Зарплаты украинцев выросли почти на 80%: кому работодатели готовы платить до 55 тыс. грн

Зарплаты в Украине за год выросли в среднем на 15%, однако в некоторых профессиях повышение достигло 80% и более: авторам текстов предлагают 55 тыс. грн, парковщикам – 30 тыс. грн, а специалистам по кибербезопасности – 40 тыс. грн. В то же время у части специалистов зарплатные предложения сократились, в частности у учителей изобразительного искусства – на 20%, поэтому рост доходов происходит неравномерно.

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Об этом свидетельствуют данные кадрового портала по поиску работы, который проанализировал зарплатные предложения работодателей в вакансиях за последний год. Наибольший рост зафиксировали у авторов текстов и контента, работников парковок и специалистов по кибербезопасности.

Как изменились зарплаты украинцев в ноябре 2026 года

По состоянию на ноябрь 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 31 000 грн, это на 4 000 грн, или примерно 15%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре 2025-го работодатели в среднем предлагали кандидатам около 27 000 грн.

В то же время общий рост средней оплаты труда не означает, что доходы одинаково увеличились во всех сферах. Статистика вакансий демонстрирует существенную разницу между отдельными профессиями: в одних работодатели готовы предлагать значительно больше, чем год назад, а в других зарплатные предложения, напротив, сократились.

Особенно заметна положительная динамика в отдельных специальностях, где за год средняя предлагаемая оплата увеличилась примерно на 78-83%. При этом речь идет не только о традиционно высокооплачиваемых профессиях в сфере технологий, но и о работе с текстами и контролем парковки.

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Кому повысили зарплаты почти на 80%

Наибольший рост зарплатных предложений за год зафиксировали сразу в трех профессиональных категориях. В отдельных случаях работодатели теперь предлагают специалистам на десятки тысяч гривен больше, чем год назад.

На первом месте оказались авторы, создатели текстов и контента. Средняя зарплата представителей этой категории в ноябре 2026 года составляет 55 000 грн, это на 83% больше, чем в ноябре прошлого года, когда работодатели предлагали в среднем 30 000 грн.

К этой категории относятся специалисты, которые работают с текстами и контентом в разных направлениях: литературе, журналистике, маркетинге, рекламе, медиа, бизнесе и социальных сетях. При этом количество вакансий для копирайтеров и контент-мейкеров за последние 12 месяцев увеличилось на 15%.

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Второе место по темпам роста оплаты труда заняли работники парковок. В ноябре им в среднем предлагают 30 000 грн, тогда как год назад соответствующая зарплата составляла около 16 700 грн. Таким образом, доход вырос примерно на 80%.

Речь идет о контролерах автоплощадок, операторах парковок и других работниках, которые следят за оплатой стоянки и соблюдением правил парковки. При этом количество вакансий в этой категории за год увеличилось на 25%.

Третье место заняли специалисты по информационной безопасности. Их среднее зарплатное предложение сейчас составляет 40 000 грн, что на 78% больше, чем в ноябре 2025 года. Тогда работодатели предлагали таким специалистам в среднем 22 500 грн.

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Работники отвечают за защиту информационных систем, выявление потенциальных угроз, предотвращение хакерских атак и анализ безопасности цифровой инфраструктуры. В то же время, в отличие от первых двух категорий, количество вакансий для таких специалистов сократилось на 17%.

В каких профессиях зарплаты выросли более чем на 50%

Заметное повышение оплаты труда за последний год произошло и в ряде других специальностей. В частности, существенно выросли зарплатные предложения для работников промышленности, строительства, аграрного сектора, IT и сферы услуг. По данным Work.ua, в список профессий с ростом зарплат более чем на 50% вошли:

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программисты ЧПУ (числовое программное управление) – 70 000 грн, рост на 65%;

макетчики – 57 500 грн, рост на 64%;

операторы лазерной резки – 42 500 грн, рост на 63%;

менеджеры по рекламациям – 42 500 грн, рост на 63%;

менеджеры организаций – 40 000 грн, рост на 60%;

ретушеры – 35 500 грн, рост на 58%;

переводчики английского языка – 38 000 грн, рост на 52%;

кондитеры – 32 500 грн, рост на 51%;

агрономы – 45 000 грн, рост на 50%;

директора по строительству – 75 000 грн, рост на 50%;

облицовщики – 60 000 грн, рост на 50%.

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Отдельно стоит отметить инженеров по автоматизации. Их среднее зарплатное предложение достигло 50 000 грн, что на 67% больше, чем год назад. Таким образом, среди профессий с наиболее заметной положительной динамикой есть не только специалисты цифрового сектора, но и представители производственных и рабочих специальностей. В частности, работодатели готовы предлагать до 70-75 тыс. грн программистам ЧПУ и директорам по строительству.

Кому в Украине начали предлагать меньше денег

В то же время повышение зарплат коснулось не всех работников. Согласно статистике вакансий, в некоторых профессиональных категориях средняя предлагаемая оплата за последний год снизилась. Причем сокращение по отдельным направлениям достигло 20%.

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Наибольшее снижение зафиксировали у учителей изобразительного искусства. В ноябре 2026 года им в среднем предлагают 14 000 грн, что на 20% меньше, чем годом ранее. Также снизились зарплатные предложения для таких специалистов:

Front-end программисты – 37 500 грн, снижение на 17%;

Трихологи – 50 000 грн, снижение на 17%;

Инженеры по обслуживанию терминалов – 30 000 грн, снижение на 15%;

Веб-дизайнеры – 35 000 грн, снижение на 13%;

Ассистенты проекта – 27 500 грн, снижение на 13%;

Брокеры – 57 000 грн, снижение на 12%;

Завучи – 25 000 грн, снижение на 9%.

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Показатели демонстрируют, что даже внутри одной отрасли ситуация с оплатой труда может отличаться. Например, в технологическом секторе зарплатные предложения для специалистов по информационной безопасности существенно выросли, тогда как для Front-end программистов они, наоборот, снизились.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 января 2027 года минимальную зарплату планируют повысить с 8647 до 9546 грн. Однако даже после такого повышения гарантированного государством заработка будет недостаточно для обеспечения базовых потребностей. По расчетам Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум для трудоспособного человека с учетом обязательных платежей уже достиг 12 116 грн.