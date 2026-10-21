"Болезненный компромисс": в стране ЕС собираются резко сократить выплаты украинским беженцам

Чешские власти собираются сократить финансовую помощь украинским беженцам фактически на треть – на 4 млрд крон (около 164 млн евро). Уже разрабатывается соответствующий законопроект – его должны подать в парламент до 2 декабря.

Об этом сообщает Novinky. Впрочем, по какому именно механизму будут сокращать выплаты, пока точно неизвестно.

Одним из самых громких сторонников новых ограничений для украинцев является спикер Палаты депутатов SPD Томио Окамура, а инициировала их его партия SPD. Впрочем, он признал, что изначально предлагались гораздо более широкие меры.

"Я предлагал полностью отменить выплаты, поэтому нынешнее решение – болезненный для нас коалиционный компромисс", – заявил Окамура.

Он уточнил, что коалиция договорилась сократить общий бюджет на выплаты украинцам на 4 миллиарда чешских крон. Это составляет треть от суммы, выделенной украинцам в 2026 году, – 12 млрд крон.

Тем временем министр труда и социальных дел Алеш Юхелка уточнил, что его ведомство не является автором законопроекта, а лишь дает консультации. Ранее он неоднократно отмечал положительный вклад украинцев в чешскую экономику.

"Несомненно, украинцы успешно закрепились на чешском рынке труда, и уровень их занятости растет. Это положительно как с точки зрения их интеграции, так и для рынка труда Чехии, которому нужны иностранные работники", – отмечал Юхелка.

Поправка должна быть подана до 2 декабря – до итогового голосования за государственный бюджет на 2027 год.

Какая помощь предоставляется украинцам в Чехии

Сейчас украинские беженцы в Чехии получают так называемую гуманитарную помощь:

ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума ( 4860 крон ) в течение первых 5 месяцев после регистрации временной защиты;

) в течение первых 5 месяцев после регистрации временной защиты; после этого выплата для трудоспособных беженцев, которые за это время не найдут работу, существенно сократится (исключение – уязвимые категории).

Как уже сообщал OBOZ.UA, с начала 2026 года более 50 тыс. беженцев из Украины подали заявки на получение специального статуса долгосрочного проживания (ZVP) в Чехии. Но критериям финансовой независимости соответствовали менее половины заявителей