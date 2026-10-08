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Вместо чеков украинцам выдают обманки: какой товар могут не принять назад

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read2 мин
icon 1,1 т.
Вместо чеков украинцам выдают обманки
Вместо чеков украинцам выдают обманки. Источник: Telegraf

При покупке смесей для курения электронных сигарет часто украинцам не выдают чеки. Вместо этого покупатели получают либо бумажку с информацией о товаре – однако оформленную с существенными нарушениями, – либо вообще ничего. Что может привести к невозможности, в частности, вернуть товар.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Его авторы отмечают, что при покупке "самозамеса" в киоске на территории супермаркета одной из крупнейших сетей в Украине в Днепровском районе Киева продавец вместе с товаром выдал подобие чека, который, тем не менее, был оформлен с нарушением действующих требований. В частности, на нем:

  • часть текста представлена на русском языке;
  • название компании продавца указано некорректно – только логотип, без указания организационно-правовой формы (ИП, ООО и т. д.);
  • отсутствует адрес торговой точки;
  • не указаны ни индивидуальный налоговый номер ФЛП, ни код ЕГРПОУ предприятия, ни номер плательщика НДС, и вообще нет никакого упоминания о последнем – как и о подлежащих обложению акцизом товарах;
  • не указаны реквизиты платежного терминала;
  • отсутствует фискальный номер и т. д.
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"Наличие QR-кода не делает выданный документ фискальным чеком. Он должен содержать предусмотренные законом реквизиты и быть зарегистрирован через РРО или ПРРО. Если продавца невозможно идентифицировать, нет адреса торговой точки, налогового номера и фискального номера документа, такая распечатка не подтверждает надлежащее проведение операции", – отмечают авторы материала.

При покупке смесей для курения электронных сигарет часто украинцам не выдают чеки

При покупке смесей для курения электронных сигарет часто украинцам не выдают чеки

Впрочем, отмечается, отсутствие корректного чека само по себе еще не доказывает, что продавец вообще не платит налоги. Это, в частности, может свидетельствовать "о возможном нарушении правил расчетных операций, которое должно быть проверено ГНС".

В то же время, подчеркивается, в некоторых торговых точках покупатели не получали даже таких бумажек. Что, по словам аналитиков, фактически лишает самих потребителей "возможности защитить свои права в случае возникновения проблем с товаром или услугой".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Более 93% украинского рынка электронных сигарет и жидкостей для них находятся в тени. При этом в вейп-шопах вместо готовых ароматизированных жидкостей покупателям массово предлагают отдельные компоненты для так называемых "самозамесов". Таким образом, торговцы, вероятно, пытаются обойти действующие ограничения – под видом того, что "цельный" продукт не продают.

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