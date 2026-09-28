"Наша экономика без них не существовала бы": супруга экс-президента Польши раскрыла роль украинцев

внесла огромный вклад в развитие этой страны. Без украинцев польская экономика выглядела бы совершенно иначе, и поэтому населению следует учитывать это и не судить всю диаспору по отдельным лицам. Несмотря на рост украинофобских настроений в Польше, украинская община . Без украинцев польская экономика выглядела бы совершенно иначе, и поэтому населению следует учитывать это и не судить всю диаспору по отдельным лицам.

Об этом заявила Onet бывшая первая леди Польши Йоланта Квасьневская. Она выступила в защиту украинской общины, призвав польское общество воздерживаться от обобщений и стереотипов из-за отдельных конфликтов или правонарушений.

"Не представляю, как Польша функционировала бы без украинцев"

Особое внимание бывшая первая леди уделила колоссальному вкладу украинских беженцев в стабильность и развитие польского государства.

"Наша экономика в значительной степени создается гражданами Украины. Наша экономика, наши услуги без этих людей вообще не существовали бы. Я не представляю, как функционировала бы Польша без женщин и мужчин из Украины", – подчеркнула она.

Слова Квасьневской звучат как напоминание о том, что украинская община в Польше – это не бремя, а ключевая движущая сила экономической жизни и логистическая опора сферы услуг страны.