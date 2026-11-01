Страна ЕС изменила правила для украинских беженцев: как перейти на ВНЖ без выезда из страны

С 16 октября 2026 года украинцы под временной защитой могут подавать заявления на отдельные типы разрешений на проживание непосредственно в Австрии, в частности на основании работы, квалификации или воссоединения семьи. В то же время для получения ВНЖ необходимо соответствовать требованиям выбранной категории, а сама временная защита для украинцев в стране продлена до 4 марта 2028 года.

Об этом сообщили в австрийском парламенте. Нововведение касается украинцев, которые хотят перейти от временной защиты к долгосрочному проживанию в Австрии на основании работы, профессиональной квалификации, учебы или семейных обстоятельств.

Что изменилось для украинцев с 16 октября

Главное нововведение – возможность подавать заявление на отдельные типы разрешений на проживание непосредственно в Австрии. Ранее для перехода на популярную категорию Rot-Weiß-Rot – Karte plus по специальной процедуре от заявителя требовали не менее 12 месяцев официальной работы с уплатой взносов в систему социального страхования.

Обновленный порядок упрощает саму процедуру подачи документов для тех, кто уже находится в стране под временной защитой. Теперь украинцам не обязательно выезжать из Австрии лишь для того, чтобы подать первичное заявление на соответствующее разрешение.

Однако это не означает, что каждый украинец с временной защитой сможет автоматически получить вид на жительство. Австрийские власти и дальше будут проверять, соответствует ли человек требованиям выбранной категории. В частности, значение будут иметь трудоустройство, уровень заработка, образование, профессиональный опыт, наличие жилья, медицинской страховки и семейные обстоятельства – в зависимости от основания для оформления.

То есть новые правила в первую очередь меняют способ подачи заявления, а не отменяют требования к заявителям.

Какие виды вида на жительство могут оформить украинцы в Австрии

Австрийское законодательство предусматривает несколько вариантов получения разрешения на проживание. Выбор зависит от того, есть ли у человека работа, насколько востребована его профессия, соответствует ли он требованиям к квалификации и есть ли у него родственники с легальным статусом в стране.

Rot-Weiß-Rot – Karte: для квалифицированных работников;

Красно-бело-красная карта предназначена для иностранцев, которые хотят работать в Австрии и соответствуют установленным критериям. В частности, она доступна высококвалифицированным специалистам, представителям дефицитных профессий, другим категориям работников, предусмотренным австрийским законодательством, а также выпускникам местных вузов.

При рассмотрении заявления могут учитывать образование, профессиональный опыт, возраст, знание языков и другие показатели. Для отдельных категорий необходимо предложение о работе от австрийского работодателя. Важная особенность этой карты – она обычно привязана к конкретному работодателю. Поэтому возможности менять место работы без дополнительных процедур ограничены.

Rot-Weiß-Rot – Karte plus: более свободный доступ к рынку труда;

Этот тип разрешения дает владельцу более широкие возможности для трудоустройства. В отличие от обычной красно-бело-красной карты, он предусматривает свободный доступ к австрийскому рынку труда.

Владелец Rot-Weiß-Rot – Karte plus может работать у разных работодателей без привязки к одному конкретному предприятию, а также при определенных условиях заниматься предпринимательской деятельностью. Именно этот вариант может быть особенно интересен украинцам, которые уже устроились в Австрии, имеют стабильный доход и хотят получить статус, менее зависимый от конкретного работодателя.

Голубая карта ЕС: для специалистов с высшим образованием;

Blue Card EU – еще один вариант для квалифицированных специалистов. Она предназначена для иностранцев с соответствующим высшим образованием или другой предусмотренной законодательством квалификацией, получивших предложение о работе в Австрии.

Для оформления необходимо иметь трудовой контракт или соответствующее предложение о трудоустройстве, а также отвечать установленным требованиям к уровню оплаты труда и профессиональной подготовке. Условия зависят от действующих критериев для этой категории. Такой вариант может подойти украинцам, работающим в высококвалифицированных сферах и имеющим возможность подтвердить свое образование и опыт.

ВНЖ через воссоединение семьи;

Еще одно основание для получения вида на жительство – семейные связи. Члены семей людей, уже имеющих легальный статус в Австрии, могут претендовать на соответствующий вид на жительство при условии соблюдения требований законодательства.

В зависимости от ситуации могут понадобиться документы, подтверждающие родственные связи, а также сведения о жилье, доходах и медицинской страховке. Конкретные требования зависят от статуса человека, к которому планируют переехать, и категории разрешения.

Какие документы нужны для оформления вида на жительство

Универсального перечня документов для всех типов ВНЖ нет. Пакет зависит от того, на каком основании человек хочет остаться в Австрии. Обычно заявителям стоит подготовить:

действительный заграничный паспорт;

документы, подтверждающие законность пребывания в Австрии;

фотографию установленного формата;

подтверждение наличия жилья;

документы о медицинском страховании;

подтверждение достаточного дохода или финансового обеспечения;

трудовой контракт или предложение о работе – если разрешение оформляется на основании трудоустройства;

дипломы, документы об образовании и подтверждение профессионального опыта – если они нужны для соответствующей категории;

свидетельства о браке или рождении детей – в случае оформления через воссоединение семьи.

Однако этот перечень является ориентировочным, для разных категорий могут потребовать дополнительные справки, переводы документов или подтверждение квалификации. Поэтому перед подачей заявления нужно проверить требования именно к выбранному типу вида на жительство.

Важно также учитывать, что подача заявления в Австрии не означает автоматического продления всех прав на условиях временной защиты после перехода на другой статус. Последствия смены вида на жительство для социальной помощи, доступа к услугам и права на работу стоит уточнить до начала процедуры.

До какого времени украинцам продлили временную защиту

Несмотря на возможность перехода на другие типы ВНЖ, украинцы в Австрии и дальше могут пользоваться временной защитой. Ее действие продлили до 4 марта 2028 года в соответствии с общеевропейским решением.

О продлении сообщал австрийский парламент. Таким образом, украинцам не нужно срочно менять статус только из-за приближения окончания предыдущего срока действия временной защиты.

В то же время для тех, кто планирует остаться в стране надолго, переход на обычный вид на жительство может стать способом получить другой правовой статус, связанный с работой, профессиональной деятельностью или семейными обстоятельствами.

По данным, приведенным в материале, по состоянию на август 2026 года в Австрии действующий статус временной защиты имели 91 559 украинцев. Из них около 25,6 тыс. человек продолжали получать базовое государственное обеспечение Grundversorgung. Всего с начала полномасштабного вторжения временной защитой в стране воспользовались 147 022 человека, более 30% из них – дети.

Кого могут не допустить к получению временной защиты

Отдельные изменения касаются не перехода на обычный ВНЖ, а правил предоставления временной защиты новым заявителям. Согласно информации, приведенной в сообщении, Австрия ужесточила подход к гражданам Украины, подпадающим под требования воинской обязанности по украинскому законодательству.

В частности, сообщается об ограничении автоматического предоставления защиты отдельным мужчинам призывного возраста, которые не выполнили соответствующие воинские обязанности. Положения касаются определенных категорий людей, прибывших после июля 2026 года.

Также предусмотрены ограничения в отношении так называемой двойной защиты. Человек не должен одновременно пользоваться аналогичным статусом в нескольких странах Евросоюза, это должно предотвращать дублирование социальной помощи и регистрации в разных государствах.

Важно не путать эти ограничения с новой процедурой перехода на ВНЖ. Они касаются разных правовых вопросов, первые – условий получения временной защиты, вторые – возможности оформить другое разрешение на проживание тем, кто уже находится в Австрии.

Что говорят в Австрии о новых правилах

Обновление миграционных правил вызвало дискуссии в австрийском парламенте. В частности, представители Австрийской партии свободы (FPÖ) выражали сомнения в том, насколько эффективно государственные органы смогут проверять исполнение воинской обязанности гражданами Украины.

В партии также обращали внимание на риск появления поддельных документов, которые могли бы использовать для подтверждения соответствия требованиям. В свою очередь, министр внутренних дел Герхард Карнер поддержал усиление проверок и заявил о доверии к процедурам Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища (BFA).

Для украинцев ключевое практическое изменение заключается в том, что переход на отдельные типы видов на жительство стал доступнее с точки зрения процедуры: заявление можно подать без обязательного выезда из страны. Однако перед оформлением стоит определить подходящую категорию ВНЖ, проверить все критерии и подготовить документы, подтверждающие право на него.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Германия продлила действие упрощенных правил въезда и пребывания для граждан Украины. В то же время с 9 октября 2026 года для украинцев, которые подлежат воинской обязанности, ввели новые ограничения. Они касаются тех, кто въезжает в страну и не может подтвердить соблюдение требований украинского законодательства о воинской обязанности.