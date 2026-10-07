Мужчина скончался, оставив долг в размере более 350 тыс. грн: придется ли семье возвращать кредит банку

Мужчина скончался, оставив более 350 тыс. грн долга перед "Ощадбанком", после чего государственный исполнитель прекратил производство по делу в связи с его смертью, однако банк с таким решением не согласился. Верховный Суд постановил пересмотреть дело заново, поскольку предыдущие суды не выяснили важный момент – своевременно ли "Ощадбанк" обжаловал прекращение производства и когда именно банк узнал об этом решении.

Речь идет о деле № 2-293/11, которое в августе 2026 года рассмотрела коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. "Ощадбанк" обжаловал действия государственного исполнителя после того, как исполнительное производство по взысканию задолженности было прекращено в связи со смертью должника.

В результате Верховный Суд отменил решения предыдущих судов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом ВС не устанавливал, что родственники умершего автоматически должны выплатить более 350 тыс. грн, – ключевой вопрос решения касался именно процедуры рассмотрения жалобы банка.

Что произошло с долгом в размере более 350 тыс. грн

История дела началась задолго до нынешнего решения Верховного Суда. Существовало исполнительное производство по взысканию с заемщика в пользу "Ощадбанка" более 350 тыс. грн задолженности по кредитному договору. Однако должник скончался. 3 августа 2018 года государственный исполнитель вынес постановление о прекращении исполнительного производства. Основанием послужила именно смерть человека, с которого должны были взыскать долг.

Спустя несколько лет с таким решением не согласился "Ощадбанк". По утверждению банка, о существовании постановления от 2018 года он узнал лишь 17 декабря 2024 года, когда получил его копию от исполнительной службы.

Банк считал, что государственный исполнитель преждевременно прекратил производство. В частности, "Ощадбанк" обращал внимание на то, что не был установлен круг наследников умершего должника. Именно вокруг правомерности действий исполнителя и возник судебный спор.

Что решили суды

Суд первой инстанции оставил жалобу "Ощадбанка" без удовлетворения. Впоследствии с этим решением согласился и апелляционный суд. Одним из аргументов было то, что на момент принятия государственным исполнителем постановления в 2018 году смерть должника являлась предусмотренным законодательством основанием для прекращения исполнительного производства.

Кроме того, суды исходили из того, что у государственного исполнителя не было обязанности самостоятельно устанавливать наследников умершего. Однако после кассационной жалобы банка дело попало в Верховный Суд. И там обратили внимание на процессуальный вопрос, который фактически должен был быть решен еще до анализа правомерности действий исполнителя.

Верховный Суд обнаружил принципиальную ошибку

ВС подчеркнул, что прежде чем рассматривать по существу жалобу на решение, действия или бездействие государственного исполнителя, суд должен проверить, своевременно ли лицо или организация обратились с жалобой. В целом право на обжалование решения, действий или бездействия исполнителя может быть реализовано в течение установленного законом десятидневного срока.

Отсчет начинается со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Отдельное исключение касается постановления исполнителя об отложении проведения исполнительных действий — для его обжалования предусмотрен трехдневный срок.

Именно поэтому в деле "Ощадбанка" важно установить, когда банк на самом деле узнал или должен был узнать о постановлении государственного исполнителя. Банк утверждал, что получил её копию лишь 17 декабря 2024 года. Однако само постановление о прекращении исполнительного производства было вынесено ещё 3 августа 2018 года. Это обстоятельство суд первой инстанции надлежащим образом не выяснил.

Почему дата имеет столь большое значение

Сам факт того, что между постановлением государственного исполнителя и его обжалованием прошло несколько лет, еще не дает автоматического ответа на вопрос о пропуске срока. Для суда принципиальным является момент, когда заявитель узнал или должен был узнать о возможном нарушении своего права.

Если установленный законом срок все же был пропущен, суд должен проверить, просил ли заявитель его восстановить и существовали ли уважительные причины для пропуска. Верховный Суд подчеркнул, что при отсутствии уважительных причин для восстановления пропущенного срока жалоба должна быть оставлена без рассмотрения.

То есть сначала суд должен решить процессуальный вопрос и только после этого, если для этого есть основания, переходить к оценке действий государственного исполнителя. В деле "Ощадбанка" порядок фактически был нарушен: суд первой инстанции приступил к рассмотрению претензий банка по существу, не выяснив надлежащим образом вопрос о сроках. Апелляционный суд эту ошибку не исправил. В результате Верховный Суд отменил оба решения и направил дело на новое рассмотрение.

Означает ли это, что 350 тыс. грн теперь взыщут с наследников

Верховный Суд не постановил автоматически взыскать более 350 тыс. грн с семьи умершего и не определил, кто именно должен вернуть деньги. Суд указал на процессуальные нарушения, допущенные нижестоящими инстанциями, поэтому дело подлежит повторному рассмотрению.

Сам факт родства с должником не означает автоматической обязанности погашать все его кредиты. По общему правилу имущественные права и обязанности, не прекратившиеся вследствие смерти человека, могут входить в состав наследства. Наряду с имуществом наследодателя могут существовать и его неисполненные долговые обязательства.

Однако ключевое значение имеет принятие наследства. Если наследник его принял, кредитор при наличии законных оснований может предъявлять требования в отношении долгов наследодателя. В то же время ответственность наследников не является безграничной – она связана со стоимостью имущества, полученного в наследство.

Родственникам не стоит сразу платить за кредит умершего

Если после смерти человека банк или другой кредитор обращается к его семье с требованием вернуть кредит, перед выплатой денег следует установить юридические основания такого требования. Прежде всего необходимо выяснить, принял ли конкретный человек наследство, какое имущество он получил и какой размер долга заявляет кредитор.

Также важно проверить документы, касающиеся самого кредита, наличие судебных решений и исполнительных производств. Особенно это касается старых долгов, в отношении которых судебные и исполнительные процедуры могли длиться годами. После решения Верховного Суда дело возвращается в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Теперь суду необходимо надлежащим образом установить обстоятельства, связанные со сроком подачи Ощадбанком жалобы. В частности, необходимо оценить, когда банк узнал или должен был узнать о постановлении государственного исполнителя об окончании производства, а также был ли соблюден предусмотренный законом срок обращения.

Если срок был пропущен, отдельно должен решаться вопрос о его восстановлении и уважительности причин такого пропуска. Только после соблюдения этих процессуальных требований суд сможет определить дальнейшую судьбу жалобы. Поэтому вопрос о правомерности прекращения исполнительного производства в отношении долга в размере свыше 350 тыс. грн на данный момент окончательно не закрыт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 23 октября 2026 года в Украине изменится порядок взаимодействия всех банков с государственными и частными исполнителями. Речь идет об автоматическом взыскании долгов со счетов. Сейчас такой механизм действует только для клиентов госбанков, однако новую систему введут для всех финансовых учреждений.