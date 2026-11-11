Женщину на пешеходном переходе сбил автомобиль: суд установил, на какую сумму моральной компенсации она имеет право

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Отключение света в Одессе. Иллюстративное фотоЭнергетики объявили новый график отключений света я: какой режим введут 11 ноябряУкраинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператораУкраинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходятС украинцев начали списывать по 150 грнС украинцев начали списывать по 150 грн: клиентам какого какого банка стоит проверить счетаУкраинцы переплачивают за светУкраинцы переплачивают за свет: почему счетчик "крутится", хотя техника выключенаНа киевской ярмарке нашли просроченную молочную продукцию. Иллюстративное фото.Украинцев "травят" просроченной молочкой и поддельным маслом: где продают фальсификатНа оккупированной Херсонщине ликвидировали экс-депутата-коллаборанта Плугатарева: все подробностиНа оккупированной Херсонщине ликвидировали экс-депутата-коллаборанта Плугатарева: все подробностиПол Маккартни стал миллиардером и вошел в тройку самых богатых музыкантов мира: кто его опережаетПол Маккартни стал миллиардером и вошел в тройку самых богатых музыкантов мира: кто его опережает"Эти недели решающие для Украины": Каллас призвала не поддаваться российским нарративам о беспокойстве по поводу безопасности"Эти недели решающие для Украины": Каллас призвала не поддаваться российским нарративам о беспокойстве по поводу безопасностиЖінка штовхає візок у супермаркетіЦены в Украине стремительно растут: что произошло со стоимостью основных продуктов питанияРоссия ударила по предприятию критической инфраструктуры в Днепре: есть погибшие и раненые. ФотоРоссия ударила по предприятию критической инфраструктуры в Днепре: есть погибшие и раненые. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Женщину на пешеходном переходе сбил автомобиль: суд установил, на какую сумму моральной компенсации она имеет право

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
126
Автомобиль стоит перед нерегулируемым переходом, по которому идет женщина
Авария произошла 1 октября 2025 года около 19:20 на улице Академика Павлова. Источник: Сгенерировано ИИ

В Харькове суд обязал водительницу, сбившую женщину на пешеходном переходе, выплатить пострадавшей 3 тыс. грн морального ущерба. Потерпевшая требовала в общей сложности 73 тыс. грн компенсации за лечение, другие расходы и перенесенные страдания.

Об этом говорится в решении Киевского районного суда Харькова от 6 ноября 2026 года по делу №953/6391/26. Еще в ноябре 2025 года суд признал водительницу виновной в нарушении правил дорожного движения и оштрафовал на 850 грн.

Водительница не пропустила женщину на переходе

Авария произошла 1 октября 2025 года около 19:20 на улице Академика Павлова. Водительница Suzuki Grand Vitara была недостаточно внимательна, не выбрала безопасную скорость и не пропустила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Читайте также
Глеб ИвановГлеб Иванов
7,3 т.
Империя недвижимости Игоря Баленко: депутат строит "дворец" под Киевом и купил элитную квартиру за копейки
7,3 т.
Империя недвижимости Игоря Баленко: депутат строит "дворец" под Киевом и купил элитную квартиру за копейки
Дарина ГерцеваДарина Герцева
7,1 т.
Украинцам переписали правила льготного проезда: что изменится для пассажиров
7,1 т.
Украинцам переписали правила льготного проезда: что изменится для пассажиров
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
213
Гранты на образование: как подтвердить сертификат, кто может воспользоваться и когда поступит первый платеж
213
Гранты на образование: как подтвердить сертификат, кто может воспользоваться и когда поступит первый платеж

В результате пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану затылка и резаную рану правой голени. После аварии она жаловалась на головную боль, головокружение и тошноту.

Женщину госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где она находилась с 1 по 10 октября.

Пострадавшая требовала компенсации за лечение и моральный ущерб

Пострадавшая обратилась в суд с гражданским иском. Она требовала 23 тыс. грн возмещения материального ущерба, связанного с лечением и другими расходами, а также 50 тыс. грн компенсации морального ущерба.

При этом выяснилось, что ответственность водительницы была застрахована в компании "ПЗУ Україна". Страховщик еще 2 декабря 2025 года выплатил пострадавшей 4130,55 грн. Из этой суммы 3755,05 грн составили расходы на лечение, а остальное – компенсация морального вреда.

Представитель водительницы настаивал, что именно страховая компания должна возмещать причиненный ущерб в пределах страховой суммы. Защита также отмечала, что часть заявленных расходов на лечение не подтверждена надлежащими документами.

Как суд определил сумму дополнительной выплаты

Суд отказал во взыскании с водительницы дополнительных 23 тыс. грн материального ущерба. Однако признал, что пострадавшая имеет право на дополнительную компенсацию морального вреда, несмотря на уже полученную страховую выплату.

Суд учел, что женщина испытывала физическую боль, проходила стационарное лечение и была вынуждена временно изменить привычный образ жизни. При этом истица не предоставила доказательств длительной утраты трудоспособности, инвалидности или других тяжелых последствий для здоровья.

Общий размер морального вреда суд оценил в 3375,50 грн. Поскольку 375,50 грн уже выплатила страховая компания, с виновницы ДТП решили взыскать разницу. Водительница также должна уплатить 54,71 грн судебного сбора в пользу государства.

Решение может быть обжаловано в Харьковском апелляционном суде в течение 30 дней в установленном законом порядке.

Как ранее писал OBOZ.UA, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Главного управления ГНС в Хмельницкой области и обязал ПриватБанк раскрыть информацию о движении средств на счетах клиента . Накануне налоговики прибыли по месту регистрации украинца для проведения проверки, однако его там не нашли.

Похожие темы
Украинасудсудебные решенияДТП
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!