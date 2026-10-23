Беженцам из Украины переписали правила легализации в стране ЕС: что нужно знать
В Австрии упростили механизм...
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Правительство Австрии расширило возможности для граждан Украины со статусом временной защиты получать стандартные виды на жительство (ВНЖ). С 16 октября беженцы могут подавать заявления на все виды разрешений в соответствии с общим законом о проживании и пребывании (NAG).
Соответствующие изменения внесены в правительственное постановление о временной защите, которое было принято и опубликовано Кабинетом министров Австрии. Ранее для украинских беженцев существовал только механизм перехода на RWR+ (Rot-Weiß-Rot – Karte plus), связанный со строгими требованиями в отношении 12 месяцев официальной работы и социального страхования.
Доступные для украинцев виды на жительство
В зависимости от личной ситуации украинцы отныне могут претендовать на следующие статусы по закону NAG:
- Rot-Weiß-Rot – Karte (квалифицированная работа);
- Rot-Weiß-Rot – Karte plus (свободный доступ к рынку труда);
- Blaue Karte EU (для высококвалифицированных специалистов);
- вид на жительство в связи с воссоединением семьи или по другим основаниям.
Главные процедурные изменения
- Подача заяв внутри страны
Заявителям больше не нужно выезжать из Австрии, чтобы подать первичное заявление на ВНЖ. Оформление осуществляется непосредственно по месту пребывания.
- Зачет стажа для ПМЖ (Daueraufenthalt – EU)
Период законного пребывания в Австрии на основании временной защиты непосредственно перед получением нового вида на жительство будет полностью засчитываться в общий 5-летний срок, необходимый для последующего получения статуса долгосрочного резидента ЕС.
- Защита права на пребывание
Письменный отказ от временной защиты вступает в силу только после фактического изготовления и выдачи нового вида на жительство. Если заявление еще рассматривается, а срок защиты истекает, человек легально находится в стране до принятия окончательного решения.
Требования к заявителям
Само по себе подача ходатайства не гарантирует автоматического предоставления ВНЖ. Претенденты должны полностью соответствовать критериям выбранной категории NAG, в частности:
- наличие финансовых средств для проживания (в 2026 году это не менее 1308,39 евро/мес для одного человека или 2 064,12 евро для супругов);
- наличие полноценного договора аренды/документов о собственности и медицинской страховки;
- подтверждение квалификации и знания немецкого языка на соответствующем уровне (согласно требованиям конкретной категории).
Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе (ЕС) продолжает расти число украинцев с временной защитой – в августе 2026 года их стало больше на 0,1%. В то же время десятки тысяч украинцев в Польше, Финляндии и Франции потеряли этот статус, тогда как в Германии, Румынии и Чехии число беженцев продолжило увеличиваться.