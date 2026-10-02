Некоторые сервисы Минсоцполитики отключат на 2 дня: остановят ли украинцам выплаты
Остановят ли социальные выпл...
Источник: Getty Images
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Министерство социальной политики Украины обновляет цифровую инфраструктуру, которая используется государством для назначения и администрирования социальной помощи. В связи с этим часть сервисов для работников соцзащиты временно будет недоступна, но это не означает прекращения самих социальных выплат.
Об этом сообщили в Минсоцполитики. Отдельные информационные системы и сервисы будут недоступны:
- с 15:00 2 октября
- до 4 октября, ориентировочно до 16:00.
Сообщение Минсоцполитики о т...
Источник: t.me/MinSocUA (скриншот)
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Сообщение Минсоцполитики о технических работах
Остановку связывают с плановыми техническими работами. Ограничения коснутся:
- базы данных о ВПЛ;
- Централизованного банка данных по проблемам инвалидности;
- системы "Социальная громада".
"Единая информационная система социальной сферы продолжит работать. Просим учитывать это при планировании работы", – отметили в Минсоцполитики.
Что это означает
База данных о внутренне перемещенных лицах используется для учета ВПЛ и работы с информацией, необходимой для предоставления им предусмотренной законодательством помощи. Централизованный банк данных по проблемам инвалидности содержит информацию, которая используется для организации социальной поддержки и соответствующих услуг.
Система "Социальная громада" предназначена для органов местного самоуправления и работников соцзащиты. Через нее обрабатывают обращения граждан по вопросам социальной поддержки и передают необходимую информацию в государственные информационные системы.
Таким образом, во время технических работ могут возникать временные ограничения при оформлении и обработке отдельных социальных услуг и обращений. Вместе с тем в Минсоцполитики не сообщали о прекращении или отмене социальных выплат либо их назначения.
Как сообщал OBOZ.UA, для ВПЛ ввели новые правила. Изменения вступят в силу с 22 октября.
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