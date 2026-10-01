Деньги на выплаты закончились: кто из украинцев не получит 1500 грн в октябре

В октябре 2026 года новый этап программы "Ветеранский спорт" не будет запущен, а выплаты по 1500 грн не будут производиться, поскольку предусмотренные на этот год средства уже исчерпаны: вместо запланированных 600 млн грн фактические выплаты превысили 1,2 млрд грн. За три квартала программой воспользовались более 800 тыс. раз вместо ожидаемых 300 тыс., а Минветеранов сейчас работает над ее продлением в 2027 году и переходом на постоянную основу.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины. В то же время полностью отказываться от программы не планируют – ведомство работает над ее продлением в 2027 году.

Виплати за програмою не проводитимуть Источник: OBOZ.UA

1500 грн в октябре выплачивать не будут

Очередной этап приема заявок на помощь должен был состояться в октябре. Однако теперь подавать новые заявки через приложение Дія будет невозможно. Соответственно, выплаты по 1500 грн в рамках октябрьского этапа также проводиться не будут.

В Минветеранов объясняют это нехваткой финансовых ресурсов. В условиях полномасштабной войны основным приоритетом государственного бюджета остается финансирование обороны, а возможности увеличивать расходы по другим направлениям ограничены.

При этом проблема возникла не из-за низкого интереса к "Ветеранскому спорту". Наоборот, количество желающих воспользоваться помощью оказалось гораздо больше, чем ожидало государство.

"Украина продолжает жить в условиях полномасштабной войны и сложной экономической ситуации. Главным приоритетом государственных расходов остается оборона страны. В этих условиях возможности государственного бюджета для финансирования других направлений ограничены. В то же время спрос на программу "Ветеранский спорт" оказался значительно выше, чем ожидалось", – пояснили в министерстве.

Вместо ожидаемых 300 тысяч обращений – более 800 тысяч

В начале 2026 года на реализацию программы было предусмотрено 600 млн грн. При планировании финансирования исходили из того, что помощь ежеквартально будут получать примерно 100 тыс. человек. Таким образом, в течение трех кварталов ожидалось около 300 тыс. заявок.

Реальный спрос оказался значительно выше. По данным Минветеранов, за этот период программой воспользовались более 800 тыс. раз. Отмечается, что это примерно в 2,7 раза больше, чем количество обращений, на которое ориентировались при первоначальном планировании бюджета программы.

Из-за высокого спроса в течение года государству пришлось дополнительно увеличивать финансирование. В итоге вместо первоначальных 600 млн грн на выплаты в 2026 году было направлено более 1,2 млрд грн.

Почему денег на октябрь не осталось

По информации Минветеранов, на программу уже направлен весь доступный на 2026 год финансовый ресурс. Для выплат использовались не только первоначально предусмотренные и дополнительно выделенные средства. На финансирование направлялись также средства, возвращавшиеся за предыдущие периоды.

В результате доступные средства исчерпаны. Чтобы запустить еще один этап в октябре, необходимо было бы найти дополнительное финансирование из государственного бюджета, однако пока такой возможности нет. "Программа уже охватила столько участников, сколько позволяет бюджет на этот год. На выплаты были направлены все предусмотренные средства, в том числе и те, что вернулись за предыдущие периоды", – отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что именно из-за отсутствия дополнительных средств прием заявок пришлось приостановить. "Поскольку имеющиеся финансовые средства исчерпаны, для проведения октябрьского этапа необходимо дополнительное финансирование. Однако на данный момент возможности выделить на него средства из государственного бюджета нет. Поэтому, к сожалению, в октябре новый этап подачи заявок в приложении Дії открываться не будет, а выплаты в размере 1 500 грн в рамках этого этапа проводиться не будут", – сообщили в Минветеранов.

Что будет с "Ветеранским спортом"

Прекращение октябрьского этапа не означает окончательного закрытия программы. В Министерстве по делам ветеранов заявили, что уже работают над ее продлением. Более того, в 2027 году "Ветеранский спорт" планируют перевести из экспериментального формата на постоянную основу.

Однако окончательные параметры программы будут зависеть от возможностей государственного бюджета. Именно с учетом доступного финансирования будут определяться как формат поддержки, так и ее объем. В то же время пока Минветеранов не сообщает о конкретной дате возобновления приема заявок в 2027 году и окончательном бюджете программы.

В целом финансирование политики в отношении ветеранов в следующем году планируется увеличить. В проекте государственного бюджета Украины на 2027 год на соответствующее направление предусмотрено 20,5 млрд грн, это на 3 млрд грн больше, чем в 2026 году.

Кто мог получать 1500 грн

Программу "Ветеранский спорт" правительство запустило в качестве экспериментального проекта в начале 2025 года. Соответствующее решение Кабинет министров принял 3 января. Программа предусматривала ежеквартальную помощь в размере 1500 грн на занятия физической культурой и спортом.

Воспользоваться поддержкой могли, в частности, участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны при условии соответствия требованиям программы. Одной из ключевых особенностей был упрощенный механизм оформления – заявку можно было подать дистанционно через приложение Дія. После зачисления средства разрешалось использовать для оплаты услуг в спортивной сфере в соответствии с условиями программы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы из прифронтовых общин могут получить 19 400 грн на домохозяйство, но им выдвинули важное условие – место подачи заявления зависит от того, расположена ли община в зоне 0–20 км или 20–50 км от линии фронта. В первом случае обращаться можно в ПФУ, ЦНАП или местные органы власти, во втором – в соответствующий орган местной власти или военную администрацию.