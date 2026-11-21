Киевлянка вызвала полицию из-за отключения света, а патрульные задержали ее семью: суд присудил женщине огромную компенсацию

В Киеве женщина вызвала полицию после того, как в ее доме больше двух дней не было света. Приезд патрульных закончился задержанием самой заявительницы, ее сына и мужа. Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил иск семьи и постановил взыскать из государственного бюджета 150 329,36 грн компенсации и судебных расходов.

Как говорится в решении по делу № 752/13519/23 от октября 2026 года, вечером 28 ноября 2022 года киевлянка пыталась выяснить, почему в ее доме нет электричества, хотя в соседних домах, по ее словам, свет был. Женщина обратилась к электрику ЖЭКа, а после его отказа включить свет позвонила на 102. Патрульных она ждала вместе с сыном.

По версии семьи, патрульные схватили женщину за руки, повалили на землю и распылили ей в лицо перцовый баллончик. Сына задержали, когда он потребовал отпустить мать. Мужчину, который пришел искать жену и сына, также задержали и надели на него наручники. В рапорте патрульные утверждали, что женщина и сын оказывали сопротивление, а применение слезоточивого спецсредства объяснили поведением женщины во время задержания.

Позднее суды закрыли дела о злостном неповиновении в отношении матери и сына и отменили их штрафы за нарушение тишины. Дело в отношении отца, которого обвиняли в мелком хулиганстве, также закрыли. Просмотрев записи с нагрудных камер, суд установил, что мужчина не ругался и не нарушал общественный порядок. Он пытался помочь жене подняться, но патрульные сразу задержали его без веских причин.

Сколько присудил суд

Семья просила 1,2 млн грн только за моральный ущерб. Суд присудил по этому требованию 117 тыс. грн – 100 тыс. грн женщине, 10 тыс. грн сыну и 7 тыс. грн мужу. К этой сумме добавили 14 208,96 грн подтвержденных расходов на лечение и лекарства, а также 19 120,40 грн расходов на экспертизу и юридическую помощь. Психологическая экспертиза указала, что пережитое могло стать психотравмирующим для женщины.

Как ранее писал OBOZ.UA, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Главного управления ГНС в Хмельницкой области и обязал ПриватБанк раскрыть информацию о движении средств на счетах клиента. Накануне налоговики пришли по месту регистрации украинца для проведения проверки, однако его там не нашли.