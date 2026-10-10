Будут ли задержки с выплатой пенсий в Украине: Гетманцев объяснил ситуацию

В Украине из-за проблем с государственным бюджетом возникают закономерные вопросы: будут ли задержки с выплатой пенсий. Бюджет Пенсионного фонда на 2026 год сбалансирован, средства на текущие пенсионные выплаты предусмотрены. Проблемы с финансированием госбюджета сами по себе не означают задержек с выплатой пенсий.

Об этом пояснил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "В то же время часто слышим об огромной "дыре" в Пенсионном фонде. Но здесь важно не путать разные вещи. 251,3 млрд грн, которые государство предусмотрело для Пенсионного фонда, — это не дефицит, а средства на выполнение отдельных государственных обязательств. В частности, на специальные пенсии, надбавки, доплаты к минимальным пенсиям, уплату страховых взносов за отдельные категории граждан и компенсацию недополученных поступлений от ЕСВ", — пояснил Гетманцев.

Что пояснил Гетманцев. Источник: Telegram Даниила Гетманцева

Отдельная проблема – исполнение судебных решений о назначении и перерасчете пенсий, в частности специальных. Речь идет как о выплате пенсий в увеличенном размере, так и о погашении задолженности за прошлые периоды. Но трудности с финансированием таких выплат не означают, что средств не хватает на все текущие пенсии.

"И здесь мы снова возвращаемся к необходимости реформы спецпенсий. Убежден, что постепенный переход к профессиональному пенсионному обеспечению при условии надлежащего финансирования новой системы позволит сделать ее более справедливой и снизить нагрузку на бюджет в долгосрочной перспективе", – добавил Гетманцев.

"Люди должны быть уверены, что получат заработанную пенсию вовремя. А государство должно обеспечить понятные и справедливые правила пенсионного обеспечения для всех", – добавил он.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2027 году должна вырасти не только минимальная, но и максимальная пенсия. Максимальный размер выплаты составит 28 780 грн против 25 950 грн в 2026 году. То есть предельная выплата вырастет на 2830 грн, или почти на 10,9%.