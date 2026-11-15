Количество украинских беженцев в ЕС резко сократилось: в каких странах до сих пор проживает больше всего

По состоянию на 30 сентября 2026 года в Европейском Союзе (ЕС) временную защиту имели 4,37 млн украинцев – за месяц официальное количество сократилось на 61 тысячу, преимущественно из-за резкого снижения показателя в Польше на фоне административного обновления реестров. Больше всего переселенцев сейчас проживает в Германии (1,3 млн), Польше (858,5 тыс.) и Чехии (391,7 тыс.), а сам механизм временной защиты продлен до 4 марта 2028 года.

Об этом свидетельствуют данные статистического управления Европейского Союза – Евростата. При этом, согласно данным, общеевропейская статистика демонстрирует неоднородную динамику.

В каких странах Европы больше всего украинских беженцев

По данным Евростата, по состоянию на конец сентября 2026 года наибольшее число граждан Украины со статусом временной защиты находилось в трех странах ЕС. Лидером по этому показателю остается Германия, где зарегистрировано более 1,3 млн украинцев.

На втором месте расположилась Польша, которая с начала полномасштабного вторжения стала одним из главных направлений для украинцев, искавших убежище за рубежом. Третье место занимает Чехия. Распределение украинцев с временной защитой в трех крупнейших странах выглядит так:

Германия – 1 300 070 человек, или 29,7% от общего числа в ЕС;

Польша – 858 545 человек, или 19,6%;

Чехия – 391 720 человек, или 9%.

Таким образом, только на эти три государства приходится более половины всех украинцев, имеющих статус временной защиты в Евросоюзе. При этом количество переселенцев в разных странах меняется неодинаково.

В частности, в течение сентября 2026 года в Германии число украинцев с соответствующим статусом увеличилось на 5 515 человек, это самый большой абсолютный прирост среди всех государств ЕС за этот период. Заметный рост также зафиксировали в Румынии – на 3 900 человек, или 1,8%, и Италии – на 2 505 человек, или 4,4%.

Почему число украинцев в Польше резко сократилось

Самое значительное месячное сокращение числа зарегистрированных получателей временной защиты произошло именно в Польше. За сентябрь показатель снизился на 80 850 человек, или 8,6%. Сокращение также зафиксировали в Чехии, где число украинцев со статусом временной защиты уменьшилось на 6 640 человек, или 1,7%.

Однако эти цифры не обязательно свидетельствуют о том, что такое же количество людей физически покинуло соответствующие страны или вернулось в Украину. Евростат отдельно обращает внимание на особенности административного учета переселенцев в государствах Евросоюза.

В частности, разные страны применяют собственные подходы к снятию людей с регистрации после прекращения или изменения их статуса. Если неактивные записи не удаляют регулярно, статистика может содержать сведения о людях, которые уже не пользуются временной защитой.

Именно административными изменениями Евростат объясняет значительную часть сокращения показателя в Польше. Речь идет о переходе части украинцев на стандартные разрешения на временное проживание, а также об обновлении реестров и удалении неактивных записей.

То есть сокращение количества зарегистрированных получателей временной защиты нельзя автоматически приравнивать к массовому возвращению украинцев домой. Часть изменений связана именно с переходом на другие правовые основания пребывания или упорядочением государственных баз данных.

Где украинцев больше всего относительно местного населения

Если сравнивать не общее количество переселенцев, а их долю относительно численности местного населения, лидером становится не Германия и не Польша, а Чехия. По данным Евростата, на конец сентября 2026 года на каждую тысячу жителей этой страны приходилось 35,9 человека из Украины, которые пользовались временной защитой.

Второе место занимает Словакия с показателем 28 украинцев на тысячу местных жителей. Третье место принадлежит Кипру, где этот показатель составлял 27,4 человека. Для сравнения, средний показатель в Европейском Союзе равнялся 9,7 получателя временной защиты на тысячу жителей.

Статистика демонстрирует, насколько существенна нагрузка, связанная с приемом украинцев, для отдельных европейских государств. Особенно заметно присутствие переселенцев в странах Центральной и Восточной Европы, которые стали одними из основных направлений вынужденной миграции после начала полномасштабной войны.

Сколько среди украинских беженцев женщин, мужчин и детей

Евростат также обнародовал структуру получателей временной защиты по возрасту и полу. Большую часть составляют взрослые женщины, однако значительной остается и доля детей. По состоянию на 30 сентября 2026 года распределение выглядело так:

взрослые женщины – 44,1% от общего числа;

взрослые мужчины – 27,9%;

несовершеннолетние – 28%.

Итак, почти каждый третий получатель временной защиты в ЕС – несовершеннолетний. Отмечается, что это свидетельствует о значительном присутствии в европейских странах украинских семей с детьми, для которых вынужденный выезд из-за войны означал также необходимость обустраивать новую жизнь, находить жилье, школы и возможности для обучения. В то же время граждане Украины составляли 98,5% всех лиц, которые пользовались временной защитой в Евросоюзе на указанную дату.

Продлят ли украинцам временную защиту в Европе

Несмотря на изменения в количестве зарегистрированных переселенцев, механизм временной защиты для украинцев в Евросоюзе продолжает действовать. Его ввели 4 марта 2022 года в соответствии с решением Совета ЕС 2022/382, которое признало факт массового прибытия людей, вынужденных покинуть Украину из-за российской агрессии.

Важным решением для миллионов украинцев за рубежом стало продление действия этого механизма. 15 июля 2026 года Европейский совет принял решение продлить временную защиту еще на один год – с 4 марта 2027-го до 4 марта 2028 года.

Украинцы, которые соответствуют условиям соответствующего механизма, смогут и дальше пользоваться предусмотренными им правами. В частности, речь идет о возможности легального пребывания, доступа к рынку труда, образованию и медицинским услугам в соответствии с правилами стран пребывания.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы в ряде европейских стран могут получать ежемесячную финансовую помощь. Самые крупные суммы предусмотрены в Норвегии и Бельгии. В частности, в Норвегии участникам интеграционной программы могут начислять около 2153 евро в месяц до вычета налогов, а в Бельгии социальная помощь для одинокого человека может достигать 1367 евро.