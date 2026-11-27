На бедных киргизов и таджиков в Украине оформили сотни компаний: получают государственные подряды и избегают ответственности

В Украине процветает масштабная схема фиктивного переоформления компаний на подставных иностранцев – так называемых "лосей". За скромное вознаграждение в 200-300 долларов граждане ряда стран соглашаются оформить на себя любое украинское юрлицо. В то же время владельцы токсичных фирм в Украине платят организаторам схемы 2-3 тыс. долларов за "чистую" ликвидацию бизнеса без налоговых проверок и ответственности.

Масштабы этого рынка поражают: отдельные граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизстана записали на себя уже сотни украинских предприятий. Среди них немало компаний, которые активно осваивали бюджетные средства.

То есть бизнес, годами зарабатывавший на государственных подрядах, в случае возникновения долгов или штрафов можно просто "слить" на иностранца. О том, как работает этот механизм, кто стал рекордсменом по количеству фирм и какие миллионные тендеры стоят за "лосями" – читайте в материале OBOZ.UA.

Рекордсмены из Центральной Азии: кто скупает проблемный бизнес

OBOZ.UA с помощью сервиса YC.Market проанализировал список украинских компаний, владельцами которых являются граждане Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана – именно выходцы из этих стран чаще всего фигурируют в схемах номинального владения. Для исследования мы отобрали только тех иностранцев, на которых оформлена хотя бы одна компания, участвовавшая в государственных закупках.

Всего в выборку попали 199 человек. Стоит отметить, что далеко не каждый из них является фиктивным владельцем – среди них вполне могут быть и реальные предприниматели. Однако, сопоставив эти данные с реестрами, мы выделили топ-10 рекордсменов по количеству оформленных на них украинских юрлиц.

Абсолютным лидером антирейтинга стал 46-летний гражданин Узбекистана Умиджон Тешабоев. Он связан с 361 украинской компанией, в 313 из которых является непосредственным владельцем. Сам Тешабоев живет в Ташкенте, а в Украине его имя регулярно всплывает в административных судебных делах из-за нарушений правил налогового учета: его фирмы массово перестают подавать отчетность, за что номинальный руководитель формально должен нести ответственность.

Владельцы украинских компаний

Тешабоев – классический "лось". Вместо того чтобы проходить сложную ликвидационную налоговую проверку и официально закрывать предприятие, владельцы переоформляют на него бизнес, назначают его директором и просто бросают компанию. Юридически прежние бенефициары больше не имеют к фирме никакого отношения.

Эту же технологию используют для уклонения от многомиллионных штрафов. Например, накануне решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) двух фигурантов дела о сговоре на торгах – компании "УМТК Трейд" и "Кверт-Медиа" – срочно переписали. Директором обеих стала Умиджон Тешабоев, владельцем – британская фирма 7BOND LTD, а конечным бенефициаром в реестре указали гражданку Таджикистана Асолат Исматзоду Карими. В ноябре 2026 года АМКУ оштрафовал эти фирмы на 2,4 млн грн каждую, но взыскивать эти деньги теперь фактически не с кого.

40-летняя Асолат Карими тоже входит в топ номинальных владельцев. Она связана с 249 компаниями в Украине. Кроме того, ей принадлежит упомянутая британская компания 7BOND LTD, зарегистрированная 3 октября 2025 года. С момента основания Карими является ее единственной директором и владелицей единственной первоначальной акции номиналом в один фунт. Именно через эту британскую "прокладку" в Украине переписали ряд проблемных активов.

Среди них – ЧП "Юридическое агентство". 18 февраля 2025 года Хозяйственный суд Львовской области постановил взыскать с этого предприятия около 13,2 млн грн задолженности в пользу горсовета. Ровно через месяц, 18 марта, предыдущий владелец фирмы львовянин Иван Коцьо переоформил ее на Асолат Карими.

Тендерный след: сотни миллионов из бюджета и "прописка" в Минобороны

Схема с "лосями" опасна не только тем, что позволяет бизнесу не платить налоги или долги контрагентам. Ее активно используют для "заметания следов" после освоения государственного бюджета. По подсчетам OBOZ.UA, компании, имеющие признаки фиктивности и оформленные на упомянутых иностранцев, приняли участие в 79,2 тыс. государственных тендеров.

Показателен кейс ООО "Ливайн Торг", владельцем которого записан гражданин Таджикистана Улугжон Зохирович Акрамзода. По данным YouControl, эта компания выиграла государственные подряды на сотни миллионов гривен. Среди крупнейших заказчиков:

"Укрпошта" – подряды на сумму 477,3 млн грн;

"Винницаоблэнерго" – закупки почти на 200 млн грн.

Через систему Prozorro предприятие поставляло государственным структурам автомобильное топливо (бензин А-92 и А-95, в частности марки Energy, дизельное топливо и сжиженный газ) в виде талонов, скретч-карт и топливных карт. Впоследствии АМКУ внес "Ливайн Торг" в "черный список" за антиконкурентные согласованные действия с двумя другими участниками на трех топливных торгах (в частности, за сговор на тендере "Черновцыоблэнерго" фирму оштрафовали на 68 тыс. грн).

Детали биографии "владельца" этого тендерного гиганта добавляют истории абсурда. Как выяснило издание "Телеграф", в украинских реестрах местом регистрации Улугжона Акрамзоды указан город Бохтар, дом 59. Однако в Таджикистане по этому адресу находится не жилой многоэтажный дом, а здание Министерства обороны Республики Таджикистан и Центральный дом офицеров (очевидно, составители фиктивных документов перепутали города Бохтар и Душанбе, вписав правительственный адрес).

Пора закрыть лазейку

Подобных компаний в Украине – сотни, и каждый месяц этот список пополняется новыми юрлицами с многомиллионными долгами, налоговыми претензиями и криминальным шлейфом. Пока украинские регистраторы беспрепятственно меняют владельцев и директоров по доверенностям на граждан других государств, которые никогда не пересекали границу Украины и не имеют здесь никакого имущества, бюджет продолжает терять миллиарды гривен.

Государство должно изменить правила игры. Необходимо ввести предохранители при перерегистрации корпоративных прав: запретить смену владельцев компаний, в отношении которых открыты судебные производства, есть налоговые долги, незавершенные проверки или штрафы АМКУ, а также усилить верификацию иностранных бенефициаров и проверку массовых номинальных директоров еще на этапе внесения изменений в ЕГР. Без системной реформы регистрационной и налоговой систем институт "лосей" останется легализованным способом уклонения от ответственности в Украине.