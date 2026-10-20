Бухгалтер после увольнения отсудил компенсацию в 5,8 млн грн: теперь его должны восстановить на работе

Главный бухгалтер компании "Газтранзит" (предприятие на 40,2 % принадлежит "Нафтогазу") через суд восстановился на работе и получил компенсацию за время вынужденного прогула в размере 5,8 млн грн. Увольнение произошло из-за того, что главный бухгалтер отказался проводить платеж без согласования с наблюдательным советом.

Об этом говорится в решении Оболонского районного суда от 9 октября 2026 года. Главный бухгалтер работал с 2001 года. 30 ноября 2022 года начальник управления экономики и финансов передал ему незаверенную, незарегистрированную и неподписанную со стороны общества копию договора № 17/IF-2022 с компанией IntegraFerm e.U. (Австрия).

В тот же день он подал временно исполняющему обязанности председателя правления Деркачову В.И. служебную записку № 40вн, в которой указал на риски, связанные с непрофильной деятельностью, досудебные расследования по факту нецелевого использования средств общества, налоговый спор. После чего предложил внедрять новые проекты только после утверждения общим собранием акционеров, утверждения сметы и экономического обоснования.

Несмотря на это, 1 декабря 2022 года ему передали для оплаты инвойс 1-17/IF-2022 от 29 ноября 2022 года с резолюцией "Бухгалтерии оплатить". Поскольку подписанного договора, являющегося основанием для внешнеэкономического платежа, ему не предоставили, осуществить такой платеж он не мог. 2 декабря 2022 года ему предложили уволиться по соглашению сторон, и в этот же день были изданы приказы о проведении служебного расследования и о его отстранении, отменены права доступа к банковским и учетным программам, заблокирован ключ.

"По мнению истца, служебное расследование было проведено предвзято, комиссия была заинтересованной стороной, заявление об отстранении председателя комиссии не было рассмотрено, а время для дачи объяснений фактически не предоставлено. Спорный приказ об увольнении не содержит четко сформулированного единичного нарушения", — говорится в материалах дела.

Представители "Газтранзита" в суде отметили, что после истечения в 2020 году контракта на компрессирование газа компания является убыточной. После полномасштабного вторжения РФ в Украину компания понесла значительные дополнительные убытки, поэтому руководство было вынуждено искать новые направления деятельности на производственных мощностях компрессорной станции "Тарутино". С этой целью 28 ноября 2022 года и.о. председателя правления в пределах своих уставных полномочий заключил с IntegraFerm e.U. договор № 17/IF-2022 на разработку базового инжиниринга (технико-экономического обоснования) строительства комплекса по переработке пшеницы для производства биоэтанола.

Стоимость договора (98 700 евро) не превышала десяти процентов стоимости активов общества, поэтому согласия наблюдательного совета или общего собрания не требовалось. Договор зарегистрирован в журнале регистрации сделок, выполнен и оплачен в полном объеме, недействительным он не признавался.

По мнению ответчика, 1 декабря 2022 года истец сознательно отказался оформить и произвести платеж по инвойсу, а 2 декабря 2022 года в присутствии заместителя главного бухгалтера подтвердил отказ, сославшись на служебную записку № 40. Настоящей причиной отказа было несогласие истца с решением руководителя о развитии нового направления.

Однако суд считает, что главный бухгалтер "действовал осмотрительно, открыто и в пределах своих должностных обязанностей". Приказ о его увольнении признали противоправным. Ему обязали выплатить заработную плату за время вынужденного прогула в период с 9 января 2023 года по 9 октября 2026 года в размере 5 790 908 грн.

АО "Газтранзит" — владелец производственных объектов для транзита природного газа, в частности КС "Тарутино" в Одесской области. Предприятие было создано НАК "Нафтогаз Украины" (40,22 %), ПАО "Газпром" (РФ, 40,22 %, доля перешла в ЗНВКИ Фонд "Голдман") и АО "Турусгаз" (Турция, 19,56%) в 1997 году для увеличения транзитных мощностей в балканском направлении.

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