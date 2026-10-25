Зарплаты этих специалистов достигают 66 тыс. грн: кого активнее всего ищут работодатели в Украине

В сентябре 2026 года количество вакансий в сфере логистики, складов и доставки в Украине сократилось на 11% за год, однако медианные зарплаты по основным профессиям выросли. Больше всего платят дальнобойщикам – 66,3 тыс. грн в месяц, а самую высокую конкуренцию среди кандидатов зафиксировали на должностях диспетчеров – 12 откликов на одну вакансию.

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Об этом говорится в исследовании OLX Робота. По словам аналитиков, чаще всего работодатели ищут водителей, грузчиков, курьеров и кладовщиков, хотя спрос и конкуренция различаются в зависимости от конкретной профессии.

Кого чаще всего ищут работодатели

Логистика остается важной частью украинской экономики, поскольку от работы водителей, складских работников и курьеров зависит поставка товаров, работа торговых сетей и доставка заказов потребителям. В то же время рынок труда в этой сфере меняется.

По данным исследования, в сентябре 2026 года количество объявлений в категории "Логистика / склад / доставка" было на 11% меньше, чем годом ранее. Среди самых распространенных предложений работы – вакансии для водителей, грузчиков, курьеров и кладовщиков. Специалисты нужны компаниям для перевозки продукции, обработки заказов, организации складских процессов и доставки товаров конечным потребителям.

На ситуацию также влияют риски безопасности. Российские атаки на складские помещения и логистическую инфраструктуру могут вынуждать предприятия пересматривать расходы, менять организацию работы или переносить часть операций на другие объекты.

Однако повреждение инфраструктуры не обязательно означает масштабное сокращение персонала. По словам руководителя направления OLX Робота Марии Абдуллиной, компании могут переводить работников на другие объекты или искать альтернативные рабочие места. При этом существенного сокращения количества предложений по большинству отдельных профессий исследование не зафиксировало.

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На какие вакансии кандидаты откликаются чаще всего

Несмотря на уменьшение количества объявлений, конкуренция среди соискателей усилилась. В сентябре 2026 года на одну вакансию в категории логистики, складов и доставки в среднем приходилось пять откликов.

Больше всего кандидатов интересовали должности, связанные с диспетчеризацией, перевозками и складскими операциями. Распределение откликов на одно объявление было таким:

диспетчер – 12 откликов;

экспедитор – 6 откликов;

водитель – 6 откликов;

грузчик – 5 откликов;

курьер – 4 отклика;

кладовщик – 4 отклика.

Главные истории дня

По сравнению с сентябрем 2025 года количество откликов на вакансии этих профессий увеличилось примерно на один-три для каждой должности. Самая заметная конкуренция наблюдается среди диспетчеров: на одно предложение о работе приходится в среднем 12 откликов.

При этом количество откликов не является прямым показателем числа трудоустроенных людей или общего спроса на профессию. Оно отражает активность кандидатов в отношении конкретных объявлений и помогает оценить уровень конкуренции за рабочие места.

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Сколько зарабатывают работники логистики в 2026 году

Медианные зарплаты в категории логистики, складского хозяйства и доставки за год выросли. Общий медианный показатель в этой сфере составляет 35 тыс. грн.

Самые высокие заработки среди рассматриваемых профессий у дальнобойщиков. При этом наибольший относительный рост медианной зарплаты зафиксировали у диспетчеров. По данным исследования, в сентябре 2026 года медианные зарплаты и их изменения за год были такими:

Профессия Медианная зарплата Изменение за год Дальнобойщик 66 300 грн +20% Водитель 42 500 грн +15% Курьер 35 000 грн +11% Экспедитор 30 000 грн +13% Кладовщик 29 400 грн +15% Грузчик 29 000 грн +18% Диспетчер 23 800 грн +25%

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За год в процентном выражении сильнее всего выросла медианная зарплата диспетчеров – на 25%, до 23,8 тыс. грн. Отмечается, что это самый высокий относительный рост среди перечисленных профессий, хотя по абсолютному размеру заработка диспетчеры уступают водителям, курьерам и дальнобойщикам.

На втором месте по темпам роста оплаты труда оказались дальнобойщики: их медианная зарплата увеличилась на 20% и достигла 66,3 тыс. грн. Грузчикам за год повысили медианный показатель на 18% – до 29 тыс. грн.

Зарплаты водителей и кладовщиков выросли на 15%, а экспедиторов – на 13%. Курьеры показали наименьший относительный рост среди перечисленных специальностей – на 11%, однако их медианный заработок составляет 35 тыс. грн.

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Стоит учитывать, что медианная зарплата не означает, что именно столько получает каждый работник соответствующей профессии. Это середина распределения зарплатных предложений: половина показателей находится выше этого уровня, а половина – ниже. Фактический доход зависит от работодателя, региона, опыта, графика и условий работы.

В каких областях платят больше всего

Уровень оплаты труда в логистике отличается в зависимости от региона. По данным OLX Робота, в сентябре 2026 года самые высокие медианные зарплаты в этой категории зафиксировали в Волынской и Львовской областях – по 40 тыс. грн. В число регионов с высокими зарплатными показателями также вошли:

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Киевская область – 39 тыс. грн;

Закарпатская область – 35 тыс. грн;

Одесская область – 34,5 тыс. грн.

Такие различия могут быть связаны со структурой местного рынка труда, потребностями предприятий в перевозках, расположением складских объектов и спецификой логистических маршрутов. В то же время региональные показатели не означают, что каждая вакансия в указанных областях предполагает соответствующую оплату. Зарплата зависит от конкретной должности, работодателя и требований к кандидату.

Дальнейшая ситуация в сфере логистики будет зависеть от экономических условий, рисков безопасности и того, как компании будут адаптировать свою деятельность к повреждениям инфраструктуры. Предприятия могут менять маршруты перевозок, переносить складские операции или перераспределять персонал между объектами. Это может повлиять как на географию вакансий, так и на потребность в отдельных специалистах.

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине из-за российских атак, разрушения предприятий и финансовых трудностей бизнеса начались сокращения персонала, количество вакансий в сентябре 2026 года уменьшилось на 15% по сравнению с прошлым годом. В ближайшие месяцы найти высокооплачиваемую работу может стать сложнее, а рост зарплат – замедлиться, хотя дефицит водителей, рабочих и технических специалистов сохранится.