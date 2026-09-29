МИД обратился к гражданам за рубежом: что "запретили" делать украинцам в ЕС
Как действовать украинцам в...
Источник: Magnific
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Миллионы украинцев вынужденно или по собственному желанию находятся в странах Евросоюза. К сожалению, некоторые из них могут стать участниками дорожно-транспортного происшествия – в таком случае нельзя покидать место аварии, а также подписывать документы, составленные на незнакомом языке.
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины. Дипломаты советуют, прежде всего, сохранять спокойствие и действовать последовательно, придерживаясь четкого алгоритма действий.
Меры безопасности и вызов экстренных служб
В первую очередь следует убедиться, что водитель и пассажиры находятся в безопасности. Для вызова полиции, скорой медицинской помощи или пожарной службы во всех странах Европейского Союза действует единый номер экстренной помощи 112.
Фиксация обстоятельств ДТП
В МИД подчеркивают необходимость собрать как можно больше первоначальных доказательств непосредственно на месте происшествия:
- сфотографировать общее место аварии, расположение автомобилей и все повреждения;
- записать государственные номерные знаки причастных транспортных средств;
- при наличии свидетелей – зафиксировать их контактные данные.
Обмен данными между участниками
Водителю следует получить от другого участника ДТП его имя, контактную информацию, номер и марку автомобиля, а также сведения о страховом полисе. По возможности рекомендуется сфотографировать эти документы.
Заполнение европротокола
При отсутствии пострадавших и при наличии бланка уведомления о ДТП (европротокола) его заполняют совместно с другим водителем.
Уведомление страховой компании
После первоначального оформления аварии необходимо как можно быстрее уведомить свою страховую компанию и действовать в соответствии с ее инструкциями. Контактные данные страховщика обычно указаны в страховом полисе.
Обращение в украинские дипломатические учреждения
Сообщить в ближайшее посольство или консульство Украины следует в сложных обстоятельствах: если в результате ДТП есть пострадавшие, участники попали в больницу или возникли серьезные проблемы с документами.
Как уже сообщал OBOZ.UA, народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о новых штрафах для водителей в Украине. Так, за чрезмерно громкий выхлоп во время военного положения придется заплатить 17 тыс. грн, а за повторное нарушение – 34 тыс. грн с возможным лишением прав.
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