Кому пересчитают пенсии с 1 октября: названы суммы и категории

С 1 октября общего перерасчета пенсий в Украине не предусмотрено. Однако часть украинцев может рассчитывать на перерасчет в связи с достижением возрастных групп, имеющих право на надбавку.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В частности, право на доплату возникает автоматически в месяц, когда пенсионер достигает определенного возрастного рубежа:

300 гривен начисляются лицам в возрасте от 70 до 74 лет включительно,

456 гривен – гражданам в возрасте 75-79 лет,

а пенсионерам от 80 лет и старше – 570 гривен.

При достижении новой возрастной категории суммы надбавок не суммируются, а лишь пересчитываются на разницу (например, при переходе с 70 до 75 лет доплата увеличивается на 156 грн). Обращаться в ПФУ или подавать заявления не требуется, однако есть существенное условие: возрастную надбавку выплачивают только тем гражданам, чей общий размер пенсии со всеми другими доплатами и повышениями не превышает 10 340,35 грн.

Отметим, что в Украине миллионы пенсионеров получают ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии после достижения 70, 75 и 80 лет. По данным Пенсионного фонда Украины, на начало 2026 года такие выплаты получали около 3,7 млн человек.

В частности, по состоянию на 1 января 2026 года ежемесячную компенсационную выплату получали:

1,6 млн человек – в возрасте 70 лет и старше;

1,1 млн человек, достигших 75-летнего возраста;

1 млн человек, которым исполнилось 80 лет.

При этом количество получателей таких выплат за год несколько изменилось. По состоянию на 1 января 2025 года выплаты получали 1,6 млн человек в возрасте 70+, 1 млн человек в возрасте 75+ и 1,1 млн человек в возрасте 80+.

В то же время общее количество пенсионеров по возрасту также сократилось. По данным государственной статистической отчетности Пенсионного фонда, в начале 2025 года на учете состояли:

3,6 млн пенсионеров в возрасте до 70 лет;

2,8 млн – в возрасте от 70 до 79 лет;

1,2 млн – в возрасте 80 лет и старше.

На 1 января 2026 года соответствующие показатели составляли 3,4 млн, 2,9 млн и 1,1 млн человек.

Таким образом, за год количество пенсионеров в возрасте до 70 лет сократилось примерно на 200 тыс. человек, тогда как группа пенсионеров от 70 до 79 лет увеличилась примерно на 100 тыс. В то же время число людей в возрасте 80 лет и старше сократилось примерно на 100 тыс.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.