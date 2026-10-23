Беженцам из Украины переписали правила легализации в стране ЕС: что нужно знать

Правительство Австрии расширило возможности для граждан Украины со статусом временной защиты получать стандартные виды на жительство (ВНЖ). С 16 октября беженцы могут подавать заявления на все виды разрешений в соответствии с общим законом о проживании и пребывании (NAG).

Соответствующие изменения внесены в правительственное постановление о временной защите, которое было принято и опубликовано Кабинетом министров Австрии. Ранее для украинских беженцев существовал только механизм перехода на RWR+ (Rot-Weiß-Rot – Karte plus), связанный со строгими требованиями в отношении 12 месяцев официальной работы и социального страхования.

Доступные для украинцев виды на жительство

В зависимости от личной ситуации украинцы отныне могут претендовать на следующие статусы по закону NAG:

Rot-Weiß-Rot – Karte (квалифицированная работа);

(квалифицированная работа); Rot-Weiß-Rot – Karte plus (свободный доступ к рынку труда);

(свободный доступ к рынку труда); Blaue Karte EU (для высококвалифицированных специалистов);

(для высококвалифицированных специалистов); вид на жительство в связи с воссоединением семьи или по другим основаниям.

Главные процедурные изменения

Подача заяв внутри страны

Заявителям больше не нужно выезжать из Австрии, чтобы подать первичное заявление на ВНЖ. Оформление осуществляется непосредственно по месту пребывания.

Зачет стажа для ПМЖ (Daueraufenthalt – EU)

Период законного пребывания в Австрии на основании временной защиты непосредственно перед получением нового вида на жительство будет полностью засчитываться в общий 5-летний срок, необходимый для последующего получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

Защита права на пребывание

Письменный отказ от временной защиты вступает в силу только после фактического изготовления и выдачи нового вида на жительство. Если заявление еще рассматривается, а срок защиты истекает, человек легально находится в стране до принятия окончательного решения.

Требования к заявителям

Само по себе подача ходатайства не гарантирует автоматического предоставления ВНЖ. Претенденты должны полностью соответствовать критериям выбранной категории NAG, в частности:

наличие финансовых средств для проживания (в 2026 году это не менее 1308,39 евро/мес для одного человека или 2 064,12 евро для супругов);

(в 2026 году это не менее 1308,39 евро/мес для одного человека или 2 064,12 евро для супругов); наличие полноценного договора аренды/документов о собственности и медицинской страховки ;

; подтверждение квалификации и знания немецкого языка на соответствующем уровне (согласно требованиям конкретной категории).

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе (ЕС) продолжает расти число украинцев с временной защитой – в августе 2026 года их стало больше на 0,1%. В то же время десятки тысяч украинцев в Польше, Финляндии и Франции потеряли этот статус, тогда как в Германии, Румынии и Чехии число беженцев продолжило увеличиваться.