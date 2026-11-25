Украинцы могут дорого продать некоторые монеты номиналом 1 копейка. К примеру, за экземпляр 1992 года разновидности 1.11 АЕ можно получить от 8 000 до 14 000 грн.

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Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", узнать такую монету можно по ряду признаков. В частности:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

В то же время, обращают внимание специалисты, в обращении чаще всего встречается разновидность 1.11АА, которая ничего не стоит. Распознать же эту монету, по их словам, можно по маленьким ягодам на реверсе.

НБУ выводит из обращения гривни

Тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

Дело в том, рассказали в самом НБУ, что сама замена денег будет происходить постепенно. И одним из способов этого станут обычные расчеты в магазинах, аптеках, на АЗС и т.д.

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"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

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