Инкассаторы Ощадбанка подали иск против Венгрии в ЕСПЧ: что им ответил международный суд

Семь инкассаторов Ощадбанка, задержанных в Венгрии в марте, подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге иски против этой страны. Шесть дел уже зарегистрированы и начато их рассмотрение, а по седьмому делу ожидается аналогичное решение.

Об этом сообщили в Ощадбанке, сотрудники которого осуществляли транспортировку валюты и банковских металлов из австрийского Raiffeisen Bank International в Украину. Инкассаторы обвинили Венгрию в нарушении Европейской конвенции по правам человека со стороны компетентных органов Венгрии, в частности:

статьи 3 ( запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения );

); статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность / незаконное задержание).

Заявления были поданы 5 июля – рассмотрение дела находится на начальной письменной стадии. Секретариат ЕСПЧ уже ответил на шесть из них письмами, в которых подтвердил следующие процессуальные этапы;

присвоение им официальных номеров ;

; предоставление доступа к системе электронной коммуникации eComms.

"По статистике суда, подавляющее большинство обращений в ЕСПЧ отсеивается еще на этапе первичной проверки из-за несоблюдения формальных требований или признается судом неприемлемым. Тот факт, что ЕСПЧ принял жалобу и открыл производство, свидетельствует о наличии обоснованной правовой позиции, юридической перспективе дела и намерении Суда рассмотреть его по существу", – отмечают в Ощаде.

Что предшествовало

5 марта в Венгрии были задержаны два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, перевозившими валюту и банковские металлы из австрийского Raiffeisen Bank International в Украину. По заявлению правоохранительных органов, из Австрии в Украину перевозилось 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота

Но уже на следующий день инкассаторов отпустили, а 12 марта передали и автомобили. Впрочем, наличные и золото Венгрия вернула лишь спустя 2 месяца – тогда же и закрыли уголовные дела против украинцев о якобы отмывании денег.

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы его партии на парламентских выборах заявил о намерении инициировать проверку материалов следствия, на основании которых правительство его предшественника Виктора Орбана конфисковало средства "Ощадбанка". Сам экс-премьер отрицает свою причастность к конфискации.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о начале в Венгрии кампании "Очистительный огонь", призванной ликвидировать политико-коррупционную систему экс-премьера Виктора Орбана. Он может стать одним из первых осужденных в рамках этой операции – политика могут привлечь к ответственности за задержание украинских инкассаторов в марте 2026 года.