Возможность разбогатеть? Чего стоят монеты СССР

Несмотря на распространенное мнение, что все старые монеты – в т.ч. времен СССР – ценные, на самом деле это не так. Большинство таких копеек ни что иное, как просто куски металла, а потому хотя нумизматы и могут их купить, но за минимальную сумму – к примеру, 1 грн.

Дело в том, рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, что дорого продать получится лишь копейки, отчеканенные из ценных материалов. В частности, из:

Серебра.

Золота.

Впрочем, признал нумизмат, найти такие монеты практически нереально. Ведь в свободном доступе их практически нет.

А вот обычные советские копейки, по его словам, нумизматы хоть и могут купить, но только за минимальную сумму. К примеру, 1 грн.

При этом он подчеркнул: монеты должны быть в хорошем состоянии. В противном же случае, отметил Ткач, вряд ли можно будет надеяться и на это.

"Ржавость, также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил эксперт.

НБУ выводит из обращения гривни

Тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

Дело в том, рассказали в самом НБУ, что сама замена денег будет происходить постепенно. И одним из способов этого станут обычные расчеты в магазинах, аптеках, на АЗС и т.д.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.