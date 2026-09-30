Кого и как наказывают за отсутствие украинского языка: штрафов стало больше, а Одесса догоняет Киев по количеству нарушений

В 2026 году Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская уже вынесла 689 постановлений по делам об административных правонарушениях (штрафы и предупреждения). Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда было вынесено 706 таких постановлений. При этом количество именно штрафов выросло, а общая сумма наложенных взысканий увеличилась почти на 30%.

Об этом в ответ на запрос OBOZ.UA сообщил руководитель Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Юрий Зубко. Так, в 2025 году было вынесено 95 постановлений о наложении штрафов. Общая сумма составила 368,9 тыс. грн.

В 2026 году по состоянию на 28 сентября штрафов уже 101. То есть их количество выросло на 6,3% по сравнению со всем 2025 годом. При этом общая сумма штрафов достигла 479,4 тыс. грн — это на 110,5 тыс. грн, или почти 30%, больше, чем за весь предыдущий год.

В то же время общее количество постановлений несколько меньше: 689 против 706. Однако 2026 год еще не закончился, поэтому окончательный показатель за год будет выше.

За что чаще всего штрафуют

В 2025 году Секретариат не вел подробного учета постановлений по сферам, однако сообщил о двух статьях, на которые пришлось наибольшее количество нарушений.

314 постановлений касались статьи 27 закона о языке — использования государственного языка в интерфейсах компьютерных программ и на веб-сайтах.

Еще 210 постановлений было вынесено по статье 28 — о языке информации для общего ознакомления.

В 2026 году статистика уже ведётся по сферам. Больше всего постановлений (львиная доля из которых — предупреждения без штрафов) пришлось на:

обслуживание потребителей – 316;

реклама и информация для всеобщего ознакомления — 207;

образование — 49;

культуру – 26;

здравоохранение – 22;

органы власти – 21;

СМИ – 10;

правоохранительные органы – 9;

транспорт – 8;

книгоиздание и книгораспространение – 8.

Таким образом, наибольшая часть постановлений в 2026 году приходится именно на сферу обслуживания потребителей – 316 из 689, или около 46 % всех постановлений.

Кого и как наказывают за отс... Развернуть

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Где налагают больше всего штрафов

Лидером по количеству постановлений остается Киев. В 2025 году в столице было вынесено 278 постановлений, а за период с 1 января по 28 сентября 2026 года — 242.

В то же время существенно возросло количество постановлений в Одесской области: со 141 в 2025 году до 189 за неполный 2026-й. То есть прирост уже составляет 48 постановлений, или около 34%, причем 2026 год еще не закончился.

Среди регионов больше всего постановлений было вынесено:

Киев – 278 в 2025 году и 242 в 2026 году по состоянию на 28 сентября;

Одесская область – 141 и 189 соответственно

; Харьковская область – 95 и 85;

Днепропетровская область – 65 и 57;

Запорожская область – 4 и 25;

Киевская область – 35 и 25;

Николаевская область – 15 и 15;

Полтавская область – 13 и 9.

При этом Одесская область уже превысила показатель за весь 2025 год, тогда как в Киеве за девять месяцев 2026-го зафиксировано 242 постановления против 278 за весь прошлый год.

Какие именно штрафы налагаются

В 2025 году из 95 штрафов:

15 – по 1700 грн;

64 – по 3400 грн;

4 — по 5100 грн;

11 — по 8500 грн;

1 – 11 900 грн.

В 2026 году структура изменилась:

18 — по 1700 грн;

41 – по 3400 грн;

17 – по 5100 грн;

2 – по 6 800 грн;

19 — по 8500 грн;

4 – по 11 900 грн.

То есть в 2026 году количество штрафов на суммы 5100, 8500 и 11 900 грн значительно возросло, что и объясняет превышение прошлогодней суммы, несмотря на лишь незначительное увеличение количества штрафных постановлений.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что департамент патрульной полиции Киева подал апелляцию и требует от киевлянки уплатить штраф в размере 850 грн за якобы ложный вызов полиции. Женщина, находясь за рулем автомобиля, заметила посторонний предмет на дороге, который, по её словам, вылетел на её машину с грузовика, ехавшего впереди. Водительница с помощью сигнала остановила грузовик и вызвала полицию. Прибывший на место сотрудник правоохранительных органов решил, что ДТП не было, и наложил на киевлянку штраф за ложный вызов.