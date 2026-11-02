Дрова на зиму подорожали: сколько украинцам придется заплатить за кубометр с доставкой

В 2026 году средняя цена кубометра дров на складах "Лісів України" составляет 1270 грн, но с доставкой на расстояние до 40 километров стоимость может вырасти примерно до 1920-1970 грн. Чтобы не остаться без денег и дров, стоит покупать древесину через официальные каналы, не переводить предоплату на карты незнакомцев и заранее проверять породу, влажность и фактический объем заказа.

Об актуальных ценах на дрова, стоимости доставки и способах защиты от мошенников пишут СМИ. В то же время запасов топливной древесины в Украине сейчас достаточно, а до конца 2026 года планируют заготовить еще около 600 тысяч кубометров дров.

Сколько стоит кубометр дров в Украине в 2026 году

Цена топливной древесины зависит от нескольких факторов: региона продажи, породы дерева, способа подготовки и условий реализации. В частности, твердые лиственные породы обычно стоят дороже, чем мягколиственные, а стоимость в разных областях может заметно отличаться из-за доступности лесных ресурсов и логистических расходов.

По информации государственного предприятия "Леса Украины", по состоянию на 22 октября 2026 года средняя цена реализации дров для населения на складах составляла 1270 грн за кубометр с учетом НДС. При этом это средний показатель, а не фиксированный тариф для всех регионов.

В местностях с большими запасами леса древесину можно приобрести дешевле. В частности, на Полесье, в Карпатском регионе, Черниговской и Сумской областях цены в зависимости от породы составляют примерно 900-1400 грн за кубометр.

В других частях страны, в частности на востоке и юге, где лесных ресурсов меньше, стоимость может быть выше. Там мягколиственные породы стоят ориентировочно от 1000 грн за кубометр, тогда как за твердую древесину придется заплатить до 1700 грн. Для примера, в Слобожанском лесном хозяйстве кубометр древесины без загрузки и доставки стоит:

дуб и другие твердолиственные породы – 1416 грн;

сосна и ольха – 1080 грн;

мягколиственные породы – 948 грн.

Итак, даже в пределах одного региона конечная стоимость будет зависеть от того, какую именно древесину заказывает покупатель. Перед оформлением покупки стоит сравнить предложения нескольких продавцов и проверить, включены ли в объявленную сумму дополнительные услуги.

Также важно уточнить, в каком виде продают топливную древесину. Нерасколотые бревна и готовые к использованию колотые дрова – это разные по удобству варианты. Если купить древесину в бревнах, ее еще придется самостоятельно распиливать и колоть, а это означает дополнительные затраты времени и средств.

Сколько придется заплатить за доставку дров

При планировании расходов на отопление не стоит ориентироваться только на цену кубометра на складе. Для многих покупателей именно перевозка древесины к дому становится существенной частью общего счета.

В "Лесах Украины" объясняют, что стоимость доставки зависит от расстояния, объема заказа, типа автомобиля и его грузоподъемности. По данным предприятия, перевозка на расстояние до 40 километров в среднем добавляет к стоимости от 650 до 700 грн за кубометр. Таким образом, если взять среднюю цену древесины на складе – 1270 грн, то после доставки один кубометр обойдется примерно в 1920-1970 грн.

Однако это ориентировочный расчет, ведь фактическая сумма будет зависеть от маршрута и условий перевозки. Если нужно доставить небольшой заказ на значительное расстояние, стоимость услуги может быть другой. Так же на итоговую сумму могут влиять отдельные платежи за погрузку или разгрузку.

Поэтому перед заказом стоит попросить продавца сразу назвать полную стоимость. Желательно, чтобы в нее были включены все услуги – подготовка древесины, погрузка, транспортировка и доставка непосредственно по адресу покупателя.

Отмечается, что это поможет избежать ситуации, когда сначала предлагают привлекательную цену, а уже после оформления заказа сообщают о дополнительных платежах. Кроме того, сравнивать предложения разных поставщиков стоит именно по итоговой сумме, а не только по стоимости древесины на складе.

Где покупать дрова и как не попасться на мошенников

Перед началом отопительного сезона растет не только спрос на топливную древесину, но и активность мошенников. В Слобожанском лесном хозяйстве предупреждают, что злоумышленники могут размещать объявления в социальных сетях и местных чатах, предлагая дрова по ценам, которые заметно ниже рыночных.

Схема обычно выглядит просто: покупателю предлагают выгодное предложение, убеждают быстро забронировать нужный объем, а затем просят перевести деньги на личную банковскую карту. Иногда необходимость заранеезарезервировать очередь на доставку или рассчитаться с водителем называют причиной для оплаты.

Особенно должны насторожить требования полной предоплаты незнакомому человеку, отказ предоставить документы, отсутствие официальных реквизитов и нежелание подтвердить происхождение древесины. Если продавец настаивает на немедленном переводе средств и не дает времени проверить информацию, лучше отказаться от такого предложения.

В лесном хозяйстве подчеркивают: государственное предприятие не продает дрова через частные объявления и сторонние платформы. Оплату за продукцию нужно осуществлять по официальным банковским реквизитам соответствующего подразделения, а не переводить деньги на карту неизвестного физического лица.

Чтобы приобрести древесину напрямую через лесничество, необходимо обратиться в ближайшее подразделение, имея при себе паспорт и идентификационный код. Там покупатель может подать заявку, получить счет и произвести оплату официальным способом. Условия и стоимость доставки можно согласовать отдельно.

Перед оплатой также стоит проверить, действительно ли продавец представляет соответствующее лесничество. Для этого лучше самостоятельно найти официальные контакты предприятия и уточнить информацию, а не пользоваться только номером телефона или ссылкой, присланными в объявлении.

Какие дрова лучше выбрать для отопления и как проверить объем

При покупке топливной древесины важно учитывать не только цену, но и породу дерева, влажность и степень подготовки. От этих характеристик зависит, насколько эффективно будут гореть дрова, сколько тепла они будут отдавать и как часто придется пополнять запас.

Древесину продают в виде нерасколотых бревен или уже готовых колотых дров. Длина бревен обычно составляет примерно 1-1,9 метра, хотя конкретные размеры зависят от предложения продавца. Колотые дрова могут быть сложены в специальные ящики или на поддоны. Объем такой тары тоже отличается – ориентировочно от 1,25 до 2 кубометров.

Покупателям стоит заранее уточнять, что именно продавец называет кубометром. Ведь объем древесины и объем ящика, заполненного поленьями, – не одно и то же. Между отдельными поленьями остается воздух, а результат измерения зависит от способа укладки.

Поэтому перед оплатой желательно выяснить, идет ли речь о складометре, плотном кубометре или объеме тары. Также стоит попросить продавца объяснить, как именно он рассчитывает количество древесины. Это особенно важно, если заказ оформляют дистанционно и покупатель не может самостоятельно проверить груз до оплаты.

Не менее важно правильно выбрать породу. Для отопления обычно предпочитают твердые лиственные деревья – дуб, граб, акацию и ясень. Они имеют более высокую плотность, поэтому обычно горят дольше и дольше удерживают жар, чем более легкие породы.

В то же время нельзя оценивать качество дров только по названию дерева. Важную роль играет влажность. Сырая древесина горит хуже, отдает меньше полезного тепла и может образовывать больше дыма. Поэтому даже твердые породы не обеспечат ожидаемой эффективности, если их недостаточно высушили.

Если дрова покупают на весь отопительный сезон, стоит заранее уточнить, готовы ли они к использованию. Если древесина влажная, нужно предусмотреть место для ее правильного хранения и сушки.

Хватит ли дров до конца 2026 года

Спрос на топливную древесину остается значительным. По данным "Лесов Украины", по состоянию на 22 октября 2026 года предприятие реализовало населению более 2,38 млн кубометров дров. Кроме того, еще более 300 тыс. кубометров передали для нужд социальной сферы – в частности, школ, больниц и учреждений культуры, а также Сил безопасности и обороны.

На складах предприятия на указанную дату оставалось почти 160 тыс. кубометров топливной древесины. До конца года там планируют заготовить еще около 600 тыс. кубометров. По ожиданиям предприятия, общий объем реализации по итогам 2026 года может превысить 3 млн кубометров.

Такие показатели свидетельствуют о значительных объемах заготовки и поставки древесины. Однако это не означает, что в каждом лесничестве в любой момент будет доступен нужный объем конкретной породы. Наличие продукции, актуальные цены и возможность организовать доставку нужно уточнять непосредственно перед оформлением заказа.

Поэтому тем, кто отапливает дом дровами, не стоит откладывать покупку на последний момент. Заблаговременный заказ дает больше времени на выбор породы, сравнение цен, проверку продавца и организацию доставки. А главное – помогает избежать поспешных решений, из-за которых можно переплатить или потерять деньги.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут подать заявку на жилищную субсидию, предназначенную на покупку дров. Максимальный размер выплаты – 9 205 грн, чего должно хватить на 2 тонны топлива. Впрочем, субсидия назначена только тем, чей доход не покрывает расходов на отопление. То есть право на такую помощь имеют не все.