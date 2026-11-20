Доплата за стаж: сколько добавят к пенсии и как рассчитать надбавку в 2026 году

В 2026 году к пенсии по возрасту в Украине могут добавить до 25,95 грн за каждый полный год страхового стажа сверх нормы. Это 1% от прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января он составляет 2 595 грн.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области объясняет: за каждый полный год стажа сверх нормы пенсию увеличивают на 1% от ее рассчитанного размера, но сумма не может превышать 1% прожиточного минимума. В 2026 году это 25,95 грн. Если рассчитанная пенсия меньше 2 595 грн, доплата за год составит 1% от этой меньшей суммы, а не максимальные 25,95 грн.

Какие годы засчитывают в стаж сверх нормы

Если пенсию назначили после 1 октября 2011 года, доплату начисляют за полные годы стажа свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин. Эти же нормы применяют, если после этой даты пенсию пересчитали с учетом стажа и заработка за периоды после назначения пенсии или предыдущего перерасчета.

Для пенсионеров, которым назначили пенсию до 1 октября 2011 года и с тех пор не пересчитывали ее с учетом стажа и заработка, нормы ниже: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Количество полных лет стажа сверх нормы, за которые начисляют доплату, не ограничено.

Как рассчитать свою доплату к пенсии

Из общего страхового стажа нужно вычесть норму, по которой назначили пенсию. Затем следует подсчитать количество полных лет сверх нее и умножить на меньшую из двух сумм: 1% от рассчитанной пенсии или 1% от минимальной пенсии по возрасту, которую учитывают в вашем расчете.

Например, неработающая женщина имеет 35 лет страхового стажа, а пенсию ей назначили после 1 октября 2011 года. Пять лет стажа у нее сверх нормы: 35 − 30 = 5.

Если ее рассчитанная пенсия составляет не менее 2 595 грн, за каждый из этих лет в 2026 году ей добавят 2 595 грн × 1% = 25,95 грн. Общая надбавка – 129,75 грн: 25,95 грн × 5.

Пример показывает, как пять... Источник: Создано ИИ/OBOZ.UA Развернуть

Как начисляют доплату работающим пенсионерам

Пенсионерам, которые продолжают работать, доплату рассчитывают исходя из прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии, объяснили в Пенсионном фонде Винницкой области. После увольнения или прекращения деятельности, доход от которой является базой для начисления единого взноса, фонд пересчитывает пенсию исходя из прожиточного минимума, действующего на эту дату.

Ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам традиционно рассчитывается с 1 апреля. Перерасчет автоматически проводят тем, кто по состоянию на 1 марта приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии или предыдущего перерасчета.

Проверить свой страховой стаж можно в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении "Пенсійний фонд". Если какие-либо периоды не учли, заявление с подтверждающими документами можно подать онлайн или в любом сервисном центре фонда.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине проведут масштабный перерасчет пенсий. Следующая общая индексация ожидается в марте 2027-го.