолжать накапливать налоговый долг даже после переезда за границу и прекращения деятельности, поскольку отсутствие дохода не освобождает автоматически от фиксированных платежей. Если бизнес больше не нужен, его можно закрыть дистанционно через Дію, но уже начисленные налоги, взносы, штрафы и пеня после прекращения регистрации не исчезают.

Об этом пишет "Минфин". Особенно рискуют украинцы, которые выехали за пределы страны из-за войны, устроились на новом месте, больше не ведут бизнес в Украине, но не закрыли ФОП.

Почему налоги начисляют, даже если ФОП не работает

Отсутствие дохода не для всех предпринимателей означает отсутствие налоговых обязательств. Больше всего это касается ФОП первой и второй групп упрощенной системы налогообложения, которые должны платить установленные платежи независимо от того, получали ли они заказы, продавали товары или предоставляли услуги в течение месяца.

"Если ничего не зарабатываешь, то ничего и не начисляется. Для большинства групп это не так", – объясняет юрист Вадим Оксентюк. Для предпринимателей первой и второй групп основными обязательными платежами являются единый налог и военный сбор. Их размеры определяются не фактическим доходом за месяц, а установленными ставками. Поэтому даже если ФОП уехал за границу, у него нет клиентов, он не проводит операций и не получает средства на счет, обязанность уплачивать эти платежи может сохраняться.

В 2026 году военный сбор для предпринимателей первой и второй групп составляет 864,70 грн в месяц. Единый налог зависит от группы, а для второй группы – от ставки, установленной местными властями, в пределах законодательного максимума.

Иная ситуация у ФОП третьей группы. Для них единый налог составляет 5% от дохода или 3% при условии уплаты НДС. Военный сбор – 1% от полученного дохода. Поэтому при отсутствии поступлений эти два платежа не начисляются, поскольку их сумма зависит от фактического заработка.

Впрочем, предпринимателям всех трех групп нужно отдельно учитывать единый социальный взнос (ЕСВ), который по общему правилу также уплачивается за себя независимо от наличия дохода, если нет законных оснований для освобождения.

Как за 11 месяцев может накопиться почти 50 тыс. грн долга

Сумма задолженности может стать особенно ощутимой для ФОП второй группы, который в течение длительного времени не проверяет налоговые начисления и не уплачивает обязательные платежи. Оксентюк привел пример предпринимателя, который не уплачивал налоги и взносы с января 2026 года. По его расчетам, ежемесячные обязательства такого ФОП могут составлять:

единый налог – 1729,40 грн;

ЕСВ – 1902,34 грн;

военный сбор – 864,70 грн.

В сумме это 4496,44 грн ежемесячно. Если не уплачивать эти платежи в течение 11 месяцев, общая задолженность к концу соответствующего периода может достичь 49 460,84 грн.

Важно, что указанная сумма является примером расчета по максимальной ставке единого налога для второй группы в 2026 году. Конкретный размер платежа зависит от решения местного совета и вида деятельности предпринимателя, поэтому фактическая задолженность может отличаться.

Кто может не платить отдельные налоги и взносы

Несмотря на общее правило, законодательство предусматривает исключения, которыми могут воспользоваться отдельные категории предпринимателей. Поэтому перед тем, как платить накопившиеся суммы или делать выводы о размере долга, ФОП стоит проверить, имеет ли он право на освобождение от определенных платежей.

В частности, с 1 октября 2025 года предприниматели могут не платить ЕСВ за себя за те месяцы, когда работодатель уплатил за них страховой взнос в размере не меньше минимального. При этом для применения этой нормы наличие основного места работы больше не является обязательным условием.

От уплаты ЕСВ за себя также освобождаются, в частности, предприниматели, получающие пенсию по возрасту, или лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальную помощь. Отдельные правила действуют для мобилизованных ФОП, у которых нет наемных работников.

Кроме того, предприниматели первой и второй групп, у которых нет наемных работников, могут воспользоваться освобождением от единого налога на период ежегодного отпуска продолжительностью один календарный месяц. Аналогичная возможность предусмотрена в случаях болезни, если она длится 30 или более календарных дней и подтверждена документально.

Для применения такого освобождения необходимо подать в налоговую соответствующее заявление. В то же время важно не путать льготу по единому налогу с освобождением от всех обязательств: она не означает автоматической отмены военного сбора и ЕСВ.

ЕСВ снова обязателен: что изменилось после военной льготы

Отдельное внимание нужно уделить единому социальному взносу. В начале полномасштабной войны предприниматели получили возможность не начислять и не уплачивать ЕСВ за себя в период военного положения. Это позволило многим ФОП, которые потеряли работу, клиентов или были вынуждены уехать из страны, снизить финансовую нагрузку.

Однако действие этой льготы приостановили законами о государственном бюджете на 2025 и 2026 годы. Поэтому с 1 января 2025 года вновь действует общее правило об обязательной уплате ЕСВ, если предприниматель не относится к категории, имеющей право на освобождение.

Минимальный ЕСВ в 2026 году составляет 1902,34 грн в месяц – это 22% от минимальной заработной платы. Именно этот платеж может стать одной из основных составляющих долга для предпринимателей, которые оставили ФОП открытым, но не ведут деятельность.

Что будет с правилами в 2027 году, будет зависеть от дальнейших законодательных решений. Поэтому предпринимателям, которые не работают, но сохраняют регистрацию, важно следить за возможными изменениями и не рассчитывать на автоматическое продление ранее введенных военных льгот.

Можно ли закрыть ФОП за границей и не возвращаться в Украину

Если человек больше не планирует заниматься предпринимательской деятельностью, оставлять ФОП открытым может быть нецелесообразно. В таком случае стоит рассмотреть прекращение предпринимательства, чтобы не возникали новые обязательства, предусмотренные для соответствующей группы налогоплательщиков.

Закрыть ФОП можно дистанционно через портал Дія. Для этого не нужно лично возвращаться в Украину или посещать государственные учреждения, заявление о прекращении деятельности можно подать онлайн, подписав его электронной подписью.

Однако есть важный нюанс, закрытие ФОП не аннулирует уже накопленную задолженность. Если на момент прекращения деятельности у предпринимателя есть долги по единому налогу, ЕСВ, военному сбору, а также начисленные штрафы или пеня, они не исчезают после внесения соответствующей записи в государственный реестр.

Физическое лицо продолжает отвечать по обязательствам, возникшим во время его предпринимательской деятельности. Поэтому закрытие регистрации нельзя рассматривать как способ избавиться от неуплаченных налогов.

Кроме того, после прекращения деятельности необходимо выполнить предусмотренные законом отчетные обязанности и провести окончательные расчеты с бюджетом. То есть подача заявления о закрытии – это лишь один из этапов завершения предпринимательской деятельности, а не автоматическое прекращение всех отношений с налоговой.

Выезд за границу не означает автоматической смены налогового резидентства

Еще одна распространенная ошибка среди украинцев, переехавших в другую страну, – убеждение, что после пребывания за границей более 183 дней они автоматически перестают быть налоговыми резидентами Украины и больше не имеют обязательств перед украинской налоговой. На самом деле определение налогового резидентства зависит от нескольких критериев.

Учитываются место постоянного проживания, центр жизненных интересов, продолжительность пребывания в стране и другие обстоятельства, предусмотренные Налоговым кодексом. Регистрация физического лица в качестве предпринимателя также является одним из критериев, учитываемых при определении резидентства.

Именно поэтому количество дней, проведенных за границей, не является единственным фактором, который определяет налоговый статус человека. Если у него есть признаки резидентства одновременно в Украине и другом государстве, нужно учитывать положения международного соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного между соответствующими странами.

Если по результатам оценки человек остается налоговым резидентом Украины, у него могут возникнуть обязанности по декларированию доходов, полученных за границей. В частности, это касается средств, которые не связаны с украинской предпринимательской деятельностью, но подлежат налогообложению в соответствии с правилами для резидентов.

Что делать украинцам, которые уехали, но оставили ФОП

Если предприниматель давно находится за границей и не пользуется зарегистрированным бизнесом, стоит не откладывать проверку налогового статуса. Даже если задолженность еще не возникла или кажется незначительной, ежемесячные платежи могут продолжать накапливаться. В первую очередь нужно:

проверить состояние расчетов с бюджетом в Электронном кабинете налогоплательщика – там можно увидеть начисления, уплаченные суммы и имеющуюся задолженность;

выяснить, какие платежи нужно уплачивать именно в вашем случае – это зависит от группы ФЛП, ставки единого налога, наличия работы по найму и других обстоятельств;

проверить право на льготы – некоторые предприниматели могут быть освобождены от уплаты ЕСВ или иметь право на временное освобождение от единого налога;

если бизнес больше не нужен – прекратить деятельность, подать заявление можно дистанционно через Дію, не возвращаясь в Украину;

не игнорировать уже имеющийся долг – закрытие ФЛП не отменяет налоговых обязательств, возникших до прекращения деятельности, поэтому нужно отдельно урегулировать задолженность и подать необходимую отчетность.

Для украинцев, уехавших из-за войны, вопрос предпринимательской регистрации может казаться второстепенным на фоне обустройства жизни в другой стране. Однако открытое предпринимательство, которым фактически никто не занимается, способно превратиться в серьезную финансовую проблему.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине усиливают борьбу со схемами, с помощью которых крупные торговые сети распределяют обороты между сотнями ФОПов, чтобы уменьшить налоговую нагрузку. Обычным предпринимателям не запрещают работать на упрощенной системе, однако компаниям, которые используют ФОПов для сокрытия реальных масштабов бизнеса, грозят усиленный контроль, налоговые последствия и проверки правоохранителей.