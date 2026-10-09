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Заявки будут приниматься только один день: кто из украинцев может получить 12,3 тыс. грн

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read3 мин
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Иллюстрация - деньги, выплата
Иллюстрация на тему выплат в Украине

Украинцы из прифронтовых регионов и временно оккупированных территорий (ВОТ) имеют возможность получить единовременную выплату в размере до 12 300 гривен. Для этого необходимо подать заявку в течение одного дня – 10 октября 2026 года.

Об этом сообщили в Эстонском совете по делам беженцев в Украине (ERC). Организация возобновила прием заявок на получение гуманитарной денежной помощи в пяти регионах.

Кто может получить деньги

Программа гуманитарной помощи ориентирована на жителей и внутренне перемещенных лиц, находящихся в наиболее опасных и труднодоступных районах. Подать заявку могут жители пяти следующих областей:

  • Запорожская;
  • Херсонская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • Харьковская.

Регистрация координируется через местные каналы общин, а также доступна онлайн для людей, находящихся в районах с ограниченным доступом к инфраструктуре. Онлайн-регистрация на выплаты будет действовать только 10 октября 2026 года с 10:00 до 19:00.

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Какова сумма выплат

  • 10 800 грн – для лиц, проживающих вблизи линии фронта.
  • 12 300 грн – для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
  • 2000 грн/мес – для лиц из наиболее уязвимых категорий среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих за пределами зон активных боевых действий.
  • 3000 грн/мес – для детей и лиц с инвалидностью.

Средства выплачиваются заявителю от имени семьи в отделении банка или "Укрпочты" (или путем адресной почтовой доставки – для наиболее уязвимых людей) либо путем перевода на счет IBAN.

Пакет документов (для каждого члена домохозяйства)

  • Паспорт гражданина Украины или ID-карта (свидетельство о рождении для детей в возрасте до 14 лет).
  • Индивидуальный налоговый номер (ИНН – для всех, кто старше 14 лет).
  • Документы, подтверждающие категорию уязвимости (справки ВПЛ, документы об инвалидности, многодетности, статусе одинокого отца/матери, наличии тяжелых заболеваний или официальной безработице).
  • Реквизиты банковского счета в формате IBAN (UA + 27 символов) с подтверждением от банка (справка или скриншот из приложения).

Обязательное условие

При переходе к регистрационной форме на смартфоне или компьютере обязательно нужно разрешить браузеру доступ к геоданным устройства. Заявки, поданные без данных о геолокации, могут быть отклонены без рассмотрения.

Фотографическое подтверждение пребывания по указанному адресу (чек из местного магазина, аптеки или почтового отделения вместе с паспортом), датированное не ранее 8 октября 2026 года.

Что еще нужно знать

  • Если от одного домохозяйства поступает несколько ответов, система оставляет для рассмотрения только последнюю заявку, а все предыдущие дубликаты автоматически удаляет.
  • Информацию следует заполнять максимально внимательно, ведь ошибки или неполные данные приведут к задержке или отказу.
  • В случае обращения за помощью к посторонним лицам следует привлекать только тех, кому вы полностью доверяете, чтобы избежать действий мошенников.

Подача заявки через онлайн-форму является первым этапом процедуры и не гарантирует автоматического включения в программу выплат. Гражданам, пострадавшим от войны, рекомендуется заранее проверить готовность документов и настройки устройств к началу регистрации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 22 октября ВПЛ смогут по месту своего фактического проживания после перемещения регистрировать ФЛП, создавать юридическое лицо с собственным участием, осуществлять независимую профессиональную деятельность, а также прекращать предпринимательскую деятельность. В то же время вступит в силу новая редакция закона о ВПЛ, которая также предусматривает новые правила пребывания переселенцев за рубежом, оценки их потребностей, государственной поддержки и защиты отдельных категорий заемщиков.

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