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Завотделением в психбольнице отсудила 330 тыс. грн и вернулась на работу: пока женщина обедала, пациента забили до смерти

Александр ЛитвинАлександр Литвин
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Женщина вернулась на работу
Женщина вернулась на работу. Источник: Фото создано с помощью ШИФ

Заведующая отделением № 5 Волынской областной психиатрической больницы, которую уволили после 45 лет работы в учреждении, через суд восстановилась в должности и добилась выплаты более 330 тыс. грн за время вынужденного прогула . Также больница должна выплатить ей 10 тыс. грн в качестве компенсации морального вреда. Основанием для увольнения стал, в частности, инцидент, во время которого один из пациентов нанес другому телесные повреждения, повлекшие за собой смерть. На момент нападения сотрудники отделения вместе с заведующей были на обеде.

Соответствующее решение принял Луцкий городской районный суд. Как следует из материалов дела, врач работала в психиатрической больнице с 4 августа 1980 года. В августе 1988 года её назначили заведующей отделением № 5.

13 марта 2025 года во время проверки Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в отделении были выявлены нарушения правил применения физических ограничений к пациентам. В частности, медицинские работники использовали бытовые веревки для фиксации пациента, а соответствующие меры не были надлежащим образом зафиксированы в медицинской документации и журнале регистрации применения физических ограничений и изоляции.

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Следующий инцидент произошел 18 июля 2025 года. Один из пациентов нанес другому телесные повреждения, от которых тот скончался. По результатам служебного расследования было установлено, что во время нападения сотрудники пятого отделения вместе с заведующей находились за пределами отделения и обедали. Руководительнице предъявили обвинение в том, что она не обеспечила соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка и допустила их отсутствие на рабочих местах.

25 августа 2025 года врача уволили за систематическое неисполнение трудовых обязанностей. Основанием для этого послужило положение пункта 3 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, которое предусматривает возможность увольнения за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если ранее к нему применялись дисциплинарное или общественное взыскание.

Луцкий городской районный суд 24 сентября 2026 года удовлетворил её требования частично. Врача восстановили в должности заведующей пятым отделением психиатрической больницы. С учреждения также постановили взыскать 330 900,58 грн среднего заработка за время вынужденного прогула и 10 тыс. грн компенсации морального вреда.

Кроме того, больница должна уплатить 4 620,20 грн судебного сбора в пользу государства. В остальной части иска, в частности в части увеличения суммы возмещения морального вреда, суд отказал. Решение в части восстановления на работе и взыскания среднего заработка подлежит немедленному исполнению.

Как ранее писал OBOZ.UA, у 76-летнего Ивана Берестецкого, страдающего деменцией, отобраликвартиру площадью около 41 кв. м в Киеве. Мужчина, по крайней мере в последнее время, не имел возможности защищать себя в судах или вести собственные финансовые счета. После того как пенсионера выселили из квартиры, его прямо с улицы забрала скорая помощь.

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