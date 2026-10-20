Маск обещает выделить одну акцию SpaceX каждому ребенку в Америке: как на это отреагировал Трамп

В 2027 году каждый ребенок в США получит по одной акции американской компании SpaceX, утверждает ее владелец, миллиардер Илон Маск. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил своего союзника за это решение.

В понедельник, 19 октября, на своей странице в X (Twitter) бизнесмен написал: "В следующем году я подарю одну из своих акций SpaceX каждому ребенку в Америке. Это будет первый из многих".

Маск не уточнил, кому именно он пообещал подарок: каждому гражданину, которому еще не исполнилось 18 лет, или каждому ребенку, родившемуся в 2027 году в США.

Он также не пояснил, что именно означает фраза "первый из многих".

Текст сообщения (на языке оригинала). Источник: Скриншот X (Twitter) @elonmusk

Издание Axios отметило, что по текущим ценам стоимость такого подарка может составить примерно 11 миллиардов долларов – это почти вдвое больше рекордного благотворительного пожертвования основателя компании Dell Technologies Майкла Делла.

По данным Бюро переписи населения, в США проживает более 72 миллионов человек в возрасте до 18 лет. Если бы каждый из них получил по одной акции SpaceX, то, исходя из цены закрытия торгов в пятницу (146,03 доллара за штуку), общая рыночная стоимость "детских" акций составила бы чуть более 10,5 миллиарда долларов.

Маск владеет миллиардами акций SpaceX, поэтому такой шаг существенно не повлияет на его общее состояние.

Реакция Дональда Трампа

В своей социальной сети Truth Social президент Соединенных Штатов отметил, что "акция" Маска состоится в рамках инициативы Trump Accounts. Это новые инвестиционные и сберегательные счета с налоговыми льготами для детей в США, которые заработали в июле 2026 года.

"Большое спасибо нашему легендарному другу Илону Маску за его невероятную щедрость... Это именно то, что мы задумывали, когда создавали Trump Accounts – объединить крупный частный сектор, Илона и многих других, чтобы инвестировать в наших детей, несомненно, наш самый большой и важный актив, и дать каждому американскому ребенку частичку американской мечты", – написал Трамп.

Ответ американского президента. Источник: Скриншот Truth Social @realDonaldTrump

Как сообщал OBOZ.UA, за две недели до промежуточных выборов в Конгресс США уровень одобрения деятельности президента Дональда Трампа опустился до рекордно низкого показателя – 31%. Американцы обеспокоены высокими ценами на бензин и, похоже, готовы "наказать" его Республиканскую партию на выборах, которые состоятся 3 ноября. В то же время Демократическая партия получила наибольшее за текущий избирательный цикл преимущество над оппонентами.