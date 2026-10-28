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За украинскую 1 копейку заплатят 14 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
9
За 1 копейку заплатят 14 тысяч
За 1 копейку заплатят 14 тысяч. Источник: Violity

Некоторые старые украинские монеты в 1 копейку являются настоящим магнитом для коллекционеров. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги. К примеру, за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11 АЕ можно получить от 8 000 до 14 000 грн.

Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", узнать такую монету можно по ряду признаков. В частности:

  • округлой верхушке правого верхнего листа;
  • большим ягодам.

В то же время, обращают внимание специалисты, в обращении чаще всего встречается разновидность 1.11АА, которая ничего не стоит. Распознать же эту монету, по их словам, можно по маленьким ягодам на реверсе.

За такую 1 копейку заплатят большие деньги

За такую 1 копейку заплатят большие деньги. Источник: "Монеты-ягодки"

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Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен и по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан:

  • Причиной рассмотрения изменения дизайна монет стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.
  • В связи с этим, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа.
  • Кроме того, стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе этого купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска.

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