Деньги с банковского счета могут неожиданно "исчезнуть": что изменится для украинцев с 23 октября

С 23 октября 2026 года в Украине изменится порядок взаимодействия всех банков с государственными и частными исполнителями. Речь идет об автоматическом взыскании долгов со счетов. Сейчас такой механизм действует только для клиентов государственных банков, однако новую систему внедрят для всех финансовых учреждений.

Изменения предусмотрены законом №4833-IX, который вступает в силу именно 23 октября. Согласно документу, банки, небанковские поставщики платежных услуг и эмитенты электронных денег будут подключаться к автоматизированному обмену информацией через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП).

Это поможет быстрее находить счета и средства должников и проводить принудительное списание в рамках уже открытого исполнительного производства. При этом речь идет не о новом виде долгов и не о праве банков самостоятельно списывать деньги клиентов.

Решение об открытии исполнительного производства, аресте средств и обращении взыскания принимает государственный или частный исполнитель. Банки исполняют соответствующие постановления и платежные инструкции.

Управляющий партнер адвокатского объединения Winner Игорь Ясько пояснил "Минфину": новые правила лишь переводят уже существующую процедуру в цифровой формат. "Это не новая схема автоматического списания долгов и не новая категория долгов, а цифровизация уже существующей процедуры исполнительного производства", – отметил Ясько.

Что изменится на практике: главное, что нужно знать

Главное изменение с 23 октября – скорость . Раньше поиск счетов и обмен документами между исполнителем и банком могли занимать много времени, а новая система предусматривает электронное взаимодействие через АСИП и быструю обработку новых документов.

. Раньше поиск счетов и обмен документами между исполнителем и банком могли занимать много времени, а новая система предусматривает электронное взаимодействие через АСИП и быструю обработку новых документов. Банки и система не принимают собственных решений о взыскании. Они обмениваются информацией и автоматизируют отдельные процессы производства, а процессуальные решения принимает государственный или частный исполнитель.

Для человека, в отношении которого уже открыли производство, это означает, что деньги на счете могут найти быстрее, а платежная инструкция на взыскание оперативнее поступит в банк.

Кого коснутся новые правила

Автоматизированный механизм будут применять к людям, в отношении которых уже открыто исполнительное производство на основании исполнительного документа. Это могут быть решения судов и другие решения, которые закон разрешает исполнять принудительно.

Система позволит получать информацию о счетах и электронных кошельках должника, а также об остатке средств. Но сам кредит, коммунальная задолженность или другой неисполненный платеж еще не означают, что банк начнет списывать деньги со счета.

Одно из главных изменений – скорость обмена информацией. По словам Ясько, банки и другие учреждения будут ежечасно проверять новые документы от исполнителей. На запрос о счетах и остатке средств они должны отвечать в течение часа рабочего времени.

Получив необходимые данные, исполнитель может наложить арест на средства и сформировать платежную инструкцию для их принудительного списания. Последовательность действий будет такой:

исполнитель направляет запрос;

система получает данные о счетах;

исполнитель накладывает арест;

банк получает платежную инструкцию;

необходимая сумма перечисляется для погашения долга.

Закон предусматривает, что обращение взыскания на средства на счетах и электронные деньги будет осуществляться через АСИП – в процессе информационного взаимодействия исполнителей с банками, небанковскими поставщиками платежных услуг и эмитентами электронных денег.

Новые правила распространяются и на обычные текущие и депозитные счета, и на электронные кошельки и электронные деньги. К системе должны подключиться банки, небанковские поставщики платежных услуг, имеющие право открывать платежные счета, а также эмитенты электронных денег. Закон дает им шесть месяцев на подключение к соответствующему информационному взаимодействию.

Часть денег можно будет оставить на повседневные расходы

Автоматическое взыскание не отменяет предусмотренных законом гарантий для должника. Во время военного положения физическое лицо, на средства которого наложили арест, может определить один текущий счет в одном банке для расходных операций. В течение календарного месяца с него можно будет потратить сумму в пределах двух минимальных зарплат.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8647 грн. Таким образом, месячный лимит равен 17 294 грн. Это не означает, что на каждом счете должника автоматически будут оставлять неприкосновенными 17 294 грн. Человек может определить один счет для расходных операций и пользоваться им в пределах установленного лимита.

Закон также защищает от взыскания отдельные категории средств. Закон №4833-IX, в частности, содержит перечень счетов и средств, на которые запрещено обращать взыскание. В частности, это помощь в связи с беременностью и родами, выплаты при рождении или усыновлении ребенка, отдельные детские выплаты, помощь на лечение и погребение, а также ряд специальных выплат военнослужащим.

Если должник полностью погасил долг по исполнительному производству, которое соответствует установленным законом условиям, а также оплатил необходимые расходы, исполнительский сбор, штрафы и вознаграждение частного исполнителя, АСИП сформирует уведомление о погашении задолженности.

Это уведомление станет основанием для исключения информации о должнике из Единого реестра должников и снятия ареста со средств или электронных денег, предусмотренных законом.

Могут ли забрать квартиру из-за долгов

Автоматический поиск денег не означает автоматического изъятия недвижимости. Если средств на счетах недостаточно, исполнитель может применить к имуществу должника другие предусмотренные законом меры.

Для единственного жилья действует отдельная защита. Взыскание на единственное жилье и земельный участок под ним не обращают, если сумма долга не превышает 50 минимальных зарплат – в 2026 году это 432 350 грн.

Это опровергает распространенную информацию о якобы существующем пороге в 20 минимальных зарплат. Есть также исключения, определенные законом, в частности ипотека или возмещение вреда, причиненного уголовным правонарушением, увечьем или смертью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также хотят разрешить списание до 100% просроченных кредитов для военных, военнопленных, пропавших без вести гражданских лиц, членов их семей и людей с инвалидностью, полученной в результате войны. В то же время списание не будет автоматическим, ведь банк сам будет решать, "прощать" ли долг и какую его часть, а предусмотренные изменения еще предстоит доработать из-за юридических и финансовых несогласованностей.