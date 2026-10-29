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Зарплаты медиков могут вырасти в 2027 году: сколько планируют платить врачам и медсестрам

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 мин
513
Медицинская работница и пациент. Иллюстрация
В Украине может вырасти зарплата медиков. Иллюстрация. Источник: freepik.com

В 2027 году в Украине предлагают повысить минимальную оплату труда врачам, фармацевтам и другим специалистам в сфере здравоохранения до 30 тыс. грн, а медсестрам и медбратьям – до 20 тыс. грн. Однако эти суммы пока не утверждены, окончательное решение будет зависеть от финансирования в государственном бюджете и соответствующих постановлений Кабинета министров.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения (МОЗ) в ответ на запрос СМИ. В ведомстве пояснили, что повышение оплаты труда медиков и сохранение кадрового потенциала системы здравоохранения относятся к приоритетным задачам при подготовке программы медицинских гарантий на 2027 год.

Какие минимальные зарплаты медиков планируют в 2027 году

МОЗ рассматривает возможность пересмотра минимальных уровней оплаты труда работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Предложенные изменения предусматривают повышение минимальных выплат для разных категорий медицинского персонала. Согласно предварительным планам министерства, минимальную оплату труда предлагают установить на таком уровне:

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  • 30 000 грн – для врачей, фармацевтов и других специалистов в сфере здравоохранения;
  • 20 000 грн – для среднего медицинского персонала, в частности медицинских сестер и медицинских братьев.

Таким образом, предложенный минимальный уровень оплаты труда для специалистов первой категории будет на 10 тыс. грн выше, чем для среднего медицинского персонала. Однако эти показатели пока не окончательные. МОЗ прорабатывает соответствующие изменения, а окончательное решение будет зависеть от финансовых возможностей государства и принятия необходимых нормативных актов.

Также пока не объявлены окончательные условия, при которых новые минимальные уровни зарплат будут введены в медицинских учреждениях. Поэтому пока нельзя утверждать, что все врачи и медсестры начнут получать указанные суммы с конкретной даты в 2027 году.

Какие изменения готовит Министерство здравоохранения

Для реализации планов по повышению зарплат МОЗ прорабатывает изменения в постановление Кабинета министров Украины от 13 января 2023 года № 28. Документ регулирует минимальные размеры оплаты труда работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Пересмотр установленных норм должен стать одним из возможных механизмов повышения оплаты труда медицинских работников. В то же время для практического внедрения изменений необходимо определить соответствующие бюджетные ресурсы и утвердить новые правила.

Подготовка изменений проходит в рамках формирования программы медицинских гарантий на 2027 год. Именно через эту программу государство финансирует определенные виды медицинской помощи, которые пациенты могут получать по установленным правилам.

В МОЗ подчеркивают важность повышения оплаты труда для сохранения кадрового потенциала системы здравоохранения. Речь идет не только об уровне доходов медиков, но и о возможности удерживать специалистов в медицинских учреждениях и обеспечивать их дальнейшую работу.

В то же время само объявление о проработке изменений еще не означает, что предложенные суммы уже гарантированы. Для этого необходимо пройти дальнейшие бюджетные и правительственные процедуры.

От чего будет зависеть повышение зарплат

Ключевым фактором для введения новых минимальных зарплат станет объем финансирования, который предусмотрят в Государственном бюджете Украины на 2027 год. По информации МОЗ, оплату труда медицинских работников определяют как одно из приоритетных направлений для распределения дополнительного финансирования в рамках программы медицинских гарантий.

Однако фактическая возможность повышения будет зависеть от имеющихся финансовых ресурсов. После утверждения бюджетных назначений на 2027 год и принятия соответствующих решений Кабинета министров должны определить окончательные размеры минимальной оплаты труда, условия и сроки внедрения изменений.

Таким образом, даже если предложенные показатели останутся неизменными, для их реализации необходимо будет предусмотреть достаточное финансирование. Если же бюджетные возможности или окончательные правительственные решения будут отличаться от предварительных планов, условия повышения могут уточнить.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2027 году украинским предприятиям, имеющим статус критически важных, придется повысить зарплаты работникам для сохранения возможности бронирования от мобилизации. В случае повышения минимальной зарплаты уровень зарплаты достигнет 28 638 грн (или 23 865 грн для предприятий, работающих на территориях боевых действий) в месяц.

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