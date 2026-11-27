Микрокредиты уже не микро: украинцы все глубже залезают в долги перед МФО

Украинцы стали брать микрокредиты на значительно большие суммы, а общая задолженность перед микрофинансовыми организациями (МФО) за год выросла в полтора раза. В третьем квартале 2026 года средний микрокредит составлял уже 10,4 тыс. грн против 6,7 тыс. грн годом ранее. При этом количество займов даже немного сократилось.

На фоне роста долгов крупнейшие кредитные компании наращивают прибыль. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Средняя сумма микрокредита в Украине 2026. Источник: Опендатабот

Так, за девять месяцев 2026 года украинцы оформили 6,3 млн микрокредитов – на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако общая сумма займов увеличилась почти в полтора раза: с 40,8 млрд до 59,5 млрд грн.

Микрокредиты в Украине: средняя сумма займа выросла на 55%

Заметнее всего изменился размер займа. В третьем квартале 2026 года украинцы в среднем занимали в МФО 10,4 тыс. грн. Годом ранее средний кредит составлял 6,7 тыс. грн. Таким образом, за год сумма увеличилась примерно на 55%.

Это означает, что кредитный рынок растет прежде всего за счет более крупных сумм займов, а не увеличения количества договоров. При этом 6,3 млн заключенных договоров не означают, что именно столько разных людей обратились в МФО: один человек может оформлять несколько кредитов.

Растет и общая задолженность. На начало октября 2026 года украинцы были должны микрофинансовым компаниям 36,1 млрд грн. С начала года этот показатель увеличился на 8,4 млрд грн, или на 30%.

Общая сумма долга перед МФО. Источник: Опендатабот

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, долг вырос в полтора раза. Важно, что эта сумма отражает общую задолженность по кредитам, а не только просроченные платежи.

Сколько стоит микрокредит на 10 тысяч гривен

Большие суммы займов означают и большие расходы на их возврат. Согласно украинскому законодательству максимальная дневная процентная ставка по потребительскому кредиту не может превышать 1%. Этот показатель рассчитывают с учетом общих расходов по кредиту, а не только процентов: в них могут входить комиссии и другие обязательные платежи.

Например, если занять среднюю для третьего квартала сумму – 10 400 грн – на 30 дней при максимально допустимой дневной ставке, расходы за пользование кредитом могут достичь 3120 грн. Тогда вернуть придется в общей сложности 13 520 грн.

Это расчетный пример по предельной ставке, а не средняя стоимость микрокредита на рынке. Реальная сумма зависит от условий конкретного договора, срока пользования и тарифов кредитора.

Перед подписанием договора стоит проверить не только рекламную ставку, но и полную стоимость займа, а также сумму, которую нужно вернуть в установленный день. В договоре и паспорте потребительского кредита должны быть указаны реальная годовая процентная ставка, общие расходы, график платежей и возможные последствия просрочки.

Что делать, если нет денег вернуть микрокредит

Если заемщик понимает, что не сможет вовремя внести платеж, Национальный банк советует попросить финансовое учреждение о реструктуризации. Это может предусматривать изменение графика платежей или другие согласованные условия возврата долга.

Если к работе с долгом привлекли коллекторов, они должны соблюдать установленные законом правила. В частности, им запрещено угрожать, унижать заемщика, вводить его в заблуждение или сообщать о задолженности посторонним людям, не имеющим отношения к кредиту.

В случае нарушений потребитель может обратиться с жалобой в финансовое учреждение. А если проблему не решили – в Национальный банк Украины.

Прибыли крупнейших МФО растут вместе с долгами украинцев

Пока заемщики оформляют кредиты на более крупные суммы, крупнейшие игроки рынка увеличивают доходы и прибыли. Десять ведущих МФО за девять месяцев 2026 года получили 20,1 млрд грн дохода – на 22% больше, чем за тот же период прошлого года.

Совокупная чистая прибыль этой десятки выросла еще быстрее – в 1,7 раза, до 1,95 млрд грн. Доходы увеличились у девяти из десяти компаний.

Наибольший доход среди них получила компания "Укр Кредит Финанс", работающая под брендом CreditKasa, – 3,1 млрд грн. При этом наибольшую чистую прибыль зафиксировали у "Споживчого Центру" – 556 млн грн. А самый большой годовой рост прибыли среди десятки показала "Бізпозика": ее результат увеличился в 2,7 раза, до 189 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в банках Украины изменилась ситуация с проблемными кредитами. Важный показатель установил рекорд за 17 лет.